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H περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας της Ελλάδας στη σκανδιναβική τουριστική αγορά και η προβολή της χώρας ως ελκυστικού ταξιδιωτικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συμμετοχής του ΕΟΤ Σκανδιναβίας στην Travel News Market 2026, τη σημαντικότερη B2B ταξιδιωτική έκθεση της Σουηδίας.

Η φετινή έκθεση διοργανώθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2026 στον εκθεσιακό χώρο Annexet – Avicii Arena της Στοκχόλμης από το ταξιδιωτικό περιοδικό Travel News και όπως κάθε χρόνο αποτέλεσε κεντρικό σημείο συνάντησης για τους επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας, συγκεντρώνοντας ταξιδιωτικούς πράκτορες, διοργανωτές ταξιδιών, εκπροσώπους τουριστικών επιχειρήσεων και επαγγελματίες του κλάδου MICE από τη Σουηδία και την ευρύτερη σκανδιναβική αγορά.

Παράλληλα, μέσα από τις προγραμματισμένες επαγγελματικές συναντήσεις, πρόσφερε ευκαιρίες παρουσίασης τουριστικών προορισμών και προϊόντων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ενίσχυσης υφιστάμενων συνεργασιών και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών επαφών.

Προβολή των θεματικών μορφών τουρισμού

Στο περίπτερο του ΕΟΤ συμμετείχαν ως συνεκθέτες οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της Καρπάθου, της Ίου, της Σύρου, της Θάσου και της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, αναδεικνύοντας τη γεωγραφική ποικιλομορφία της χώρας μας και τον πλούτο των τουριστικών εμπειριών που προσφέρουν οι επιμέρους προορισμοί της.

Στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προβολή των θεματικών μορφών τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός, ο γαστρονομικός, ο φυσιολατρικός και ο τουρισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων, καθώς και στην προώθηση λιγότερο γνωστών ελληνικών προορισμών, που ανταποκρίνονται στο ενδιαφέρον των Σκανδιναβών ταξιδιωτών για αυθεντικές και διαφοροποιημένες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Επίσης, στο περίπτερο του ΕΟΤ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση δικτύωσης και επαγγελματικών επαφών με τη συνοδεία αντιπροσωπευτικών ελληνικών εδεσμάτων, δίνοντας ταυτόχρονα στους προσκεκλημένους την ευκαιρία να γνωρίσουν γεύσεις της ελληνικής γαστρονομίας ως αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής τουριστικής ταυτότητας.

Στοχευμένη δράση εξωστρέφειας

Το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκε, εξάλλου, ο πρέσβης της Ελλάδας στη Σουηδία, Νικόλαος Σαπουντζής, συνοδευόμενος από την επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της πρεσβείας, σύμβουλο επικοινωνίας Α΄, Βηθλεέμ Κοχλιαρίδου, που είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους εκπροσώπους των ελληνικών προορισμών για τις προοπτικές ενίσχυσης της παρουσίας τους στη σκανδιναβική τουριστική αγορά.

Η συμμετοχή στην Travel News Market 2026 αποτέλεσε μία ακόμη στοχευμένη δράση εξωστρέφειας της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σκανδιναβίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προορισμών και στη δημιουργία νέων προοπτικών συνεργασίας με τους επαγγελματίες της σκανδιναβικής αγοράς, ενώ παράλληλα εντάσσεται στη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού τουρισμού, τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού τεσσάρων εποχών.