Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Κίνα επέβαλε σειρά νέων, εκτεταμένων κανόνων που περιορίζουν τα ταξίδια από και προς τη χώρα, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με παρατηρητές, θα δώσει στην κυβέρνηση ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο στους πολίτες της.

Παράλληλα, σε πολίτες που κρίνεται ότι, κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό, έβλαψαν την εθνική ασφάλεια ή τα συμφέροντα της Κίνας μπορεί να επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για διάστημα έως και τριών ετών.

Ωστόσο, ο νόμος προβλέπει επίσης ότι θα εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε θεωρείται απειλή για τη βιομηχανική ή τεχνολογική ασφάλεια της χώρας.

Η Κίνα παρακολουθεί στενά τομείς όπως οι ημιαγωγοί και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον για την τεχνολογική υπεροχή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ταξιδιωτικοί περιορισμοί είχαν ήδη επιβληθεί σε ορισμένα στελέχη αυτών των κλάδων, μεταδίδει το BBC.

Τον Μάρτιο, οι συνιδρυτές της Manus – μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που είχε εξαγοραστεί από τη Meta – φέρεται να εμποδίστηκαν να εγκαταλείψουν την Κίνα.

Με βάση τους νέους κανόνες, οι συνοριακές αρχές υποχρεούνται πλέον επίσης να συμβουλεύουν τους Κινέζους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια σε χώρες και περιοχές που χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου».

Ωστόσο, ακόμη και πριν από την ανακοίνωση των νέων κανόνων, ορισμένοι πολίτες αντιμετώπιζαν ήδη περιορισμούς ως προς τα ταξίδια τους σε συγκεκριμένες χώρες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν μεταξύ των πρώτων ομάδων στις οποίες επιβλήθηκαν αυτοί οι έλεγχοι, οι οποίοι αργότερα επεκτάθηκαν ώστε να περιλαμβάνουν εργαζομένους σε κρατικές επιχειρήσεις και απλούς πολίτες.

Ένας συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος σε τοπικό επίπεδο στην Ανχούι δήλωσε στο BBC Chinese ότι, περίπου το 2018, η υπηρεσία του υποχρέωσε τους εργαζομένους να παραδώσουν τα διαβατήριά τους. Το διαβατήριό του εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατοχή του πρώην εργοδότη του, παρότι συνταξιοδοτήθηκε πέρυσι.

Σύμφωνα με τον πρώην δημόσιο υπάλληλο, οι εργαζόμενοι έπρεπε να υποβάλουν αίτηση και να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους ήθελαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, ενώ δεν εγκρίνονταν όλα τα αιτήματα.

Για παράδειγμα, όπως είπε, τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς είχαν περισσότερες πιθανότητες να εγκριθούν σε σχέση με τα τουριστικά ταξίδια.

«Ο κύριος στόχος είναι να αποτραπεί η φυγή διεφθαρμένων αξιωματούχων ή η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό», είπε. «Στην περίπτωση των υψηλόβαθμων αξιωματούχων, στόχος μπορεί επίσης να είναι η αποτροπή της διαρροής κρατικών μυστικών.»

Ένας άνδρας που αναφέρεται με το ψευδώνυμο Σιάο Γουάνγκ και εργάζεται σε κρατικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο Πεκίνο δήλωσε στο BBC Chinese ότι εδώ και πολύ καιρό οι συνάδελφοί του υποχρεούνται να παραδίδουν τα διαβατήριά τους και να λαμβάνουν έγκριση για ταξίδια στο εξωτερικό.

Ο 32χρονος ανέφερε ότι οι προϊστάμενοι έχουν υπενθυμίσει προφορικά στο προσωπικό ότι «ευαίσθητες χώρες, όπως η Ιαπωνία, είναι οπωσδήποτε εκτός ορίων».

Ο καθηγητής Τομ Κέλογκ, εκτελεστικός διευθυντής του Center for Asian Law στο Πανεπιστήμιο Georgetown, δήλωσε στο BBC Chinese ότι η διεύρυνση των ταξιδιωτικών περιορισμών είναι «βαθιά ανησυχητική» και ότι αντανακλά έναν «αυξανόμενο ιδεολογικό έλεγχο υπό τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ», ο οποίος θυμίζει την εποχή του Μάο Τσετούνγκ.

