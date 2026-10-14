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Τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού που θα διασυνδέει ψηφιακά το Κτηματολόγιο με τις πολεοδομικές υπηρεσίες εξετάζουν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων.

Την πρωτοβουλία γνωστοποίησε η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, μιλώντας στην Prodexpo 2026, που πραγματοποιείται στις 14 και 15 Οκτωβρίου στο Ωδείο Αθηνών.

Στην ίδια συζήτηση, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, παρουσίασε στοιχεία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, αποκαλύπτοντας ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα έφθασαν τα 973 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ το ποσοστό μη συμμόρφωσης ως προς την υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού μητρώου ακινήτου περιορίστηκε από το 11% στο 5%.

Νέος οργανισμός για Κτηματολόγιο και πολεοδομίες

Η Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη δημιουργίας ενός περισσότερο αποτελεσματικού και ενιαίου συστήματος διαχείρισης των πληροφοριών που αφορούν στην ακίνητη περιουσία.

Όπως εξήγησε, η ασφάλεια δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων, καθώς ιδιοκτήτες και επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, τους όρους δόμησης και τις δυνατότητες αξιοποίησης κάθε ακινήτου.

«Ο χωρικός σχεδιασμός είναι επί της ουσίας το στρώμα πάνω στο οποίο θα ακουμπήσουν όλες οι αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου», ανέφερε.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και στα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, μέσω των οποίων καθορίζονται οι χρήσεις γης και τα όρια των οικισμών.

Υπογράμμισε ότι οι διαφορετικές ανάγκες των ορεινών, παραθαλάσσιων και αστικών περιοχών απαιτούν εξειδικευμένες παρεμβάσεις και όχι ενιαίες ρυθμίσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Αναφερόμενη στην πρόοδο της ψηφιοποίησης, σημείωσε ότι μέσω της πλατφόρμας e-Άδειες έχουν εκδοθεί περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο άδειες, ενώ στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου έχουν ενταχθεί πάνω από 1,3 εκατομμύρια ακίνητα.

Ωστόσο, επισήμανε ότι η ψηφιοποίηση δεν αρκεί από μόνη της, εάν δεν συνοδεύεται από ουσιαστική απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

«Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχουμε μπει στη διαδικασία να δούμε τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού όπου και το κτηματολόγιο και η πολεοδομία θα έρθουν να κουμπώσουν και να μπορέσουμε όλα αυτά να τα κάνουμε ψηφιακά», ανέφερε.

Στόχος, σύμφωνα με την υφυπουργό, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που επιτεύχθηκε μέσω του gov.gr να επεκταθεί και στις πολεοδομικές υπηρεσίες, διευκολύνοντας πολίτες, επαγγελματίες και επενδυτές.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Στα 973 εκατ. ευρώ τα δηλωθέντα εισοδήματα

Σημαντική πρόοδο στην παρακολούθηση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων καταγράφει η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας τη διασταύρωση πληροφοριών και τη συνεργασία με τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε ότι το 2025 δηλώθηκαν εισοδήματα 973 εκατ. ευρώ, ποσό υπερδεκαπλάσιο σε σχέση με τα περίπου 70 εκατ. ευρώ που είχαν δηλωθεί σε παλαιότερη περίοδο.

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης έχει διαδραματίσει η συνεργασία της ΑΑΔΕ με τις Airbnb, Booking και Expedia, η οποία επιτρέπει την αποτελεσματικότερη ταυτοποίηση και παρακολούθηση των ακινήτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η μη συμμόρφωση ως προς την υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού μητρώου ακινήτου μειώθηκε από 11% σε 5%.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ειδική δράση ελέγχων για το φορολογικό έτος 2023, μέσω της οποίας εντοπίστηκαν 34.000 φορολογούμενοι που δεν είχαν δηλώσει εισοδήματα.

Η παρέμβαση οδήγησε στην υποβολή 37.000 δηλώσεων οικειοθελούς συμμόρφωσης, με αποτέλεσμα να δηλωθούν πρόσθετα εισοδήματα ύψους 105 εκατ. ευρώ.

Ο Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε ότι η στρατηγική της ΑΑΔΕ επικεντρώνεται πλέον στη συστηματική αξιοποίηση των δεδομένων, αντί της αποκλειστικής εξάρτησης από αποσπασματικούς ελέγχους.

