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Για πρώτη φορά έπειτα από τα τελευταία χρόνια της συνεχούς ανόδου, οι αεροπορικές εταιρείες περιορίζουν τον χειμερινό προγραμματισμό τους για την Ελλάδα, στέλνοντας ένα πρώτο, αρνητικό μήνυμα για την πορεία της ταξιδιωτικής ζήτησης έστω κι αν αυτό αφορά τη χαμηλή, λόγω εποχικότητας, τουριστική περίοδο.

Ετσι, για την περίοδο Νοεμβρίου 2026 – Μαρτίου 2027, οι προγραμματισμένες θέσεις σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις προς τη χώρα μας διαμορφώνονται σε 6,05 εκατομμύρια, μειωμένες κατά 2,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μεταβολή της τάσης είναι σημαντική, αν ληφθεί υπόψη ότι ένα χρόνο νωρίτερα, πριν από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο αντίστοιχος προγραμματισμός παρέπεμπε σε διψήφια αύξηση, της τάξης του 11,8%.

Τα στοιχεία προκύπτουν από το διεθνή οργανισμό αεροπορικών δεδομένων OAG, όπως τα επεξεργάζεται το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και όπως προκύπτει η χώρα μας παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο για την προσεχή χειμερινή περίοδο, αντίθετα από τη γενικότερη τάση στις βασικές ευρωπαϊκές τουριστικές αγορές: Ενδεικτικά, η Ισπανία καταγράφει αύξηση 3,5% στις προγραμματισμένες θέσεις για τη χειμερινή περίοδο με πάνω από 45,25 εκατ. αεροπορικές θέσεις και η Ιταλία βρίσκεται στο +6,8% με σχεδόν 34,3 εκατ. προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις σε διεθνείς πτήσεις. Όπως και η Ελλάδα, η Γαλλία εμφανίζει μείωση, αν και οριακή κατά -0,4% σε σύγκριση με πέρυσι στα 32,4 εκατ. προσφερόμενες θέσεις, ενώ σχεδόν στα ίδια επίπεδα με οριακή άνοδο κατά 0,2% καταγράφει η γειτονική Τουρκία με 27,23 εκατ. προφσερόμενες αεροπορικές θέσεις σε διεθνείς πτήσεις. Τη μεγαλύτερη πτώση στη Μεσόγειο καταγράφει η Κύπρος με -5,5% σε σχέση με πέρυσι και ένα σύνολο 2,28 εκατ. προσφερόμενων θέσεων για την περίοδο Νοεμβρίου 2026- Μαρτίου 2027.

Διευκρινίζεται εδώ ότι τα στοιχεία αφορούν προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις και όχι πραγματοποιημένες πτήσεις ή κρατήσεις, επομένως, η μείωση αποτελεί ένδειξη του πιο συγκρατημένου προγραμματισμού και όχι στοιχείο ότι η τουριστική ζήτηση έχει ήδη υποχωρήσει κατά το ίδιο ποσοστό.

Η εκτίναξη των τιμών των αεροπορικών καυσίμων εν μέσω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κρίσης και οι πιέσεις στα εισοδήματα των Ευρωπαίων διαμορφώνουν, όπως όλα δείχνουν, σε αυτή τη συγκυρία ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον που αποτυπώνεται στον προγραμματισμό των διαθέσιμων θέσεων με τις αεροπορικές να βλέπουν πιο μπροστά τη ζήτηση. Μόλις χθες η Eurostat ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός στις 21 χώρες της Ευρωζώνης αυξήθηκε στο 4% τον Οκτώβριο, από 3,8% τον προηγούμενο μήνα (στο 5,6% για την Ελλάδα) με δύσκολους και τους επόμενους μήνες. Για το δύσκολο χειμώνα και τις περικοπές στα προγράμματα των αεροπορικών στην Ευρώπη που προτιμούν στην εφετινή χαμηλή χειμερινή σεζόν να κρατήσουν δυνάμεις για τη θερινή περίοδο του 2027 έχει προειδοποιήσει από νωρίς μέσα στο Σεπτέμβριο και ο πρόεδρος της μεγαλύτερης εγχώριας αεροπορικής ο κ. Ευτύχης Βασιλάκης. Η ίδια η AEGEAN έχει θέσει τον πήχη εν όψει της χειμερινής περιόδου πιο χαμηλά και το ανώτατο επίπεδο, αναλόγως των συνθηκών που θα επικρατήσουν, θα είναι η διατήρηση της χωρητικότητας σε σταθερά επίπεδα, χωρίς να αποκλείεται και η ελαφριά μείωση στο -1%- 2% σε σχέση με πέρυσι.

Συνολικά για την Ελλάδα και ανά μήνα η εικόνα από πλευράς προγραμματισμού αεροπορικών διαφοροποιείται, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται τον Νοέμβριο (-5,2%) και 1,29 εκατ. προγραμματισμένες θέσεις και το Δεκέμβριο (-4,8%) με 1,24 εκατ. προγραμματισμένες θέσεις, ενώ ακολουθούν ο Ιανουάριος (-2,2%) και ο Φεβρουάριος (-3,7%). Μόνο ο Μάρτιος, στο πρώιμο ξεκίνημα της θερινής σεζόν που είναι παραδοσιακά και η πιο δυνατή για την Ελλάδα, εμφανίζει θετικό πρόσημο, με αύξηση 3,5% κι ένα σύνολο 1,4 εκατ. προσφερόμενων θέσεων.

Ανά αγορά, τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές του ελληνικού τουρισμού. Οι προγραμματισμένες θέσεις από τη Γερμανία υποχωρούν κατά 10,4% και από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 10,9%. Πρόκειται για τις δύο μεγαλύτερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας, ενώ από την Ιταλία η μείωση του προγραμματισμού είναι στο -5,9%, ενώ στον αντίποδα αυξήσεις καταγράφονται από την Ολλανδία (+9%), τη Γαλλία (+3,9%) και την Κύπρο (+7,5%).

Ανά αεροδρόμιο από το σύνολο των 6,05 εκατ. προγραμματισμένων θέσεων η μερίδα του λέοντος αντιστοιχεί στο αεροδρόμιο της Αθήνας που καταγράφει άνοδο του προγραμματισμού σε σχέση με πέρυσι στο +1,5% με πάνω από 5,1 εκατ. θέσεις σε εισερχόμενες πτήσεις. Η Θεσσαλονίκη καταγράφει μεγάλη μείωση κατά 24,7% λίγο πάνω από τις 703 χιλιάδες θέσεις και ακολουθεί το Ηράκλειο της Κρήτης με +13,6% και πάνω από 148 χιλ. προγραμματισμένες θέσεις.