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Μόλις €45,71 την ημέρα ξοδεύουν κατά μέσο όρο οι τουρίστες που έρχονται στην Κύπρο από την Ελλάδα, ποσό σχεδόν τέσσερις φορές μικρότερο από εκείνο που δαπανούν οι Ισραηλινοί επισκέπτες. Η διαφορά στην πραγματικότητα είναι χαοτική, επειδή οι Έλληνες παραμένουν στο νησί για περισσότερες ημέρες από τους περισσότερους άλλους επισκέπτες, χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε αντίστοιχα έσοδα για την κυπριακή οικονομία.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου για τον Αύγουστο του 2026 καταγράφουν μεγάλες αποκλίσεις στις ταξιδιωτικές δαπάνες, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτουν ότι τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό μειώθηκαν κατά 6,2% το πρώτο οκτάμηνο του έτους.

Δέκα ημέρες στην Κύπρο με €466

Τον Αύγουστο του 2026 καταγράφηκαν 13.810 αφίξεις τουριστών από την Ελλάδα, έναντι 15.294 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας μείωση 9,7%.

Η μέση διάρκεια παραμονής τους ήταν 10,2 ημέρες και η συνολική δαπάνη ανά επισκέπτη περιορίστηκε στα €466,29. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ημέρα παραμονής στην Κύπρο δαπανήθηκαν κατά μέσο όρο €45,71. Έναν χρόνο προηγουμένως, η ημερήσια δαπάνη ήταν €46,18 και η συνολική €484,94.

Η σύγκριση με τους Βρετανούς είναι χαρακτηριστική. Τον ίδιο μήνα έφτασαν στην Κύπρο 177.603 τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι παρέμειναν επίσης 10,2 ημέρες, αλλά ξόδεψαν κατά μέσο όρο €1.062,12, δηλαδή €104,13 ημερησίως. Με άλλα λόγια, για την ίδια ακριβώς διάρκεια παραμονής, οι Βρετανοί δαπάνησαν υπερδιπλάσια χρήματα.

Οι Ισραηλινοί μένουν λιγότερο, πληρώνουν περισσότερα

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά με τους επισκέπτες από το Ισραήλ, που εξελίσσεται σε ιδιαίτερα σημαντική αγορά για τον κυπριακό τουρισμό.

Τον Αύγουστο οι αφίξεις Ισραηλινών έφτασαν τις 135.628, αυξημένες κατά 28,4% σε σύγκριση με το 2025. Η μέση διάρκεια παραμονής τους ήταν μόλις πέντε ημέρες, ωστόσο η συνολική δαπάνη έφτασε τα €892,20 ανά άτομο, με ημερήσιο μέσο όρο €178,44.

Έτσι, ένας Ισραηλινός επισκέπτης ξοδεύει μέσα σε πέντε ημέρες σχεδόν τα διπλάσια χρήματα από όσα δαπανά ένας επισκέπτης από την Ελλάδα σε δέκα ημέρες.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις εμφανίζονται και σε άλλες αγορές. Οι Πολωνοί, με 36.622 αφίξεις, παρέμειναν 7,9 ημέρες και ξόδεψαν €92,40 ημερησίως. Οι Γερμανοί, με 25.823 αφίξεις, δαπάνησαν €106,29 την ημέρα, ενώ οι Ελβετοί έφτασαν τα €154,76.

Ο συνολικός μέσος όρος όλων των τουριστών ήταν €108,52 ημερησίως, υπερδιπλάσιος της ελληνικής επίδοσης.

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