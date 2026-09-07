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Η νυχτερινή ζωή στις μεγάλες πόλεις του κόσμου αλλάζει χαρακτήρα. Τα μεγάλα κλαμπ εξακολουθούν να έχουν το κοινό τους, όμως πλέον η βραδινή έξοδος μπορεί να σημαίνει από ένα cocktail σε rooftop και ένα live σε μικρό μουσικό χώρο μέχρι street party, listening bar ή περιπλάνηση από μαγαζί σε μαγαζί σε μια ολόκληρη γειτονιά.

Αυτή τη νέα πραγματικότητα επιχειρεί να αποτυπώσει η ετήσια κατάταξη του Time Out για τις καλύτερες πόλεις του κόσμου για νυχτερινή ζωή το 2026, στην οποία η Αθήνα καταλαμβάνει τη 13η θέση παγκοσμίως. Η λίστα προέκυψε από τις απαντήσεις περισσότερων από 24.000 κατοίκων σε 150 πόλεις, σε συνδυασμό με τις αξιολογήσεις των διεθνών συντακτών και ειδικών του Time Out.

Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στο clubbing. Εξετάζει συνολικά όσα συμβαίνουν σε μια πόλη μετά τη δύση του ήλιου: από bars, παμπ και live μουσική έως drag shows, street food, οργανωμένες περιοχές διασκέδασης και νέες μορφές βραδινής ψυχαγωγίας.

Η Μπανγκόκ στην κορυφή

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Μπανγκόκ, με τη μεγάλη ποικιλία της να αποτελεί το βασικό της πλεονέκτημα. Rooftop bars, διάσημα κλαμπ, cocktail spots και νυχτερινό street food δημιουργούν ένα μείγμα επιλογών που καλύπτει σχεδόν κάθε προτίμηση.

Το 73% των κατοίκων αξιολόγησε τη νυχτερινή ζωή ως «καλή» ή «εξαιρετική», ενώ μεταξύ των ειδικών του Time Out το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 95%. Η Khaosan Road, η Royal City Avenue και η Sukhumvit Soi 11 παραμένουν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης για όσους αναζητούν έντονη βραδινή διασκέδαση.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Βερολίνο, που εξακολουθεί να αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς για το clubbing. Τα θρυλικά clubs συνυπάρχουν με pop-up parties, ανεξάρτητες διοργανώσεις και bars στις γειτονιές. Το 78% των κατοίκων έδωσε θετική αξιολόγηση, ενώ μεταξύ των ειδικών του Time Out η αποδοχή έφτασε το 100%. Το Berghain εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα της νυχτερινής ταυτότητας της γερμανικής πρωτεύουσας.

Νέα Υόρκη, Μελβούρνη και Σάο Πάολο στην πρώτη πεντάδα

Η Νέα Υόρκη καταλαμβάνει την τρίτη θέση, αποδεικνύοντας ότι παραμένει μία από τις πόλεις που μπορούν να προσφέρουν σχεδόν τα πάντα μετά το σκοτάδι. Warehouse raves, rooftop drinks, wine bars, speakeasies και live jazz συνθέτουν τη βραδινή εικόνα της. Το Μπρούκλιν πρωταγωνιστεί στις πιο εναλλακτικές επιλογές, ενώ το Greenwich Village διατηρεί την ισχυρή σύνδεσή του με τη jazz και τα cocktails.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Μελβούρνη, όπου η νυχτερινή ζωή χαρακτηρίζεται από πολυσυλλεκτικότητα. Live μουσική, LGBTQIA+ χώροι, cocktail bars και συνοικιακές παμπ βρίσκονται στον πυρήνα της διασκέδασης, με τις περιοχές Fitzroy και Collingwood να προσελκύουν όσους αναζητούν πιο εναλλακτικές εμπειρίες.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Σάο Πάολο, όπου η νυχτερινή ζωή κινείται από samba και karaoke έως rooftop clubs και listening bars με βινύλια. Στα πλεονεκτήματα της βραζιλιάνικης μητρόπολης καταγράφονται επίσης οι σχετικά προσιτές επιλογές και το έντονο αίσθημα κοινότητας.

Οι πόλεις που ξεχωρίζουν για κόστος και κοινωνικότητα

Το Μεντεγίν, στην έκτη θέση, πέτυχε την υψηλότερη αξιολόγηση από τους ίδιους τους κατοίκους μεταξύ των πόλεων της κατάταξης. Το 87% χαρακτήρισε τη νυχτερινή ζωή «καλή» ή «εξαιρετική». Η reggaeton, τα listening bars και τα μικρότερα cocktail spots έχουν μετατρέψει την κολομβιανή πόλη σε έναν από τους δυναμικότερους προορισμούς της Λατινικής Αμερικής.

