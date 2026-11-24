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Χειμώνα και καλοκαίρι, το Σαμονί στη σκιά του επιβλητικού Λευκού Όρους (Mont Blanc), της υψηλότερης κορυφής των Άλπεων αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η τεράστια δημοφιλία του μετατράπηκε στη μεγαλύτερη απειλή του. Πολλές ημέρες του καλοκαιριού, έως και 4.000 επισκέπτες κατακλύζουν ταυτόχρονα είτε με τα πόδια είτε με το τελεφερίκ το φυσικό καταφύγιο Aiguilles Rouges.

Το αποτέλεσμα είναι αποκαρδιωτικό τόσο για τη φύση όσο και για τους ίδιους τους ταξιδιώτες: ατελείωτες ουρές στα μονοπάτια, ασφυκτικός συνωστισμός μπροστά στα τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, συσσωρευμένα σκουπίδια και σοβαρή υποβάθμιση του ευαίσθητου αλπικού οικοσυστήματος.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να τραβήξουν χειρόφρενο, εισάγοντας αυστηρό ημερήσιο πλαφόν στους επισκέπτες των δύο διασημότερων λιμνών της περιοχής, της Lac Blanc και των Lacs des Chéserys.

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Πώς θα Λειτουργεί το Σύστημα με Κωδικό QR

Όπως δήλωσε στον Guardian ο δήμαρχος του Σαμονί, Φρανσουά-Ξαβιέ Λαφάν, από τον επόμενο Ιούνιο η αυθόρμητη ανάβαση στις λίμνες θα αποτελεί παρελθόν. Οι επισκέπτες θα υποχρεούνται να προκρατούν την επίσκεψή τους διαδικτυακά, λαμβάνοντας έναν προσωπικό κωδικό QR που θα λειτουργεί ως άδεια εισόδου.

Το σχέδιο, το οποίο αναμένει την τυπική έγκριση της νομαρχίας, προβλέπει τον περιορισμό της πρόσβασης στη Lac Blanc σε 600 έως 1.000 άτομα την ημέρα για την περίοδο αιχμής από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Εφόσον το μέτρο αποδώσει, η δημοτική αρχή σχεδιάζει να το επεκτείνει και σε άλλα ευαίσθητα σημεία της περιοχής.

Ο κ. Λαφάν άντλησε την έμπνευσή του από το εθνικό πάρκο Καλάνκ (Calanques) στη Μασσαλία, όπου εφαρμόζεται με επιτυχία αντίστοιχο σύστημα κρατήσεων από το 2022 για την προστασία των διάσημων κολπίσκων από τον υπερτουρισμό.

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Ιδιόκτητη Γη Αιώνων και «Φρένο» στον Υπερμαραθώνιο

Μια ιδιαίτερη πτυχή της υπόθεσης αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής γύρω από τη Lac Blanc, η οποία δεν ανήκει στο κράτος, αλλά παραμένει εδώ και αιώνες στην κατοχή 35 τοπικών οικογενειών. Ένας εκ των ιδιοκτητών δήλωσε ότι συμφωνεί απολύτως με την ανάγκη περιορισμού της επισκεψιμότητας, αν και ο ίδιος θα προτιμούσε την επιβολή κανονικού εισιτηρίου εισόδου αντί για δωρεάν προκράτηση.

Ο Φρανσουά-Ξαβιέ Λαφάν, ο οποίος εξελέγη δήμαρχος τον περασμένο Μάρτιο, έχει θέσει την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού στην κορυφή της ατζέντας του. Μάλιστα, στο μικροσκόπιό του βρίσκεται πλέον και ο διάσημος υπερμαραθώνιος του Λευκού Όρους (Ultra-Trail du Mont Blanc). Η διοργάνωση, που ξεκίνησε το 2003, έχει γιγαντωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να συγκεντρώνει σήμερα 10.000 δρομείς και περισσότερους από 50.000 θεατές και συνοδούς, ασκώντας τεράστια πίεση στις υποδομές και το φυσικό περιβάλλον των Άλπεων.