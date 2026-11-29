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Από τα τροπικά δάση της Μαδαγασκάρης και τις απομονωμένες ακτές του Ατλαντικού μέχρι τα παραδοσιακά χωριά της Ιαπωνίας και τις επιβλητικές κορυφές των Άνδεων, το BBC Travel αποκαλύπτει 20 προορισμούς που αξίζει να μπουν στην ταξιδιωτική λίστα του 2027. Πρόκειται για έναν συνδυασμό γνωστών περιοχών και λιγότερο προβεβλημένων τόπων, που προσφέρουν κάτι περισσότερο από όμορφες εικόνες και δημοφιλή αξιοθέατα.

Η φετινή επιλογή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, την πολιτιστική κληρονομιά και την αυθεντική εμπειρία, αναδεικνύοντας προορισμούς όπου ο τουρισμός μπορεί να συνδεθεί με την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Από τις ιαπωνικές τελετουργίες που πραγματοποιούνται μία φορά κάθε 20 χρόνια μέχρι την επέτειο ανεξαρτησίας της Γκάνας και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Γυναικών στη Βραζιλία, το 2027 προσφέρει ιδιαίτερες αφορμές για ταξίδια.

Στη λίστα δεν κυριαρχούν οι κλασικοί προορισμοί, όπως η Νέα Υόρκη, το Παρίσι ή η Βενετία. Αντίθετα, οι συντάκτες του BBC στρέφουν το βλέμμα σε περιοχές που συνδυάζουν εντυπωσιακά τοπία, ζωντανές παραδόσεις και νέες δυνατότητες εξερεύνησης.

1. Μαδαγασκάρη – Ένας μοναδικός κόσμος άγριας ζωής

Η Μαδαγασκάρη συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους προορισμούς του πλανήτη για όσους αγαπούν τη φύση και την άγρια ζωή.

Η απομόνωση του μεγάλου νησιού στον Ινδικό Ωκεανό επέτρεψε την εξέλιξη ενός εξαιρετικά ιδιαίτερου οικοσυστήματος. Σύμφωνα με το αφιέρωμα, περίπου το 92% των θηλαστικών του δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο.

Λεμούριοι, σπάνια φυτά και μοναδικά είδη ζώων συνθέτουν έναν φυσικό πλούτο που προσελκύει ολοένα μεγαλύτερο ταξιδιωτικό ενδιαφέρον.

Το 2027 αποκτά ξεχωριστή σημασία για την περιοχή, καθώς το Mitsinjo Reserve ολοκληρώνει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδάσωσης. Παράλληλα, το Anja Community Reserve αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα έσοδα από τον τουρισμό μπορούν να στηρίξουν την υγεία και την εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών.

2. Πόλη του Κεμπέκ, Καναδάς – Ιστορία, φύση και μια νέα τουριστική ταυτότητα

Η πόλη του Κεμπέκ προσφέρει μια ταξιδιωτική εμπειρία που συνδυάζει την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με τη βορειοαμερικανική φυσική ομορφιά.

Το ιστορικό κέντρο, με τα λιθόστρωτα δρομάκια, τις χαρακτηριστικές προσόψεις και το επιβλητικό ξενοδοχείο Σατό Φροντενάκ, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης του ανατολικού Καναδά.

Σύμφωνα με το BBC Travel, η αναγνώριση που έλαβε το 2026 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας UNESCO Biosphere Reserve αναδεικνύει τη σημασία της σύνδεσης του αστικού περιβάλλοντος με τη φύση.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να εξερευνήσουν νέους χώρους υπαίθριων δραστηριοτήτων, να γνωρίσουν τις δυνατότητες κολύμβησης στο αστικό λιμάνι και να έρθουν σε επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά της κοινότητας Χιούρον-Γουέντατ, στην περιοχή Γουεντάκε.