Έβδομο βρίσκεται το Γιοχάνεσμπουργκ, με warehouse clubs, afro-house dancefloors, cocktail bars και χώρους ζωντανής μουσικής. Η πόλη ξεχώρισε και για την κοινωνικότητά της, καθώς το 80% των κατοίκων θεωρεί εύκολο να γνωρίσει κανείς νέο κόσμο και να αισθανθεί μέρος μιας κοινότητας.

Το Μπράιτον ακολουθεί στην όγδοη θέση και είναι η μοναδική βρετανική πόλη που μπήκε στην πρώτη εικοσάδα. Η ισχυρή LGBTQ+ σκηνή, οι ανεξάρτητοι μουσικοί χώροι και οι παμπ συνθέτουν την ιδιαίτερη ταυτότητά του.

Στην ένατη θέση βρίσκεται το Πεκίνο, το οποίο αναδείχθηκε ως η πιο οικονομική επιλογή της λίστας. Κρυμμένα bars στα hutongs, μικροζυθοποιίες, techno clubs αλλά και daytime coffee raves αποτυπώνουν μια πολύ διαφορετική πλευρά της κινεζικής πρωτεύουσας.

Την πρώτη δεκάδα ολοκληρώνει το Άμστερνταμ, με τη νυχτερινή του ζωή να έχει απλωθεί πολύ πέρα από το ιστορικό κέντρο. Warehouse clubs, listening bars και μικρότερα cocktail spots ενισχύουν την εικόνα μιας πόλης που δίνει ιδιαίτερο βάρος στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

Η Αθήνα στη 13η θέση

Μετά το Πόρτο, που βρίσκεται στην 11η θέση, και το Χονγκ Κονγκ στη 12η, ακολουθεί η Αθήνα στη 13η θέση παγκοσμίως.

Η ελληνική πρωτεύουσα κερδίζει πόντους κυρίως για μια ιδιότητα που γνωρίζουν καλά όσοι ζουν σε αυτή: η βραδινή έξοδος δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες ημέρες, ώρες ή περιοχές.

Η underground ηλεκτρονική σκηνή βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με χώρους όπως τα AUX Club, Romantso και Oddity Club να φιλοξενούν διεθνείς DJs και τοπικές κολεκτίβες. Παράλληλα, τους θερινούς μήνες η διασκέδαση μεταφέρεται συχνά σε υπαίθριους χώρους και διαφορετικά σημεία της πόλης.

Η Αθήνα έχει παράλληλα δημιουργήσει ισχυρή διεθνή ταυτότητα γύρω από τα cocktail bars, με επιλογές όπως τα The Clumsies και Baba Au Rum, αλλά και τα The Bar in Front of the Bar, Line και The Lobby Bar στο King George.

Το καλοκαίρι, το ενδιαφέρον μετακινείται και προς την Αθηναϊκή Ριβιέρα, με το Island και το Bolivar να παραμένουν σταθεροί προορισμοί. Ωστόσο, ένα από τα χαρακτηριστικά της αθηναϊκής νύχτας είναι ότι μια έξοδος μπορεί να ξεκινήσει με ένα ποτό στου Ψυρρή ή στα Εξάρχεια και να συνεχιστεί χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Στην έρευνα, το 75% των κατοίκων αξιολόγησε θετικά τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των ειδικών διαμορφώθηκε στο 60%. Το 57% των Αθηναίων χαρακτήρισε την πόλη «ζωντανή», ενώ για το 52% η ζωή στους δρόμους αποτελεί το μεγαλύτερο ατού της μετά τη δύση του ήλιου. Cocktail bars και clubbing ακολούθησαν με ποσοστό 48%.

Η παγκόσμια 20άδα

Μετά την Αθήνα ακολουθούν η Μαδρίτη στη 14η θέση, το Ανόι στη 15η, η Σεούλ στη 16η, η Μπανγκαλόρ στη 17η, η Άκρα στη 18η, η Σιγκαπούρη στη 19η και η Πόλη του Μεξικού στην 20ή.

Σύμφωνα με την ταξιδιωτική συντάκτρια του Time Out, Grace Beard, η φετινή εικόνα δείχνει ότι η νυχτερινή ζωή κάθε άλλο παρά βρίσκεται σε παρακμή. Αντίθετα, αλλάζει μορφή. Street parties, rooftop raves, speakeasies, listening bars και διοργανώσεις για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες κερδίζουν έδαφος, ενώ η έξοδος μετακινείται από το μοντέλο του ενός διάσημου club προς ολόκληρες γειτονιές διασκέδασης.

Και ίσως αυτό να εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την παρουσία της Αθήνας τόσο ψηλά: η νύχτα της δεν στηρίζεται σε έναν μόνο τύπο διασκέδασης, αλλά απλώνεται στους δρόμους, στις γειτονιές, στα bars, στα clubs και στους υπαίθριους χώρους της πόλης.

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