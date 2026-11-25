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«Το μήνυμα είναι ένα για τη θερινή σεζόν του 2027: Οι αεροπορικές μέχρι στιγμής βλέπουν ότι η Ελλάδα κρατάει καλά όμως είναι πολύ πιθανό να δούμε κάποιους προορισμούς λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω. Σε αυτή τη συγκυρία, των ακριβών καυσίμων, της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των οικονομικών πιέσεων στις τσέπες των Ευρωπαίων, ένα καλό σενάριο για το 2027 θα είναι να επιτύχουμε τις υψηλές επιδόσεις του 2026».

Αυτά ανέφεραν χθες οι επιτελείς της Fraport Greece, σε μία πρώτη εκτίμηση για το τι αναμένεται το 2027 ως προς την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων ανά την Ελλάδα και συνακόλουθα για τον ελληνικό τουρισμό. Για το αμέσως επόμενο διάστημα της χειμερινής σεζόν, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια ανά την Ελλάδα και πολύ σύντομα θα προσθέσει και το 15ο, αυτό της Καλαμάτας (σ.σ. ως παραχωρησιούχος κάτω από το κοινό σχήμα με τους ομίλους Κοπελούζου και Κωνσταντακόπουλου) έκανε λόγο για έναν χειμώνα «γεμάτο προκλήσεις.

Βλέπουμε ήδη αναπροσαρμογές με περικοπές στα χειμερινά προγράμματα, τις συχνότητες, τις αεροπορικές θέσεις, οι επιπτώσεις διαφέρουν από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο και από αυτή τη χειμερινή σεζόν μπορεί να δούμε ενδεχομένως και αρνητικό πρόσημο στην επιβατική κίνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά χθες σε σχετική παρουσίαση ο κ. Alexander Zinell.

Έτσι, η Fraport Greece δεν αποκλείει αρνητικό πρόσημο στην επιβατική κίνηση ορισμένων περιφερειακών αεροδρομίων κατά τους χειμερινούς μήνες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Θεσσαλονίκη, όπου η διακοπή λειτουργίας της βάσης της Ryanair αναμένεται να επηρεάσει τις επιδόσεις.

Για τη θερινή περίοδο του 2027, ωστόσο, η εικόνα παραμένει προς το παρόν μάλλον σταθεροποιητική, με τις αεροπορικές εταιρείες να επανεξετάζουν τα δρομολόγιά τους υπό το βάρος του αυξημένου κόστους καυσίμων και της οικονομικής αβεβαιότητας στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές.

«Σε αυτό το περιβάλλον, η διατήρηση των φετινών επιδόσεων και το 2027 θα συνιστούσε από μόνη της επιτυχία για τον ελληνικό τουρισμό», ανέφερε από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, κ. Γιώργος Βήλος, προσθέτοντας ότι η εικόνα θα είναι σαφέστερη προς τα τέλη Ιανουαρίου, οπότε θα έχουν οριστικοποιηθεί και τα προγράμματα των αεροπορικών για το καλοκαίρι.

Και αυτό, ενώ το 2026 αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία χρονιά ρεκόρ για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, με την επιβατική κίνηση να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 38,6 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 3,9% έναντι του 2025.

Την ίδια στιγμή, παρά τις προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας, η Fraport Greece συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα, με την Κέρκυρα και την Κω να βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδιαζόμενων επεκτάσεων, ενώ στο επενδυτικό πλάνο προστίθεται και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας όπου προβλέπεται να επενδυθούν συνολικά κεφάλαια άνω των 125 εκατ. ευρώ.

«Οι μεταβολές που συντελούνται στη διεθνή αεροπορική αγορά αυτή τη στιγμή και οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην παρούσα συγκυρία απαιτούν ρεαλισμό, ευελιξία και προσαρμοστικότητα», ανέφερε ο κ. Zinell.

«Κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2026, η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece έφτασε τα 37,1 εκατ. επιβάτες με αύξηση κατά 4,8% σε σχέση με το 2025. Η διεθνής και η εγχώρια κίνηση κατέγραψαν άνοδο 4,7% και 5,4% αντίστοιχα.

