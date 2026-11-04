Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Περιθώριο έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 έχουν πλέον οι διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης για να ολοκληρώσουν τις φορολογικές δηλώσεις που αφορούν τις διαμονές του Σεπτεμβρίου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, προκειμένου να διευκολύνει τους υπόχρεους που αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες κατά την ηλεκτρονική διαδικασία.

Η παράταση προβλέπεται στην απόφαση Α.1227/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και αφορά ειδικά τις Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Με τη νέα προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες στην ψηφιακή πλατφόρμα, χωρίς να χρειαστεί να κινηθούν εντός της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας.

Η απόφαση έρχεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και να επιτρέψει την ομαλή διεκπεραίωση των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων.

Πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν οι διαχειριστές ακινήτων

Για απορίες ή δυσκολίες που σχετίζονται με τις δηλώσεις, η ΑΑΔΕ διαθέτει την υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων my1521, μέσω της οποίας παρέχεται υποστήριξη τόσο τηλεφωνικά όσο και ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έναν από τους δύο διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας:

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: Στον αριθμό 1521 , τις εργάσιμες ημέρες, από τις 07:00 έως τις 20:00 .

Στον αριθμό , τις εργάσιμες ημέρες, από τις . Ψηφιακή εξυπηρέτηση: Μέσω της πλατφόρμας my1521, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Η ηλεκτρονική διαδικασία εξυπηρέτησης διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν ο υπόχρεος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για τα φυσικά πρόσωπα, η διαδρομή στην πλατφόρμα είναι:

Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος → Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων → Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Φυσικών Προσώπων → Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Φυσικά Πρόσωπα.

Για τα νομικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν την επιλογή:

Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος → Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων → Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Νομικών Προσώπων → Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Νομικά Πρόσωπα.

Η νέα ημερομηνία της 13ης Νοεμβρίου 2026 αποτελεί το καταληκτικό όριο που προβλέπει η συγκεκριμένη απόφαση για τις δηλώσεις του Σεπτεμβρίου.

Οι υπόχρεοι μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόσθετο χρονικό περιθώριο, ώστε να ελέγξουν τα στοιχεία των διαμονών τους και να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή.

Σε περίπτωση που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα, έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στις υπηρεσίες υποστήριξης της ΑΑΔΕ για τις απαραίτητες διευκρινίσεις.