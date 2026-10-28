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Αλλαγές στις υποχρεώσεις των επισκεπτών που διαμένουν σε καταλύματα της Airbnb φέρνει η πλατφόρμα, βάζοντας τέλος σε απαιτήσεις όπως το να αφαιρούν τα σεντόνια από τα κρεβάτια, να μεταφέρουν τα σκουπίδια εκτός του καταλύματος ή να πλένουν τα πιάτα πριν από την αναχώρησή τους.

Με βάση τις αναθεωρημένες οδηγίες της εταιρείας, οι επισκέπτες δεν θα υποχρεούνται να αναλαμβάνουν εργασίες καθαριότητας που κανονικά αποτελούν ευθύνη επαγγελματιών καθαρισμού. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι πελάτες επιβαρύνονται ήδη με ξεχωριστό τέλος καθαρισμού, το οποίο προστίθεται στο συνολικό κόστος της διαμονής.

Οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων θα μπορούν να καθορίζουν επτά βασικούς κανόνες διαμονής, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να διατυπώνουν επιπλέον αιτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά χαρακτηρίζονται εύλογα και δεν επιβαρύνουν υπερβολικά τους φιλοξενούμενους.

Το νέο πλαίσιο θα εφαρμόζεται σε όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω Airbnb από τις 20 Νοεμβρίου και έπειτα.

Γιατί η Airbnb αλλάζει τους κανόνες διαμονής

Εκπρόσωπος της εταιρείας, μιλώντας στο BBC, εξήγησε ότι οι κανόνες κάθε καταλύματος έχουν στόχο να ενημερώνουν τους επισκέπτες για τις προσδοκίες των οικοδεσποτών. Ωστόσο, όπως προέκυψε από τα σχόλια της κοινότητας, αρκετοί από αυτούς τους όρους θεωρούνταν περίπλοκοι, υπερβολικοί ή δύσκολοι στην εφαρμογή τους.

Για τον λόγο αυτό, η Airbnb αποφάσισε να αναμορφώσει το σύστημα κανόνων, ώστε οι σχετικές πληροφορίες να είναι περισσότερο προσβάσιμες και κατανοητές. Παράλληλα, θεσπίζεται νέα πολιτική που αποσκοπεί στον περιορισμό των υπερβολικών απαιτήσεων και στην αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της διαμονής.

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προδιαγραφές που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας, οι οικοδεσπότες δεν θα μπορούν, κατά κανόνα, να απαιτούν από τους επισκέπτες εργασίες που χρειάζονται σημαντικό χρόνο ή κόπο και οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες πραγματοποιούνται από προσωπικό καθαριότητας.

Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται η αφαίρεση των κλινοσκεπασμάτων από τα κρεβάτια, η απομάκρυνση των απορριμμάτων από το ακίνητο, αλλά και το πλύσιμο και η τακτοποίηση των πιάτων και των υπόλοιπων σκευών.

Πότε θα επιτρέπονται εξαιρέσεις

Η Airbnb διευκρινίζει, πάντως, ότι η νέα πολιτική δεν αποκλείει κάθε πρόσθετο αίτημα εκ μέρους των οικοδεσποτών, καθώς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα μπορούν να εφαρμόζονται εξαιρέσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση ενός καταλύματος που βρίσκεται σε περιοχή όπου έχουν επιβληθεί περιορισμοί στην κατανάλωση νερού εξαιτίας ξηρασίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο οικοδεσπότης θα μπορεί να ζητά από τους επισκέπτες να περιορίζουν τη διάρκεια του ντους τους.

Παράλληλα, οι κανόνες διαμονής κάθε καταλύματος θα εμφανίζονται πλέον σε πιο εμφανές σημείο στην πλατφόρμα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις υποχρεώσεις τους. Οι σχετικές πληροφορίες θα περιλαμβάνονται επίσης στις υπενθυμίσεις κρατήσεων που αποστέλλονται στους επισκέπτες.

Τι ισχύει για τους οικοδεσπότες και τις πιθανές διαφωνίες

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι οι οικοδεσπότες δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα στους επισκέπτες για τη μη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες του σπιτιού.

Παράλληλα, όμως, εξακολουθούν να διατηρούν τον έλεγχο των όρων διαμονής και των αιτημάτων που θεωρούν απαραίτητα για την προστασία και την ομαλή λειτουργία του καταλύματός τους, αρκεί αυτά να συμβαδίζουν με τις πολιτικές της πλατφόρμας.

Εφόσον κάποιος κανόνας ή αίτημα κριθεί ότι παραβιάζει τις προδιαγραφές της Airbnb, η εταιρεία θα επισημαίνει το πρόβλημα στον οικοδεσπότη. Ο τελευταίος θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση, εάν θεωρεί ότι η σχετική απόφαση δεν είναι δικαιολογημένη.

Οι αλλαγές έρχονται έπειτα από χρόνια παραπόνων επισκεπτών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις υπερβολικές απαιτήσεις καθαριότητας που αντιμετώπιζαν πριν από την αναχώρησή τους.

Το βασικό σημείο τριβής ήταν ότι πολλοί επισκέπτες καλούνταν να αφήσουν το κατάλυμα σχεδόν πλήρως καθαρισμένο, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη πληρώσει τέλος καθαρισμού στο πλαίσιο της κράτησής τους.