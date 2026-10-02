Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Marketing Greece μάς ταξιδεύει στο Καστελλόριζο, στην άκρη του Αιγαίου, σε ένα μικρό σε έκταση αλλά μεγάλο σε ψυχή νησί που σε καλωσορίζει στη μοναδικότητά του. Το Καστελλόριζο, ή Μεγίστη όπως είναι η επίσημη ονομασία του, αποκαλύπτεται μέσα από μια σειρά travel video που αποτυπώνει την ατμόσφαιρα και τον ανεπιτήδευτο ρυθμό του νησιού όπως ακριβώς τον ζήσαμε, σαν ταινία. Με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους κατοίκους του νησιού και φόντο τους φυσικούς ήχους, τα κρυστάλλινα νερά και την ιστορία του που ξεδιπλώνεται σε κάθε βήμα.

Η περιήγηση ξεκινά από το πολύχρωμο λιμάνι με τα νεοκλασικά αρχοντικά και τις ψαρόβαρκες να σε υποδέχονται. Η περίφημη Γαλάζια Σπηλιά, η βραχονησίδα του Αγίου Γεωργίου, οι Πλάκες και η θέα προς το Μανδράκι μοιράζονται μαζί σου λίγη από τη θαλασσινή του αύρα. Στη στεριά, ο πάτερ Γιώργης περπατάει στο λιμάνι, ο γλύπτης Αλέκος Ζυγούρης μας συστήνει τα έργα του και οι γυναίκες του νησιού ανοίγουν με το χέρι φύλλο για το παραδοσιακό κατουμάρι. Οι ιστορίες συνεχίζονται μέσα από τις γεύσεις των παραδοσιακών πιάτων που σερβίρονται στις ταβέρνες δίπλα στο κύμα. Στα στενά, οι εξώθυρες των σπιτιών σε γοητεύουν με τα χρώματα και τα σχέδιά τους, έως ότου το ταξίδι να ολοκληρωθεί με το μονοπάτι προς το Παλαιόκαστρο. Εκεί, στο φως του ηλιοβασιλέματος, ο οικισμός, η ακτογραμμή και οι νησίδες απλώνονται μπροστά σου και όλα ησυχάζουν.

Ένα ταξίδι διαφορετικό, περίτεχνο μέσα από την απλότητα του ρυθμού που επιβάλλει το νησί. Ένας ύμνος στην έννοια του slow travel και την αυθεντική απόλαυση των στιγμών, όπου ο επισκέπτης αισθάνεται την ενέργεια του τόπου με μια βαθιά ανάσα.

Το travel video «Kastellorizo: Tiny island, big personality at the edge of the Aegean» και η σειρά των θεματικών short-form videos δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το Megisti Hotel (Geronikolas Collection).

Διαβάστε ακόμη

Στο ΥΠΕΘΟΟ σήμερα οι servicers για τα νέα μέτρα Πιερρακάκη

ΔΕΗ: Σταθερό μπλε με 11,5 λεπτά και οριακή αύξηση 7% στα πράσινα για τον Οκτώβριο

Ποιος αγοράζει τις χαμένες βαλίτσες των αεροδρομίων;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