3. Χερσόνησος Ίσε-Σίμα, Ιαπωνία – Μια σπάνια τελετουργία που πραγματοποιείται κάθε 20 χρόνια

Η Ιαπωνία διαθέτει αμέτρητους λόγους για να την επισκεφθεί κανείς, όμως η χερσόνησος Ίσε-Σίμα ξεχωρίζει για έναν ιδιαίτερο λόγο το 2027.

Το καλοκαίρι οι ταξιδιώτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Οκιχίκι (Okihiki), ένα παραδοσιακό τελετουργικό της σιντοϊστικής θρησκείας που συνδέεται με την περιοδική ανανέωση των ιερών και πραγματοποιείται κάθε δύο δεκαετίες.

Η περιοχή διαθέτει σπουδαία θρησκευτική και ιστορική σημασία, με περίφημα ιερά, πυκνά δάση και εντυπωσιακές ακτές.

Πρόκειται για έναν προορισμό όπου η πνευματικότητα και η παράδοση παραμένουν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής.

4. Αγία Ελένη – Το απομονωμένο νησί του Ατλαντικού

Ένα από τα πιο απομονωμένα κατοικημένα νησιά του κόσμου, η Αγία Ελένη, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για όσους αναζητούν ταξίδια μακριά από τις συνηθισμένες διαδρομές.

Το νησί είναι γνωστό ιστορικά ως ο τόπος εξορίας του Ναπολέοντα, όμως διαθέτει και εντυπωσιακή φυσική ομορφιά, με απόκρημνα ηφαιστειακά τοπία και πλούσια βιοποικιλότητα.

Η πρόσβαση παραμένει περιορισμένη, με περίπου μία αεροπορική σύνδεση την εβδομάδα από το Γιοχάνεσμπουργκ, σύμφωνα με το αφιέρωμα.

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές δραστηριότητες είναι η ανάβαση στη Jacob’s Ladder, μια απότομη ιστορική σκάλα που προσφέρει πανοραμική θέα.

5. Σαλβαδόρ, Βραζιλία – Στο επίκεντρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών

Η Σαλβαδόρ, στην πολιτεία Μπαΐα της Βραζιλίας, ετοιμάζεται να βρεθεί στο διεθνές προσκήνιο χάρη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Γυναικών της FIFA το 2027, το πρώτο που θα διοργανωθεί στη Νότια Αμερική.

Πέρα από το αθλητικό γεγονός, η πόλη διαθέτει μια από τις πιο ιδιαίτερες πολιτιστικές ταυτότητες της χώρας.

Η ιστορική συνοικία Πελουρίνι, με τα πολύχρωμα αποικιακά κτίρια, τη μουσική και την έντονη παρουσία της αφροβραζιλιάνικης παράδοσης, αποτελεί ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία.

Η τοπική κουζίνα, ο χορός και οι πολιτιστικές γιορτές προσφέρουν επιπλέον λόγους για μια επίσκεψη.

6. Βάλτος Οκεφενόκι, ΗΠΑ – Ένα σπάνιο οικοσύστημα της Βόρειας Αμερικής

Για τους λάτρεις του οικοτουρισμού, ο βάλτος Οκεφενόκι, στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί έναν από τους πλέον ιδιαίτερους προορισμούς.

Το απέραντο οικοσύστημα μαύρων υδάτων φιλοξενεί πλούσια χλωρίδα και πανίδα, ενώ έχει αναδειχθεί για τη σημαντική φυσική του αξία και την προστασία του.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν με κανό ανάμεσα σε κυπαρίσσια και υδάτινες διαδρομές ή να εξερευνήσουν ειδικά διαμορφωμένα μονοπάτια.

Η εμπειρία προσφέρει μια διαφορετική εικόνα της αμερικανικής φύσης, μακριά από τα γνωστά εθνικά πάρκα.

7. Βουργουνδία, Γαλλία – Εκεί όπου η ιστορία της φωτογραφίας συναντά το κρασί

Η Βουργουνδία είναι διεθνώς γνωστή για τους αμπελώνες, τη γαστρονομία και τα ιστορικά χωριά της.

