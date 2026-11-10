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Στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των οικογενειακών επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της MELISSA KIKIZAS, Αλέξανδρος Κίκιζας στο ετήσιο συνέδριο Greece Talks 2026 που διοργανώνουν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα, με τίτλο «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler».

«Μια οικογενειακή επιχείρηση συνήθως λειτουργεί ούτε καν με ορίζοντα τριετίας ή δεκαετίας, αλλά με ορίζοντα γενιών», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό τους είναι «ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας», επισημαίνοντας το συναισθηματικό δέσιμο που αναπτύσσουν τόσο με τους εργαζομένους όσο και με τους καταναλωτές τους.