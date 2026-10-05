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Τα ταξίδια γίνονται συχνά πιο περίπλοκα όταν συνοδεύονται από διαδικασίες έκδοσης βίζας, επιπλέον έγγραφα και χρεώσεις. Για τον λόγο αυτό, η δυνατότητα μετακίνησης σε άλλες χώρες χωρίς προέγκριση εισόδου αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες της ισχύος ενός διαβατηρίου.

Νέα κατάταξη της Passport Reports αξιολογεί τα διαβατήρια ανά χώρα, με βάση τον αριθμό των προορισμών στους οποίους μπορούν να ταξιδέψουν οι κάτοχοί τους χωρίς βίζα, με ηλεκτρονική ταξιδιωτική άδεια (ETA) ή με βίζα κατά την άφιξη.

Παράλληλα, η μελέτη υπολογίζει και τον αριθμό των χωρών για τις οποίες απαιτείται η έκδοση βίζας πριν από την αναχώρηση.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σιγκαπούρη, ενώ δύο ευρωπαϊκές χώρες καταφέρνουν να βρεθούν στην πρώτη πεντάδα.

Η Ισπανία διαθέτει το ισχυρότερο ευρωπαϊκό διαβατήριο

Το ισχυρότερο ευρωπαϊκό διαβατήριο για ταξίδια χωρίς βίζα είναι αυτό της Ισπανίας, η οποία καταλαμβάνει την τρίτη θέση παγκοσμίως με βαθμολογία κινητικότητας 174.

Οι Ισπανοί ταξιδιώτες μπορούν να εισέλθουν σε 121 χώρες χωρίς βίζα, ενώ ακόμη 42 προορισμοί είναι διαθέσιμοι με βίζα κατά την άφιξη.

Για 11 χώρες απαιτείται ηλεκτρονική ταξιδιωτική άδεια (ETA), ενώ σε 24 χώρες οι κάτοχοι ισπανικού διαβατηρίου χρειάζονται κανονική βίζα πριν από την είσοδο.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Μαλαισία, ενώ ακολουθεί το Λουξεμβούργο, το οποίο κατατάσσεται πέμπτο παγκοσμίως με βαθμολογία κινητικότητας 173.

Οι κάτοχοι λουξεμβουργιανού διαβατηρίου μπορούν να ταξιδέψουν σε 122 χώρες χωρίς βίζα, σε 41 με βίζα κατά την άφιξη, ενώ για 10 χώρες απαιτείται ETA και για 25 χώρες προέγκριση εισόδου.

Γαλλία και Βέλγιο στις υψηλότερες θέσεις

Η Γαλλία και το Βέλγιο μοιράζονται την έκτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, επίσης με βαθμολογία κινητικότητας 173.

Οι κάτοχοι των δύο διαβατηρίων έχουν πρόσβαση σε:

121 χώρες χωρίς βίζα

41 χώρες με βίζα κατά την άφιξη

11 χώρες με απαίτηση ETA

25 χώρες όπου απαιτείται κανονική βίζα

Στην επόμενη θέση βρίσκονται έξι ακόμη ευρωπαϊκές χώρες: Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Σουηδία.

Τα διαβατήρια αυτών των χωρών επιτρέπουν ταξίδια σε 120 προορισμούς χωρίς βίζα, σε 42 χώρες με βίζα κατά την άφιξη, ενώ για 11 χώρες απαιτείται ETA και για 25 βίζα πριν από την αναχώρηση.

Η Ελλάδα στην 8η θέση παγκοσμίως

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 8η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική διεθνή κινητικότητα που προσφέρει το ελληνικό διαβατήριο.

Η χώρα βρίσκεται στην ίδια ομάδα με τα ισχυρότερα ευρωπαϊκά διαβατήρια, καθώς η ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διμερείς συμφωνίες ταξιδιών χωρίς βίζα ενισχύουν σημαντικά τη θέση της.

Τα 15 ισχυρότερα διαβατήρια στον κόσμο

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Σιγκαπούρη Ισπανία Μαλαισία Λουξεμβούργο Βέλγιο Γαλλία Δανία Φινλανδία Γερμανία Ιταλία Ολλανδία Σουηδία Ελλάδα Πορτογαλία Ελβετία Αυστρία Νορβηγία Ιρλανδία Ιαπωνία Μάλτα Ουγγαρία Πολωνία

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