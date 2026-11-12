Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντική αύξηση των τιμών, παρά την υποχώρηση της ζήτησης αλλά και της πληρότητας, κατέγραψε η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2026, σε μία περίοδο όπου η τουριστική περίοδος στα νησιά ρίχνει αυλαία.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της AirDNA για την ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων, η μέση ημερήσια τιμή (ADR) των καταλυμάτων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 13,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 128 ευρώ, έναντι αύξησης 8,8% στο σύνολο της Ευρώπης. Παράλληλα, τα έσοδα ανά διαθέσιμο κατάλυμα (RevPAR) ενισχύθηκαν κατά 6,3%, στα 63 ευρώ, παρά τη μείωση των διανυκτερεύσεων κατά 10,1%. Την ίδια στιγμή, η πληρότητα υποχώρησε κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 49,1%.

Η κάμψη της ζήτησης προήλθε κυρίως από τους νησιωτικούς προορισμούς, όπου καταγράφηκε σημαντική πτώση της πληρότητας, σε συνέχεια της «ολοκλήρωσης της τουριστικής περιόδου», όπως σχολιάζεται από τη γνωστή εταιρεία δεδομένων βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ειδικότερα, στη Μύκονο η πληρότητα μειώθηκε κατά 9,1 ποσοστιαίες μονάδες, στη Μήλο κατά 8,9 μονάδες και στη Ζάκυνθο κατά 7,7 μονάδες.

Αντίθετα, η Αθήνα παρουσίασε σταθερότερη εικόνα, με την πληρότητα να διατηρείται στο 72,1%, καθώς η μείωση της διαθέσιμης προσφοράς κατά 6,5% συνοδεύτηκε από αντίστοιχη υποχώρηση της ζήτησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η σημαντική αύξηση της μέσης ημερήσιας τιμής δεν συνοδεύτηκε από ενίσχυση των διανυκτερεύσεων: Σύμφωνα με την AirDNA, καθώς η τουριστική περίοδος ολοκληρωνόταν, περιορίστηκαν οι κρατήσεις σε οικονομικότερα καταλύματα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η μέση τιμή των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Μυκόνου, όπου η μέση ημερήσια τιμή αυξήθηκε κατά 33,2%, την ώρα που οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 37,7%.

Η ευρωπαϊκή αγορά

Ως προς τις επιδόσεις της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη τον Οκτώβριο του 2026:

• Οι διαθέσιμες καταχωρίσεις ανήλθαν σε 3,79 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 0,8% σε ετήσια βάση

• Η ζήτηση (σε διανυκτερεύσεις) μειώθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 38,5 εκατομμύρια

• Η μέση ημερήσια τιμή αυξήθηκε κατά 8,8% σε ετήσια βάση, στα 131 ευρώ

• Η πληρότητα μειώθηκε στο 54,3% (πτώση 0,8 ποσοστιαίων μονάδων)

• Τα έσοδα ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση (RevPAR) αυξήθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση, στα 71 ευρώ. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση της μέσης ημερήσιας τιμής, δεδομένου ότι η πληρότητα υποχώρησε.

Όπως σχολιάζει η εταιρεία, οι τιμές των λεγόμενων “Airbnb” ανά την Ευρώπη αυξήθηκαν με ρυθμό υπερδιπλάσιο του πληθωρισμού τον Οκτώβριο του 2026, την ώρα που η ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά υποχωρεί και η ανάπτυξη της προσφοράς επιβραδύνεται. Παράλληλα, ενισχύεται η παρουσία των επαγγελματιών διαχειριστών και των μεγαλύτερων καταλυμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, η μέση ημερήσια τιμή (ADR) των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 8,6% τον Οκτώβριο του 2026, έναντι πληθωρισμού 4%. Η άνοδος αυτή ξεπέρασε και την αύξηση κατά 6% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο στις επίσημες τιμές των ξενοδοχείων και λοιπών καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Σημειωτέον ότι από τον Μάρτιο του 2026 οι αυξήσεις των μέσων ημερήσιων τιμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις υπερβαίνουν σταθερά τον πληθωρισμό, αναδεικνύοντας ουσιαστικά και την ισχυρή τιμολογιακή δυναμική του κλάδου, δημιουργώντας παράλληλα και προβληματισμό για τη δυνατότητα διατήρησης των αυξήσεων, καθώς οι διανυκτερεύσεις συνεχίζουν να υποχωρούν. Περαιτέρω ανατιμήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν τις τιμές σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν οι επισκέπτες.

Παράλληλα, ο δείκτης Repeat Rent Index (RRI), ο οποίος αποτυπώνει τις μεταβολές των τιμών στα ήδη δραστηριοποιούμενα καταλύματα, εξαιρώντας την επίδραση των νέων καταχωρίσεων, σημείωσε αύξηση 7%. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου των τιμών προήλθε από ανατιμήσεις στα υφιστάμενα καταλύματα και όχι αποκλειστικά από μεταβολές στη σύνθεση της προσφοράς.

Την ίδια στιγμή, επιβράδυνση καταγράφεται στην είσοδο νέων καταλυμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά: Οι νέες καταχωρίσεις μειώθηκαν κατά 8,4% στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία παραπέμπουν σε μια αγορά που σταδιακά ωριμάζει, με λιγότερους νέους ιδιοκτήτες να εισέρχονται στον κλάδο κάθε χρόνο και την ανάπτυξη της προσφοράς να στηρίζεται ολοένα περισσότερο σε καταλύματα που βρίσκονται ήδη στην αγορά. Ενδεικτικό της επιβράδυνσης είναι ότι οι νέες καταχωρίσεις κατά το δωδεκάμηνο έως τον Οκτώβριο του 2026 αντιστοιχούσαν στο 31,1% των διαθέσιμων καταλυμάτων στην Ευρώπη, έναντι 35,3% ένα χρόνο νωρίτερα και 49,1% το 2023.

Παρά την επιβράδυνση της συνολικής προσφοράς, οι επαγγελματίες διαχειριστές βραχυχρόνιων μισθώσεων εξακολουθούν να διευρύνουν την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Ειδικότερα, οι διαχειριστές με χαρτοφυλάκιο από 6 έως 20 καταλύματα αύξησαν τις διαθέσιμες καταχωρίσεις τους κατά 4% τον Οκτώβριο του 2026 σε ετήσια βάση, ενώ όσοι διαχειρίζονται από 21 έως 99 καταλύματα κατέγραψαν αύξηση 3,5%. Αντίθετα, οι διαχειριστές με 2 έως 5 καταλύματα εμφάνισαν περιορισμένη αύξηση 1,1%, ενώ η προσφορά από ιδιοκτήτες με ένα μόνο κατάλυμα παρέμεινε αμετάβλητη.