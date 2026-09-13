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Με 5.000 ευρώ τον χρόνο για όσους υπηρετούν στο Καστελλόριζο και αντίστοιχο κίνητρο για τα νοικοκυριά που ζουν ή επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στο νησί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα ειδικό σχέδιο ενίσχυσης του ακριτικού τόπου. Και από το ίδιο σημείο έστειλε σαφές μήνυμα προς τους γείτονες: «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν».

Ο Πρωθυπουργός έβαλε ως βασικό στόχο να παραμείνουν άνθρωποι στο Καστελλόριζο και να έρθουν νέοι κάτοικοι, συνδέοντας τα οικονομικά κίνητρα με τη στέγαση, την ακτοπλοϊκή σύνδεση και την ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών.

Τα δύο κίνητρα των 5.000 ευρώ

Το πρώτο μέτρο είναι μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί.

Το δεύτερο αφορά την ίδια την τοπική κοινωνία αλλά και όσους σκέφτονται να κάνουν μια νέα αρχή στο Καστελλόριζο. Καθιερώνεται ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής στο νησί. Για τους σημερινούς μόνιμους κατοίκους η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 2027, ενώ για τους νέους κατοίκους θα ξεκινήσει από το 2028 και θα συνεχίζεται κάθε επόμενο έτος.

«Να κάνουν το Καστελλόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας», ήταν το στοίχημα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν»

Το δεύτερο ισχυρό μήνυμα της ομιλίας είχε εθνικό περιεχόμενο και αποκτούσε ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς εκπεμπόταν από το Καστελλόριζο.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για το τρίπτυχο «σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ακολουθεί «μία υπεύθυνη, πατριωτική και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική», ενισχύοντας παράλληλα την αποτρεπτική της ισχύ.

«Επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις», είπε απευθυνόμενος στους γείτονες, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Έσπευσε, ωστόσο, να χαράξει καθαρά την κόκκινη γραμμή:

«Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Καστελλόριζο «εμβληματικό τόπο» για να διατυπωθεί η ελληνική θέση για «ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις», αλλά με ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη νομιμότητα.

Νέο δρομολόγιο και δωρεάν στέγαση

Στο σχέδιο για το Καστελλόριζο προστίθεται ακόμη ένα επιδοτούμενο δρομολόγιο της Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς – Ρόδος – Καστελλόριζο, ενισχύοντας τη σύνδεση του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα.

«Κάθε Τετάρτη. Το ζητήσατε την Τετάρτη, θα ξεκινήσει λοιπόν αυτό το δρομολόγιο», είπε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μετά από επικοινωνία του με τη διοίκηση της HELLENiQ ENERGY, η εταιρεία θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, ώστε να στεγάζονται δωρεάν στο Καστελλόριζο γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί.

Στο ίδιο σχέδιο εντάσσεται η ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων δεκαετιών στις υποδομές: η αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού, οι μονάδες αφαλάτωσης, το νέο δίκτυο αποχέτευσης, ο βιολογικός καθαρισμός και το δίκτυο ύδρευσης.

«Δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων»

«Αυτά δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αποσπασματικά μέτρα. Είναι ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Σε αυτό το σημείο επέλεξε να γυρίσει το ρολόι στο 2010 και στην εικόνα που συνέδεσε το Καστελλόριζο με την είσοδο της Ελλάδας στα μνημόνια.

«Ξέρω πόσο μας πίκρανε, πόσο σας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελλόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων», είπε.

Μίλησε για «μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί», αντιπαραβάλλοντας εκείνη την περίοδο με το σήμερα: «Και εδώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά».

«Πέρασε από χίλια κύματα, όμως δεν λύγισε ποτέ»

Με αφορμή την επέτειο που, όπως είπε, «χάραξε το πεπρωμένο του Καστελλόριζου», ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στους ανθρώπους που κράτησαν το νησί ζωντανό μέσα στις διαδοχικές δοκιμασίες.

Μίλησε για έναν «ακριτικό βράχο που πέρασε από χίλια κύματα, όμως δεν λύγισε ποτέ», σημειώνοντας ότι η πορεία του είναι ταυτισμένη με την πορεία της ίδιας της χώρας.

«Καμία δοκιμασία δεν είναι ανυπέρβλητη αν υπάρχει ενότητα και πίστη, αν υπάρχει θάρρος και επιμονή», τόνισε.

«Το Καστελλόριζο δεν είναι ένα ακόμα από τα νησιά μας. Είναι βαθιά χαραγμένο σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».

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