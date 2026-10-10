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Σε πεδίο σκληρής διπλωματικής αντιπαράθεσης μετατρέπονται οι Βρυξέλλες ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ιρλανδία, ασκώντας την προεδρία του Συμβουλίου, κατέθεσε ένα νέο σχέδιο συμβιβασμού για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό (ΠΔΠ). Η πρόταση ψαλιδίζει κατά περίπου 160 δισεκατομμύρια ευρώ το αρχικό φιλόδοξο πακέτο των 2 τρισεκατομμυρίων που είχε εισηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ο Ιρλανδός υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Thomas Byrne, υπογράμμισε ότι το νέο κείμενο αποτελεί το απαραίτητο βήμα για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, υπενθυμίζοντας με νόημα πως σε έναν τέτοιο συμβιβασμό κανείς δεν πρόκειται να λάβει το 100% των διεκδικήσεών του.

Παρά τη μείωση της τάξης του 8% σε σύγκριση με τους αρχικούς σχεδιασμούς της Κομισιόν, το προτεινόμενο οικονομικό πλαίσιο παραμένει αυξημένο κατά 30% σε ονομαστικούς όρους σε σχέση με την περίοδο 2021-2027. Αυτή ακριβώς η αύξηση πυροδότησε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του Βερολίνου. Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απέρριψε κοφτά το ιρλανδικό σχέδιο, δηλώνοντας ότι δεν παρέχει καμία βάση για συμφωνία και τονίζοντας πως οι κοινοτικές δαπάνες οφείλουν να είναι οικονομικά βιώσιμες για τις χώρες που φέρουν το κύριο βάρος της χρηματοδότησης. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Τζέτεν ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια διόγκωση του προϋπολογισμού είναι παντελώς μη διατηρήσιμη τη στιγμή που οι εθνικοί προϋπολογισμοί δέχονται ασφυκτικές πιέσεις.

Το Δίλημμα: Αγροτικές Ενισχύσεις ή Τεχνολογική Υπεροχή;

Η δομή των προτεινόμενων περικοπών φανερώνει τις βαθιές ιδεολογικές και οικονομικές διαιρέσεις εντός της Ένωσης. Για να προστατευθούν τα κονδύλια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και τα Ταμεία Συνοχής —που αποτελούν τη σανίδα σωτηρίας για τα λιγότερο εύπορα κράτη του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης όπως η Ιταλία και η Ισπανία— η ιρλανδική προεδρία επέλεξε να αφαιρέσει πόρους από άλλους τομείς. Συγκεκριμένα, οι περικοπές στοχεύουν τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, τη διοικητική μέριμνα και, κυρίως, το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Αυτή η επιλογή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά όσων ζητούν τον εκσυγχρονισμό της Ευρώπης. Στέλεχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ο Γερμανός ευρωβουλευτής Christian Ehler, προειδοποιούν ότι η αποδυνάμωση των αναπτυξιακών κονδυλίων ισοδυναμεί με λευκή πετσέτα της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, τις κβαντικές τεχνολογίες και τις καθαρές μορφές ενέργειας. Αντί να μετατοπιστούν οι δαπάνες προς την έρευνα, την καινοτομία και την κοινή άμυνα, το νέο σχέδιο φαίνεται να οχυρώνεται πίσω από παραδοσιακές πολιτικές, αφήνοντας ακάλυπτες τις μελλοντικές προκλήσεις.

Στα Τυφλά προς τη Σύνοδο Κορυφής

Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να πιέζει ασφυκτικά για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας έως τον Δεκέμβριο, οι ηγέτες προσέρχονται στη διήμερη σύνοδο με τελείως διαφορετικές ατζέντες. Οι «λιτές» χώρες του Βορρά, με ηγέτες τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία, απαιτούν δραστικότερη συγκράτηση των δαπανών, ενώ οι χώρες της περιφέρειας αρνούνται να δουν τα κονδύλια συνοχής και τις αγροτικές επιδοτήσεις να συρρικνώνονται.

Η διαμάχη για τον προϋπολογισμό αναμένεται να επισκιάσει τα υπόλοιπα φλέγοντα ζητήματα της συνόδου, όπως την ενεργειακή κρίση, τη στήριξη στην Ουκρανία και τις σχέσεις με την Κίνα. Το κατά πόσο οι «27» θα μπορέσουν να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία που απαιτεί ο Βορράς και στις αυξημένες ανάγκες των υπόλοιπων κρατών παραμένει ένα τεράστιο ερωτηματικό, με το ενδεχόμενο ενός παρατεταμένου πολιτικού βέτο να φαντάζει πιο ορατό από ποτέ.

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