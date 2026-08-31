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Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Alpha Bank, αγοράστηκαν συνολικά 350.938 ίδιες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης 4,5481 € ανά μετοχή και συνολικό κόστος 1.596.101,12 €.

Η ανακοίνωση της Alpha Bank

H ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (η ‘Τράπεζα’), σε συνέχεια της από 31.07.2026 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 26.6.2026, κατά το διάστημα 24.08.2026 – 28.08.2026, αγοράστηκαν συνολικά 350.938 ίδιες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης 4,5481 € ανά μετοχή και συνολικό κόστος 1.596.101,12 €.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα κατέχει συνολικά 1.360.943 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,06% του συνόλου των μετοχών της.

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