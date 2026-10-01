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Xρονιά… τιμών είναι το 2026 για την αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, καταγράφοντας αύξηση τόσο στη μέση τιμή ανά διανυκτέρευση όσο και στα έσοδα ανά διαθέσιμο κατάλυμα.

Ειδικότερα για το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους η πληρότητα έμεινε σχεδόν σταθερή στο 34,8% πανελλαδικά με αύξηση 0,8%, όταν η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 7,9% στα 121,5 ευρώ και το έσοδο ανά διαθέσιμη βραδιά κατά 8,7% λίγο πάνω από τα 42 ευρώ.

Τα στατιστικά και τις τάσεις της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026 έναντι του εννεαμήνου του 2025 έχει επεξεργαστεί η εταιρεία hosthub, η οποία βοηθά ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να ανεβάσουν τα ακίνητά τους σε πολλαπλές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb, Booking.com, Vrbo, Expedia κ.α.) σε ένα μεγάλο δείγμα άνω των 17.000 καταλυμάτων πανελλαδικά.

Η εταιρεία ανέλυσε πληρότητα, τιμές και έσοδα στους βασικούς προορισμούς της χώρας, με βάση τις κρατήσεις που είχαν γίνει έως τις 25/09 του 2026, σε σύγκριση με την ίδια ημέρα του 2025 και όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει, η περίοδος από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο είναι κρίσιμος δείκτης για την πορεία των κρατήσεων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς καλύπτει τόσο τη χαμηλή όσο και την υψηλή σεζόν.

Στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, η πληρότητα, όπως προαναφέρθηκε, παραμένει σχεδόν αμετάβλητη ενώ η μέση τιμή ανά βραδιά ανεβαίνει κατά +7,9% σε πάνω από 121 ευρώ με αποτέλεσμα και την αύξηση στο έσοδο. Η εικόνα είναι αντίστροφη από πέρυσι: το 2025 η ανάπτυξη ήρθε από την πληρότητα με τις τιμές να υποχωρούν, ενώ το 2026 είναι χρονιά τιμών. Η ζήτηση διατηρείται σταθερή και οι διαχειριστές πετυχαίνουν υψηλότερες τιμές, κυρίως στην αιχμή Ιουνίου–Αυγούστου.

Κέντρο Αθήνας και νότια

Μετά από ένα πολύ δυνατό 2025, το κέντρο της Αθήνας περνά σε φάση ωρίμανσης. Η πληρότητα υποχωρεί ελαφρά στο 44,7% (−2,7%), ενώ η μέση τιμή ανεβαίνει κατά +4,3% στα 97 ευρώ. Το έσοδο ανά βραδιά καταγράφει μικρή άνοδο μόλις 1,5%– σημειώνοντας τη χαμηλότερη άνοδο από όλες τις περιοχές.

«Σε μια αγορά με ήδη υψηλή πυκνότητα καταλυμάτων, η ανάπτυξη περνά πλέον από την τιμολόγηση και τη διαφοροποίηση του προϊόντος και όχι από τον όγκο. Παραμένει, πάντως, μαζί με τη Θεσσαλονίκη η αγορά με την υψηλότερη πληρότητα όλο τον χρόνο», σχολιάζεται στην ανάλυση.

Η μεγάλη έκπληξη του 2026 έρχεται στα νότια προάστια: Μετά τη σταθεροποίηση του 2025, η Αθηναϊκή Ριβιέρα επιστρέφει δυναμικά με άνοδο και στην πληρότητα (43,3%, +12%) και στη μέση τιμή (107 ευρώ, +9,6%).

Το έσοδο ανά βραδιά αυξάνεται κατά +22,7%, παρουσιάζοντας την υψηλότερη άνοδο στη χώρα. Η Ριβιέρα κερδίζει έδαφος ως εναλλακτική του κέντρου για επισκέπτες που θέλουν θάλασσα και πόλη στο ίδιο ταξίδι, με σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια σεζόν από τους νησιωτικούς προορισμούς.

Θεσσαλονίκη

Στη συμπρωτεύουσα, παρατηρείται αντιστροφή της περυσινής εικόνας: Το 2025 η πληρότητα έπεφτε ενώ οι τιμές ανέβαιναν, ενώ φέτος ανεβαίνουν και τα δύο. Η πληρότητα φτάνει το 46,7% (+7,3%) και η μέση τιμή τα 65 ευρώ (+5,1%), ενώ το έσοδο ανά βραδιά στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει άνοδο κατά 12,8%.

Η συμπρωτεύουσα «παραμένει η πιο προσιτή αγορά της χώρας με τη μικρότερη εποχικότητα, στοιχεία που την κάνουν ιδιαίτερα σταθερή επιλογή για επενδύσεις σε βραχυχρόνιες μισθώσεις», αναφέρεται στην ανάλυση.

Κρήτη, Κυκλάδες και Ιόνιο

Η Κρήτη συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο με πέρυσι: σταθερή πληρότητα (30,5%, +0,8%) και άνοδος της μέσης τιμής κατά +7,8% στα 145 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά βραδιά αυξάνεται κατά +8,7%,. «Η ανάπτυξη προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την τιμή, ένδειξη ότι οι διαχειριστές αξιοποιούν τη ζήτηση της αιχμής χωρίς να θυσιάζουν πληρότητα».

Τα στοιχεία της hosthub για τις Κυκλάδες παραπέμπουν σε ισχυρή ανάκαμψη μετά από ένα δύσκολο 2025, όταν η σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη είχε επηρεάσει την εμπιστοσύνη των επισκεπτών.

Η πληρότητα ανεβαίνει στο 23,08% (+11,5%) και η μέση τιμή στα 268 ευρώ (+6,1%), ενώ και το έσοδο ανά βραδιά αυξάνεται κατά +18,2%. Οι Κυκλάδες παραμένουν η πιο εποχική αγορά, με τη ζήτηση συγκεντρωμένη στους μήνες Ιούνιο–Σεπτέμβριο, αλλά και με το υψηλότερο έσοδο ανά διαθέσιμη βραδιά στη χώρα.

Αντίστοιχα, τα νησιά του Ιονίου συνεχίζουν ανοδικά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πληρότητα φτάνει το 28,3% (+4,6%) και η μέση τιμή τα 205 ευρώ, αυξημένη κατά 6,9%. Με έσοδο ανά βραδιά στο +11,8%, το Ιόνιο συνδυάζει ισορροπημένα ζήτηση και τιμή και παραμένει από τους πιο δυναμικούς προορισμούς της χώρας.

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