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Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026, με την Ελλάδα και την Αλβανία μάλιστα να ξεχωρίζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τη μελέτη της γνωστής εταιρείας αναλύσεων δεδομένων βραχυχρόνιας μίσθωσης AirDNA, η μέση ημερήσια τιμή (ADR) αυξήθηκε κατά 11,8% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 195 ευρώ για τη χώρα μας «χωρίς μάλιστα η άνοδος αυτή να συνοδευτεί από υποχώρηση της πληρότητας», όπως σχολιάζεται χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η πληρότητα παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη στο 70,9%, γεγονός που διαφοροποιεί την Ελλάδα από την πλειονότητα των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών: Μεταξύ των 20 μεγαλύτερων αγορών βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη, μόνο η Ελλάδα και η Αλβανία κατάφεραν να διατηρήσουν την πληρότητά τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σημειώνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μέση ημερήσια τιμή τον Αύγουστο ήταν στα 160 ευρώ και συνολικά για το καλοκαίρι λίγο χαμηλότερα, στα 157 ευρώ.

Για την Ελλάδα, ο συνδυασμός υψηλότερων τιμών και σταθερής ζήτησης οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση των εσόδων ανά διαθέσιμο κατάλυμα (RevPAR). Ο συγκεκριμένος δείκτης αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 11,9%, στα 138 ευρώ, επίδοση υπερδιπλάσια της μέσης ευρωπαϊκής αύξησης, η οποία διαμορφώθηκε στο 5,5%. «Ουσιαστικά, η αύξηση των εσόδων προήλθε εξ ολοκλήρου από την άνοδο των τιμών, καθώς οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές κατάφεραν να χρεώσουν περισσότερο χωρίς να χάσουν πληρότητα». Στο κομμάτι της προσφοράς, στην Ελλάδα οι διαθέσιμες καταχωρήσεις μειώθηκαν το καλοκαίρι κατά 2,1% στις 160.615.

Θετική ήταν η εικόνα και τον Αύγουστο στη χώρα μας, στην κορύφωση της θερινής περιόδου. Η μέση ημερήσια τιμή αυξήθηκε κατά 10,9% στα 202 ευρώ, ενώ τα έσοδα ανά διαθέσιμο κατάλυμα ενισχύθηκαν κατά 11% στα 152 ευρώ, με την πληρότητα να παραμένει και πάλι ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

«Τα στοιχεία αποτυπώνουν την ανθεκτικότητα της ελληνικής αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές αγορές, όπου οι αυξήσεις των τιμών συνοδεύτηκαν από λιγότερες κρατήσεις, στην Ελλάδα οι υψηλότερες χρεώσεις δεν περιόρισαν τη ζήτηση».

Πιο συγκρατημένη είναι μέχρι στιγμής η εικόνα για το φθινόπωρο και το τέλος του έτους. Οι κρατήσεις για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου στη χώρα μας κινούνται κατά 0,6% χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, όταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται αύξηση 2,3%. Ωστόσο, για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο είναι ακόμη σχετικά νωρίς στον κύκλο των κρατήσεων, αφήνοντας περιθώρια για βελτίωση της εικόνας τις επόμενες εβδομάδες.

Η ευρωπαϊκή αγορά

Συνολικά για το καλοκαίρι, η ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων κινήθηκε με υψηλότερες τιμές αλλά χαμηλότερη ζήτηση και πληρότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA. Οι διαθέσιμες καταχωρίσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 1,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 4,19 εκατομμύρια, από 4,12 εκατ. το καλοκαίρι του 2025. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι διανυκτερεύσεις ζήτησης μειώθηκαν κατά 2%, από 178,5 εκατ. σε 174,9 εκατομμύρια.

Παρά την υποχώρηση της ζήτησης, οι τιμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Η μέση ημερήσια τιμή (ADR) αυξήθηκε κατά 7,8%, στα 157,16 ευρώ, έναντι 145,84 ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι. Αντίθετα, η μέση πληρότητα υποχώρησε κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, από 68,3% σε 66,9%.

Οι υψηλότερες τιμές υπεραντιστάθμισαν την κάμψη της πληρότητας, με αποτέλεσμα τα έσοδα ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση (RevPAR) να ενισχυθούν κατά 5,5%, φτάνοντας τα 105,19 ευρώ, από 99,67 ευρώ το καλοκαίρι του 2025.

Ως προς την εικόνα των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ευρώπη μόνο για τον Αύγουστο του 2026:

Οι διαθέσιμες καταχωρίσεις έφτασαν τα 4,25 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 1,7% σε ετήσια βάση.

Οι διανυκτερεύσεις ζήτησης μειώθηκαν κατά 3,1% σε ετήσια βάση, στις 66,4 εκατομμύρια.

Η μέση ημερήσια τιμή (ADR) αυξήθηκε κατά 7,5%, φτάνοντας τα 160,1 ευρώ.

Η μέση πληρότητα υποχώρησε στο 70,4%, μειωμένη κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα έσοδα ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση (RevPAR) αυξήθηκαν κατά 4,3%, στα 112,7 ευρώ.

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