Μεγάλοι προορισμοί, όπως τα Χανιά στην Κρήτη, κατέγραψαν ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις, όπως και μικρότερα νησιά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Σάμο. Ο Οκτώβριος παρέμεινε σε θετικό έδαφος, αν και με ηπιότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Βλέπουμε την τάση να αλλάζει, αναμένουμε όμως και αυτή τη χρονιά να κλείσει με θετικά νούμερα και άλλη μία χρονιά ρεκόρ στα 38,6 εκατ. επιβάτες σε σύγκριση με τα 37,1 εκατ. επιβάτες πέρυσι», όπως ανέφερε ο CEO της Fraport Greece.

Στο επενδυτικό σκέλος, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει και να διαθέτει περίπου 50 εκατ. ευρώ ετησίως για έργα συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών της. Η Κέρκυρα με ένα πρόγραμμα περί τα 90 εκατ. ευρώ και η Κως βρίσκονται στις προτεραιότητες για την επόμενη φάση επέκτασης: «Δεν επενδύουμε μόνο για την κίνηση του σήμερα αλλά και τις δυνατότητες και την κίνηση του μέλλοντος».

Η νέα περίοδος

Για το προσεχές διάστημα, ο κ. Zinell ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η ευρωπαϊκή αγορά αερομεταφορών εισέρχεται σταδιακά σε μια πιο απαιτητική περίοδο.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, το αυξημένο κόστος των καυσίμων και η οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζουν τις αποφάσεις των αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες προχωρούν σε αναπροσαρμογές και περικοπές εποχικών δρομολογίων. Οι επιπτώσεις δεν είναι ίδιες για όλους τους προορισμούς.

Ορισμένες αγορές ενδέχεται να ενισχύσουν τη θέση τους, ενώ άλλες μπορεί να αντιμετωπίσουν πιέσεις, με αποτέλεσμα κάθε αεροδρόμιο να ακολουθεί διαφορετική πορεία. Οι επόμενοι μήνες θα είναι γεμάτοι προκλήσεις κι εμείς από την πλευρά μας θα εξετάζουμε συνεχώς τις συνθήκες».

«Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους: Διεθνώς, με βάση τις προβλέψεις από τη Διεθνή Ένωση της ΙΑΤΑ μετά την αναθεώρηση του Ιουνίου του 2026 για την κερδοφορία των αεροπορικών εταιρειών τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να μειωθούν στα 23 δισ. ευρώ εφέτος από τα 41 δισ. ευρώ πέρυσι κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων, με το κέρδος ανά επιβάτη να μειώνεται από τα 9,10 δολάρια στα 4,50 δολάρια», ανέφερε ο κ. Βήλος.

«Το υψηλότερο λειτουργικό κόστος αναμένεται να οδηγήσει σε αυξήσεις ναύλων και σε εξορθολογισμό των πτητικών προγραμμάτων, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες επανεξετάζουν την απόδοση των δρομολογίων τους και προχωρούν σε αναπροσαρμογές όπου κρίνεται αναγκαίο. Ταυτόχρονα, σημαντικές αγορές προέλευσης ταξιδιωτών για την Ελλάδα, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιμετωπίζουν πιέσεις στην καταναλωτική εμπιστοσύνη και στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση για ταξίδια.

Σε αυτό το περιβάλλον, για το 2027 η διατήρηση των επιδόσεων του 2026 θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτυχία για τον ελληνικό τουρισμό. Το μήνυμα που προκύπτει από τις επαφές με την αγορά, μεταξύ άλλων στη διεθνή τουριστική έκθεση WTM του Λονδίνου και στο πλαίσιο επαφών με την IATA, είναι ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή θέση στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών.

Ωστόσο, οι επιδόσεις αναμένεται να διαφοροποιηθούν μεταξύ των προορισμών, με ορισμένους να καταγράφουν άνοδο και άλλους να εμφανίζουν υποχώρηση. Πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της ζήτησης αναμένεται να υπάρχει προς τα τέλη Ιανουαρίου 2027, όταν θα έχει προχωρήσει περισσότερο ο προγραμματισμός των αεροπορικών εταιρειών για τη νέα θερινή περίοδο».

Ο κ. Βήλος ανέφερε ως χαρακτηριστική την περίπτωση της Καλαμάτας, όπου οι αεροπορικές εταιρείες επένδυσαν φέτος σε πρόσθετη χωρητικότητα, χωρίς σε όλες τις περιπτώσεις να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις το 2027. «Ωστόσο, η Fraport Greece διατηρεί τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη της στις προοπτικές ανάπτυξης του προορισμού».