«Τα δεδομένα μετρούν, η ποιότητά τους, η συνοχή τους με όλες τις πληροφορίες που διαθέτουμε», σημείωσε, περιγράφοντας τη μετάβαση σε ένα περισσότερο στοχευμένο μοντέλο φορολογικής διοίκησης.

Τα προβλήματα του Κτηματολογίου και η «ψηφιακή γραφειοκρατία»

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων επισημαίνουν ότι οι δυσλειτουργίες του Κτηματολογίου εξακολουθούν να δημιουργούν εμπόδια στις μεταβιβάσεις και στις επενδύσεις.

Ο συμβολαιογράφος Γιώργος Ρούσκας αναγνώρισε ότι η πρόσβαση σε φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα έχει απλοποιηθεί αισθητά, ωστόσο υπογράμμισε ότι οι ασυνέπειες στις κτηματολογικές πληροφορίες μπορούν ακόμη να εμποδίσουν την καταχώριση συμβολαιογραφικών πράξεων.

«Η ψηφιοποίηση σε μια σειρά από ζητήματα μας έχει δώσει λύση, σε άλλη σειρά όμως έχει γίνει ψηφιακή γραφειοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, απαιτείται ολοκλήρωση και εξειδίκευση των ψηφιακών υπηρεσιών, ώστε οι επαγγελματίες να έχουν πρόσβαση σε ενιαία και αξιόπιστη πληροφόρηση.

Οι κίνδυνοι για τις συναλλαγές και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας

Στις νομικές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά ακινήτων αναφέρθηκε η Μαρία Δελή, Partner της LCI Law.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα ιστορικά ΚΑΕΚ, τα οποία δεν είναι προσβάσιμα διαδικτυακά στους δικηγόρους, καθώς και στις περιπτώσεις όπου βάρη και διεκδικήσεις που αφορούσαν παλαιότερες ιδιοκτησίες δεν εμφανίζονται στα νέα κτηματολογικά στοιχεία.

«Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως ό,τι βάρη και διεκδικήσεις είχαν εγγραφεί στις αρχικές ιδιοκτησίες, δεν έχουν μεταφερθεί στα νέα ΚΑΕΚ», επισήμανε.

Αναφέρθηκε επίσης στις εγγραφές «αγνώστου ιδιοκτήτη», ιδίως όταν υπάρχουν συνιδιοκτήτες ή κληρονόμοι που δεν έχουν δηλώσει τα εμπράγματα δικαιώματά τους.

Τέτοιες περιπτώσεις, όπως εξήγησε, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές δυσκολίες τόσο στη δικαστική διεκδίκηση όσο και στην αξιοποίηση ακινήτων.

Βελτίωση των υπηρεσιών, αλλά παραμένουν οι καθυστερήσεις

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Βέρρος, Founding, Managing Partner της Verros & Associates, αναγνώρισε ότι η λειτουργία του Κτηματολογίου έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σύγκριση με το παρελθόν.

Υπενθύμισε τις πολύωρες αναμονές και τις ουρές που χαρακτήριζαν παλαιότερα τις διαδικασίες καταχώρισης και ελέγχου των πράξεων.

Ωστόσο, επισήμανε ότι για την εξέταση πράξεων που εκκρεμούν προς καταχώριση εξακολουθεί να απαιτείται φυσική παρουσία στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, καθώς το πλήρες περιεχόμενό τους δεν είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά.

Πρόσθετα προβλήματα εντοπίζονται στο ψηφιοποιημένο αρχείο των υποθηκοφυλακείων, όπου η ελλιπής ποιότητα σάρωσης ορισμένων εγγράφων και οι δυσκολίες χρήσης της πλατφόρμας μπορούν να προκαλέσουν νέες καθυστερήσεις.

Η συζήτηση, την οποία συντόνισε η Βίκυ Κάργα-Καμπάνη, Legal Real Estate Leader της KBVL Law Firm, μέλους του δικτύου Deloitte Legal, ανέδειξε την ανάγκη η ψηφιακή αναβάθμιση να μεταφραστεί σε πραγματική επιτάχυνση των συναλλαγών και μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ιδιοκτήτες και τους επενδυτές.

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