Η Κίνα παρέμενε σε μεγάλο βαθμό αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο κατά τη διάρκεια της πολυετούς διακυβέρνησης του Μάο και τα διεθνή ταξίδια έγιναν μέρος της ζωής των Κινέζων μόλις τη δεκαετία του 1990, αφότου η χώρα προχώρησε σε σειρά μεταρρυθμίσεων και άνοιξε προς τον έξω κόσμο.

Οι διάφοροι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που ισχύουν σήμερα, είπε ο Κέλογκ, «φέρνουν πίσω μνήμες από εκείνη την επώδυνη εποχή».

Η Piyao, μια πλατφόρμα της κινεζικής κυβέρνησης για τη «διάψευση ψευδών πληροφοριών», δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι οι νέοι κανόνες «δεν περιορίζουν τα ταξίδια των απλών πολιτών, αλλά λειτουργούν ως προληπτικό μέτρο για προορισμούς υψηλού κινδύνου και άτομα με ασυνήθιστα ταξιδιωτικά μοτίβα».

Οι κανονισμοί εκδόθηκαν για την αντιμετώπιση «προβλημάτων», όπως περιπτώσεις ανθρώπων που εξαπατώνται ώστε να φύγουν από τη χώρα ή εμπλέκονται σε παράνομο τζόγο και δραστηριότητες απάτης στο εξωτερικό, ανέφερε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, οι Κινέζοι πολίτες δεν μπορούν επί του παρόντος να ελέγξουν μόνοι τους εάν υπόκεινται σε περιορισμούς εξόδου από τη χώρα.

Εάν δεν υπάρξει επίσημη γραπτή ή προφορική ενημέρωση, οι πολίτες συνήθως ανακαλύπτουν ότι τους απαγορεύεται να φύγουν από τη χώρα μόνο όταν υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση εγγράφων ή όταν επιχειρούν να αναχωρήσουν.

Οι κινεζικές αρχές έχουν εντείνει δραστικά τις απαγορεύσεις εξόδου από τη χώρα για τους πολίτες τους τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε στο BBC η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Safeguard Defenders.

Η βάση δεδομένων του ανώτατου δικαστηρίου της Κίνας εμφάνιζε μόλις 89 καταχωρίσεις που αναφέρονταν σε απαγορεύσεις εξόδου το 2016, όμως ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί στις 188.760 πέρυσι.

Οι κανόνες θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν πολίτες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με αναλυτές.

Ένας 26χρονος Κινέζος πολίτης, ο οποίος θέλησε να αναφέρεται μόνο ως Πίπι, δήλωσε στο BBC Chinese ότι η αίτησή του για διαβατήριο το 2023 απορρίφθηκε και ο ίδιος πιστεύει ότι αυτό συνέβη επειδή συμμετείχε στις μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ το 2019.

Σύμφωνα με τον Πίπι, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων έδωσε συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ. Όταν επέστρεψε στην ηπειρωτική Κίνα, ανακρίθηκε από την αστυνομία κρατικής ασφάλειας.

Όπως είπε, ένας υπάλληλος της υπηρεσίας μετανάστευσης τού ανέφερε ότι δεν μπορούσε να αποκτήσει διαβατήριο «εξαιτίας του ζητήματος του Χονγκ Κονγκ» – ωστόσο αυτό δεν του επιβεβαιώθηκε γραπτώς.

«Δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να φύγω [από την Κίνα]», είπε.

Διαβάστε ακόμη

Στο κάδρο του διασυνοριακού ανταγωνισμού οι ελληνικές τράπεζες (πίνακες)

Ενεργειακό ντόμινο «φουσκώνει» τον λογαριασμό του χειμώνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Μega τουριστικό- οικιστικό project σε 169 στρέμματα στην Αργολίδα – Ποιος γνωστός όμιλος «τρέχει» την επένδυση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