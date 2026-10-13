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Με κεντρικό μήνυμα την ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Σαντορίνης και της Μυκόνου μέσα από την ανάδειξη της αυθεντικότητας, του πολιτισμού και των διαφορετικών εμπειριών τους, ολοκληρώθηκε το Santorini-Mykonos GNTO Tourism Forum 2026, που οργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με τους Δήμους Θήρας (Σαντορίνης) και Μυκόνου, στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων του Υπουργείου Τουρισμού και της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, αφού ευχαρίστησε τους Δημάρχους Θήρας, Νίκο Ζώρζο, και Μυκόνου, Χρήστο Βερώνη, τους τοπικούς φορείς και επαγγελματίες, καθώς και τα στελέχη του ΕΟΤ που συνέβαλαν στην επιτυχή οργάνωση του Forum, ανέπτυξε τρεις βασικούς άξονες για την επόμενη ημέρα των δύο προορισμών: χρόνος, χώρος και αξία.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι η προσέλκυση επισκεπτών σε περισσότερους μήνες του έτους, η ανάδειξη περισσότερων περιοχών και εμπειριών σε κάθε νησί και η ενίσχυση του οφέλους που αφήνει ο τουρισμός στην τοπική οικονομία. «Ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτή η επιτυχία φτάνει σε κάθε νησί, σε κάθε περιοχή και σε κάθε εποχή του χρόνου», υπογράμμισε.

Σαντορίνη: Ανθεκτικότητα, ανάκαμψη και αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό

Ο Ανδρέας Φιορεντίνος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Σαντορίνη το 2025, παρουσιάζοντας παράλληλα στοιχεία που αποτυπώνουν την ανθεκτικότητα του προορισμού. Παρά τη μείωση των αφίξεων εκείνη τη χρονιά, οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία αυξήθηκαν κατά 2,5%.

Για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 505.767, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση 0,3% έναντι του 2025. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 7,3%, έναντι 5,7% πανελλαδικά, ενώ στην εστίαση καταγράφηκε αύξηση 1,6%, σε αντίθεση με την πτωτική τάση σε εθνικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πολιτιστική διάσταση του προορισμού. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, η επισκεψιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου αυξήθηκε κατά 27,2% και στο Μουσείο Προϊστορικής Θήρας κατά 21,5%.

«Οι επισκέπτες έρχονται στη Σαντορίνη όχι μόνο για τη θέα, αλλά και για όσα βρίσκονται πίσω από αυτήν: μια ιστορία τρεισήμισι χιλιάδων ετών», σημείωσε.

Ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν περισσότεροι λόγοι επίσκεψης την άνοιξη και το φθινόπωρο, καθώς το 2025 σχεδόν οι μισές διεθνείς αεροπορικές αφίξεις συγκεντρώθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της προβολής της ενδοχώρας, των οινοποιείων, της γαστρονομίας και της βιομηχανικής κληρονομιάς του νησιού, ώστε τα οφέλη και οι επισκέψεις να κατανέμονται ευρύτερα.

Μύκονος: Ισχυρή άνοδος και ανάδειξη της αυθεντικής ταυτότητας του νησιού

Στη Μύκονο, ο Ανδρέας Φιορεντίνος έδωσε και προσωπικό τόνο στην παρέμβασή του, αναφερόμενος στο νησί όπου μεγάλωσε και στην εμπειρία του από την οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση: «Όταν μιλώ για τη Μύκονο, μιλώ για το σπίτι μου και για τους ανθρώπους που γνωρίζω όλη μου τη ζωή».

Παρουσιάζοντας την πορεία του προορισμού, ανέφερε ότι οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 έφτασαν τις 475.510, αυξημένες κατά 9,1% έναντι του 2025 και κατά 12,2% έναντι του 2024. Η αύξηση έναντι της προηγούμενης χρονιάς ήταν σχεδόν διπλάσια από την αντίστοιχη πανελλαδική, που διαμορφώθηκε σε 4,9%.

Στάθηκε επίσης στην ποιότητα των υποδομών, καθώς το 77,7% των ξενοδοχειακών κλινών του νησιού βρίσκεται σε μονάδες τεσσάρων και πέντε αστέρων, και στη δυναμική της εστίασης, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4% το 2025 και κατά 1% στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Με δεδομένο ότι το 55,6% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων του 2025 συγκεντρώθηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ο Γενικός Γραμματέας, ανέδειξε τις δυνατότητες του Μαΐου, του Ιουνίου, του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Παράλληλα, έθεσε ως σαφή στόχο την ενίσχυση της θέσης της Δήλου στην εμπειρία των επισκεπτών, μαζί με την Άνω Μερά, την ενδοχώρα, τα τοπικά προϊόντα και την παραδοσιακή κουζίνα.

Όπως τόνισε, η ποιότητα πρέπει να γίνεται αισθητή σε ολόκληρο το νησί και σε μεγαλύτερο μέρος του έτους, στηρίζοντας τις οικογένειες, τις μικρές επιχειρήσεις και τους νέους που επιλέγουν να χτίσουν εκεί το μέλλον τους.

Ψηφιακά εργαλεία και διεθνές δίκτυο στην υπηρεσία των προορισμών

Ο Ανδρέας Φιορεντίνος, παρουσίασε επίσης το νέο VisitGreece.gr και την εφαρμογή του, με ψηφιακούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης και εξατομικευμένες προτάσεις, καθώς και τον Ψηφιακό Τουριστικό Χάρτη και το Ψηφιακό Διαδραστικό Μουσείο Τουρισμού. Τα εργαλεία αυτά υποστηρίζουν την ανακάλυψη προορισμών και εμπειριών σε περισσότερες περιοχές και εποχές.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο των Υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού, οι οποίες συνεργάζονται καθημερινά με τουριστικούς οργανισμούς, αεροπορικές εταιρείες και μέσα ενημέρωσης στις διεθνείς αγορές. Οι παρουσιάσεις των Διευθυντών τους και οι ανοιχτές συζητήσεις συνέβαλαν στην ανταλλαγή γνώσης για τις ταξιδιωτικές τάσεις και τις δυνατότητες προβολής των δύο νησιών.

Το πρόγραμμα συμπληρώθηκε από επισκέψεις και εμπειρίες γνωριμίας με τον πολιτισμό, την ιστορία και τη γαστρονομία της Σαντορίνης και της Μυκόνου. Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους του διεθνούς Τύπου, ο Ανδρέας Φιορεντίνος τους κάλεσε να αναδείξουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα κάθε προορισμού: «Να αφηγηθείτε τις ιστορίες των δύο νησιών με τα δικά τους χρώματα». Στην εκδήλωση, συμμετείχαν Διευθυντές των Υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του τουριστικού κλάδου, καθώς και δημοσιογράφοι και συντάκτες διεθνών ταξιδιωτικών μέσων.

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