Το 2027, ωστόσο, αποκτά έναν ακόμη λόγο για να προσελκύσει επισκέπτες: τη συμπλήρωση 200 ετών από την απαρχή της φωτογραφίας, με ειδικές εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στην πόλη Σαλόν-σιρ-Σον προγραμματίζονται δράσεις αφιερωμένες στην ιστορία της φωτογραφικής τέχνης.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να συνδυάσουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις με επισκέψεις σε αμπελώνες, διαδρομές στην ύπαιθρο και γνωριμία με τη γαστρονομική παράδοση.

8. Μεγκαλάγια, Ινδία – Οι απίστευτες γέφυρες που μεγαλώνουν σαν δέντρα

Στη βορειοανατολική Ινδία, η Μεγκαλάγια προσφέρει ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα συνεργασίας ανθρώπου και φύσης.

Η περιοχή είναι διάσημη για τις ζωντανές γέφυρες από ρίζες δέντρων, οι οποίες διαμορφώνονται σταδιακά από τις τοπικές κοινότητες.

Οι γέφυρες αυτές δεν κατασκευάζονται με τον συμβατικό τρόπο, αλλά δημιουργούνται μέσα από την καθοδήγηση των ριζών, που μεγαλώνουν και ισχυροποιούνται με το πέρασμα των ετών.

Παράλληλα, η περιοχή αναπτύσσει μορφές κοινοτικού τουρισμού που στηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της παραδοσιακής γνώσης.

9. Γκάνα – Εβδομήντα χρόνια ανεξαρτησίας

Το 2027 συμπληρώνονται 70 χρόνια από την ανεξαρτησία της Γκάνας, μιας από τις σημαντικότερες ιστορικές επετείους για τη δυτική Αφρική.

Η χώρα προσφέρει μια πλούσια πολιτιστική εμπειρία, με ιστορικά μνημεία, παραδοσιακές αγορές, έντονη μουσική σκηνή και ζωντανές κοινότητες.

Μέσα από το πρόγραμμα Beyond the Return, η Γκάνα επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς με την αφρικανική διασπορά και να αναδείξει την ιστορική και πολιτιστική της κληρονομιά.

Η επέτειος δημιουργεί μια ιδιαίτερη αφορμή για την ανακάλυψη της χώρας.

10. Ντέιντρι, Αυστραλία – Στα βάθη του αρχαιότερου τροπικού δάσους

Το τροπικό δάσος Ντέιντρι, στην Αυστραλία, συγκαταλέγεται στα αρχαιότερα τροπικά δασικά οικοσυστήματα του πλανήτη.

Η περιοχή αποτελεί έναν εξαιρετικό προορισμό για ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντική επαφή με τη φύση.

Ιδιαίτερη θέση αποκτούν οι εμπειρίες που οργανώνονται με τη συμμετοχή των αυτόχθονων κοινοτήτων, προσφέροντας γνώσεις για τη βιοποικιλότητα, την παραδοσιακή αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την πολιτιστική ιστορία του τόπου.

Ξεναγήσεις στο δάσος και γαστρονομικές διαδρομές με τοπικά προϊόντα συμπληρώνουν την εμπειρία.

11. Μπόχινι, Σλοβενία – Η ήσυχη πλευρά των Άλπεων

Μακριά από τους πιο πολυσύχναστους ευρωπαϊκούς προορισμούς, η Μπόχινι της Σλοβενίας αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τα βουνά και τις λίμνες.

Η περιοχή ξεχωρίζει για τη φυσική της ομορφιά, με τις Ιουλιανές Άλπεις να δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Η νέα ποδηλατική διαδρομή που συνδέει τη λίμνη Μπλεντ με τη λίμνη Μπόχινι δίνει πρόσθετες δυνατότητες εξερεύνησης.

Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της περιοχής, με στόχο την προστασία του φυσικού τοπίου.

12. Άνστ, Σκωτία – Το νησί των Βίκινγκ που κοιτάζει στο Διάστημα

Το Άνστ, στο αρχιπέλαγος Σέτλαντ της Σκωτίας, είναι το βορειότερο κατοικημένο νησί του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η περιοχή διαθέτει σημαντική κληρονομιά από την εποχή των Βίκινγκ, παραδοσιακή κουλτούρα και άγρια φυσικά τοπία.