Σε ό,τι αφορά στη Θεσσαλονίκη, κατά τους επόμενους χειμερινούς μήνες αναμένεται να καταγραφεί αρνητικό πρόσημο στην επιβατική κίνηση, μεταξύ άλλων και ως αποτέλεσμα του κλεισίματος της βάσης της Ryanair. Παρ’ όλα αυτά, το αεροδρόμιο έχει παρουσιάσει ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Στον απολογισμό της σεζόν του 2026, ο κ. Βήλος ανέφερε ότι οι επιδόσεις του 2026 ξεπέρασαν σημαντικά τις αρχικές προσδοκίες. Το δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου έκλεισε με αύξηση της τάξεως του 4,8%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τις αρχικές εκτιμήσεις που είχαν διαμορφωθεί στην αρχή του έτους, υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Η εικόνα ήταν θετική σχεδόν στο σύνολο των αεροδρομίων, συμπεριλαμβανομένης της Καλαμάτας, με εξαίρεση την Κω, όπου η κίνηση παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή. Περισσότερα από οκτώ αεροδρόμια κατέγραψαν ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη και τα Χανιά. Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η επίδοση της Καλαμάτας, με αύξηση 16%, αν και δεν αποκλείεται να ακολουθήσει κάποια διόρθωση την επόμενη χρονιά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σταδιακή άμβλυνση της εποχικότητας και στην ενίσχυση της ταξιδιωτικής κίνησης κατά τους μήνες εκτός της τουριστικής αιχμής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, από το 2022 η επιβατική κίνηση κατά τους λεγόμενους περιφερειακούς μήνες της σεζόν, δηλαδή τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, έχει αυξηθεί κατά περίπου 30%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε επιπλέον ένα εκατομμύριο επιβάτες.

«Πρόκειται για αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, στην οποία συμμετέχουν οι αεροπορικές εταιρείες, οι τοπικοί φορείς, οι τουριστικές επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία. Από την πλευρά της, η Fraport Greece συμβάλλει μέσω στοχευμένων κινήτρων και εκπτώσεων στις αεροδρομιακές χρεώσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και το 50%». Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία έχει αναπτύξει συνεργασίες με φορείς του τουρισμού για την από κοινού προώθηση των προορισμών που εξυπηρετούν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.

Η αμερικανική αγορά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα της έρευνας επιβατών για το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με τα οποία οι τοπ 10 χώρες διαμονής ξένων επιβατών είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, με μερίδιο 21,7% επί του συνόλου, η Γερμανία με 12,8%, η Ιταλία με 7,4%, η Πολωνία, η Ολλανδία κ.ά. Η αμερικανική αγορά, έστω κι αν δεν υπάρχουν απευθείας συνδέσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια, κατατάσσεται στην έβδομη θέση μεταξύ των δέκα σημαντικότερων αγορών προέλευσης.

Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ στα 14 αεροδρόμια ανήλθαν σε περίπου 400.000 το 2026, μέσω του κεντρικού κόμβου της Αθήνας, αριθμός που ενισχύεται σταθερά τα τελευταία χρόνια και δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας.

Η Σαντορίνη, τα Χανιά και η Θεσσαλονίκη είναι τα τρία αεροδρόμια που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη κίνηση επισκεπτών από την αμερικανική αγορά, με τη Θεσσαλονίκη να έχει μάλιστα διπλασιάσει τα σχετικά μεγέθη της. Η ενίσχυση της αμερικανικής ζήτησης αποτελεί σημαντικό επιχείρημα στις επαφές της Fraport Greece με τις αεροπορικές εταιρείες για τη δημιουργία νέων συνδέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι συνολικά, από την έρευνα προκύπτει ότι οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα περιφερειακά αεροδρόμια προέρχονται από 163 χώρες.

Σε ερώτηση για την παραχώρηση των υπόλοιπων 22 περιφερειακών αεροδρομίων στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου όπου έχουν εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον η Fraport AG από κοινού με τον όμιλο Κοπελούζου, η διοίκηση ανέφερε ότι το δεσμευτικό ενδιαφέρον θα εξαρτηθεί και από τους όρους παραχώρησης που «μένει να τους δούμε», όπως ανέφερε ο κ. Βήλος.