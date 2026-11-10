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Στις μεγάλες δυνατότητες της Ελλάδας και της Αθήνας ως διεθνών τουριστικών προορισμών αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece, Alexander Zinell στο ετήσιο συνέδριο Greece Talks 2026, με τίτλο «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler» που διοργανώνουν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα.

«Οι επισκέπτες μεγάλων αποστάσεων έρχονται, περνούν μέσα από την Αθήνα. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς προκειμένου να αναπτύξουμε τον τουρισμό και να καταστήσουμε τα νησιά προσβάσιμα σε επισκέπτες από μακρινές περιοχές», δήλωσε.

Ο Alexander Zinell αναφέρθηκε επίσης στην εικόνα της Αθήνας κατά την περίοδο 2015-2016, όταν ήρθε στην Ελλάδα για την προετοιμασία της δραστηριοποίησης της Fraport.

Όπως περιέγραψε, αντίκρισε μια πόλη με πολλά εγκαταλελειμμένα κατασκευαστικά έργα, κλειστά κτίρια και εκτεταμένα γκράφιτι, αλλά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

«Πάντα νιώθαμε πως η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες. Ως τουριστικός προορισμός, αλλά και η Αθήνα ως πόλη», σημείωσε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του στις επενδυτικές προοπτικές της Fraport Greece, καθώς επισήμανε ότι η Blackstone έχει εισέλθει ως νέος επενδυτής στην εταιρεία από τις αρχές του έτους.

«Ίσως γνωρίζετε ότι η Fraport Greece έχει έναν νέο επενδυτή, από την αρχή του έτους, την Blackstone, και γνωρίζουμε από αυτούς ότι αναζητούν και άλλες επενδύσεις», ανέφερε, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω επενδυτικών κινήσεων.

«Η Ελλάδα ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει την ιστορία και την παράδοση με τον σύγχρονο κόσμο»

Στην ιδιαίτερη ταυτότητα της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού στάθηκε ο Alexander Zinell επισημαίνοντας ότι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της είναι η συνύπαρξη της ιστορικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη ανάπτυξη.

«Αυτό που πιστεύω ότι κάνει την Ελλάδα πολύ ξεχωριστή είναι η ικανότητα να συνδυάζει την ιστορία και την παράδοση με τις νέες εξελίξεις και τον σύγχρονο κόσμο», ανέφερε.

Ειδική αναφορά έκανε και στην ποιότητα των υπηρεσιών και την εμπειρία των επιβατών. «Το μότο μας είναι ότι προσπαθούμε να διατηρήσουμε το χαμόγελο στο πρόσωπο του πελάτη, χωρίς αναστάτωση, καθυστερήσεις ή άλλα προβλήματα», σημείωσε.

Οι αρνητικές αξιολογήσεις επιβατών, διευκρίνισε, για τη συμπεριφορά του προσωπικού στα αεροδρόμια τον ενοχλούν. «Με πληγώνει όταν διαβάζω σχόλια στις ιστοσελίδες αξιολόγησής μας ότι οι άνθρωποι δεν έτυχαν καλής μεταχείρισης ή ότι συνάντησαν μη φιλικό προσωπικό, είτε πρόκειται για το δικό μας προσωπικό είτε για το προσωπικό των συνεργατών μας στο αεροδρόμιο», ανέφερε.