Το ιδιαίτερο στοιχείο που ενισχύει την προβολή της είναι η ανάπτυξη διαστημικών εγκαταστάσεων, οι οποίες αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο βρετανικό διαστημικό πρόγραμμα.

Έτσι, ένα νησί με βαθιές ιστορικές ρίζες συνδέει το παρελθόν με τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

13. Επαρχία Γκανγουόν, Νότια Κορέα – Μια διαφορετική απόδραση από τη Σεούλ

Η επαρχία Γκανγουόν προβάλλει ως εναλλακτική επιλογή για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τη Νότια Κορέα πέρα από τη Σεούλ.

Η ορεινή γεωγραφία, τα πυκνά δάση και οι παραδοσιακοί βουδιστικοί ναοί δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί την ηρεμία και την εξερεύνηση.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε παραδοσιακές γιορτές, να ακολουθήσουν φυσικές διαδρομές και να γνωρίσουν μια πιο αυθεντική πλευρά της κορεατικής ζωής.

Η περιοχή αποτελεί ιδανικό προορισμό για slow travel, με έμφαση στην εμπειρία και όχι στην ταχύτητα.

14. Αλμπέρτα, Καναδάς – Άγρια φύση και ιστορία των Πρώτων Εθνών

Η Αλμπέρτα συνδυάζει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία του Καναδά με σημαντική πολιτιστική ιστορία.

Οι Βραχώδεις Οροσειρές, οι λίμνες και τα εθνικά πάρκα αποτελούν ισχυρούς λόγους επίσκεψης.

Το 2027 συμπληρώνονται 150 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης 7, γεγονός που προσφέρει αφορμή για εκδηλώσεις σχετικά με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά των Πρώτων Εθνών.

Ο συνδυασμός φυσικής ομορφιάς και ιστορικής γνώσης δίνει στην επαρχία μια διαφορετική ταξιδιωτική διάσταση.

15. Σαρδηνία, Ιταλία – Παραλίες, παράδοση και νέες δυνατότητες πρόσβασης

Η Σαρδηνία αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες επιλογές της λίστας και συγχρόνως έναν από τους πιο ιδιαίτερους μεσογειακούς προορισμούς.

Το ιταλικό νησί φημίζεται για τα τιρκουάζ νερά, τις εντυπωσιακές ακτές, τους παραδοσιακούς οικισμούς και τη χαρακτηριστική γαστρονομία του.

Πέρα από τις παραλίες, διαθέτει σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μια πολιτιστική παράδοση που διατηρεί έντονα το τοπικό της στοιχείο.

Οι νέες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις αναμένεται να διευκολύνουν την πρόσβαση από διεθνείς αγορές, καθιστώντας την ακόμη πιο ελκυστική για ταξίδια το 2027.

16. Κράισττσερτς, Νέα Ζηλανδία – Μια πόλη που ξαναγεννήθηκε

Η Κράισττσερτς, στη Νέα Ζηλανδία, συνεχίζει να διαμορφώνει τη νέα της ταυτότητα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που σημάδεψαν την ιστορία της.

Οι επενδύσεις σε υποδομές, οι νέοι δημόσιοι χώροι και η ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας έχουν μεταμορφώσει σημαντικά την εικόνα της.

Παράλληλα, η γαστρονομική της σκηνή αποκτά μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, προσελκύοντας επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν τη σύγχρονη πλευρά της Νέας Ζηλανδίας.

Η πόλη συνδυάζει την αστική αναγέννηση με την πρόσβαση στα εντυπωσιακά φυσικά τοπία της χώρας.

17. Επαρχία Χαργκίτα, Ρουμανία – Η ανεξερεύνητη γαστρονομική πλευρά της Τρανσυλβανίας

Η Χαργκίτα, στην καρδιά της Τρανσυλβανίας, αποτελεί έναν λιγότερο γνωστό προορισμό της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το 2027 αναδεικνύεται ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας, φέρνοντας στο προσκήνιο τις τοπικές συνταγές, τα παραδοσιακά προϊόντα και την ιδιαίτερη πολιτιστική της κληρονομιά.

Τα ορεινά τοπία, τα χωριά και οι ζωντανές παραδόσεις προσφέρουν μια εμπειρία μακριά από τα μεγάλα τουριστικά κέντρα.

Για όσους ενδιαφέρονται για τη γαστρονομία ως τρόπο γνωριμίας με έναν τόπο, η Χαργκίτα προσφέρει μια ενδιαφέρουσα επιλογή.

18. Κορδιγιέρα Μπλάνκα, Περού – Πεζοπορία ανάμεσα σε εκατοντάδες παγετώνες

Η Κορδιγιέρα Μπλάνκα στο Περού αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς ορεινούς προορισμούς της Νότιας Αμερικής.

Με περισσότερους από 500 παγετώνες, επιβλητικές κορυφές και φυσικά μονοπάτια που διασχίζουν εντυπωσιακά τοπία, η περιοχή αποτελεί πόλο έλξης για πεζοπόρους και λάτρεις της ορειβασίας.

Οι διαδρομές συνδυάζουν την εξερεύνηση της φύσης με την επαφή με την πολιτιστική ιστορία των Άνδεων.

Πρόκειται για έναν προορισμό που απαιτεί προετοιμασία, αλλά ανταμείβει τους επισκέπτες με εξαιρετικές εικόνες και εμπειρίες.

19. Αλμάτι, Καζακστάν – Η ανερχόμενη μητρόπολη της Κεντρικής Ασίας

Το Αλμάτι, στο Καζακστάν, εξελίσσεται σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες αστικούς προορισμούς της Κεντρικής Ασίας.

Η πόλη βρίσκεται στους πρόποδες εντυπωσιακών ορεινών όγκων και συνδυάζει τη σύγχρονη αστική ανάπτυξη με έντονες πολιτιστικές επιρροές.

Οι νέες πολιτιστικές εγκαταστάσεις, τα μουσεία σύγχρονης τέχνης και οι διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις ενισχύουν την εξωστρέφειά της.

Για τους ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι πέρα από τις καθιερωμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το Αλμάτι προσφέρει μια διαφορετική εικόνα της αστικής ζωής στην Κεντρική Ασία.

20. Ναγκατό Γιουμότο Όνσεν, Ιαπωνία – Έξι αιώνες παράδοσης στις θερμές πηγές

Τη λίστα συμπληρώνει η παραδοσιακή λουτρόπολη Ναγκατό Γιουμότο Όνσεν, στη δυτική Ιαπωνία.

Το 2027 συμπληρώνονται 600 χρόνια από την ίδρυσή της, μια σημαντική επέτειος για έναν τόπο που έχει συνδέσει την ιστορία του με τις ιαματικές πηγές και την ιαπωνική κουλτούρα ευεξίας.

Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν παραδοσιακές τελετές, να απολαύσουν τα θερμά λουτρά και να μείνουν σε καταλύματα που συνδυάζουν την ιστορική ατμόσφαιρα με σύγχρονες υποδομές.

Η πόλη προσφέρει μια πιο ήσυχη και αυθεντική εναλλακτική απέναντι στους πολυσύχναστους προορισμούς της Ιαπωνίας.

Η επιλογή των 20 προορισμών του BBC Travel για το 2027 αναδεικνύει μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τα ταξίδια όλο και περισσότεροι επισκέπτες.

Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την απλή επίσκεψη σε διάσημα αξιοθέατα προς εμπειρίες που επιτρέπουν ουσιαστική γνωριμία με τον τόπο, τη φύση και τους ανθρώπους του.

Η βιωσιμότητα, η προστασία της βιοποικιλότητας, ο κοινοτικός τουρισμός και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν κεντρική θέση στις ταξιδιωτικές επιλογές.