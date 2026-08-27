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Έως τις 20 Σεπτεμβρίου παραμένουν ανοιχτές οι αιτήσεις συμμετοχής στον φετινό διαγωνισμό καινοτομίας FinQuest 2026 της Alpha Bank. Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη προτάσεων και λύσεων που μπορούν να συμβάλουν στον μετασχηματισμό του τραπεζικού συστήματος. Φέτος, μάλιστα, το FinQuest αποκτά ακόμη πιο έντονο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, καθώς η τράπεζα έχει απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε startups από όλη την Ευρώπη, αναζητώντας καινοτόμες λύσεις από σχήματα που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές, για την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση θα έχει την ευκαιρία να υλοποιήσει πιλοτική εφαρμογή της πρότασής της με την Alpha Bank, συνεργαζόμενη στενά με επιχειρησιακές και τεχνολογικές ομάδες της τράπεζας για την αξιολόγηση της λύσης της σε πραγματικό τραπεζικό περιβάλλον, ενώ μέσω της Alpha Bank θα αποκτήσει πρόσβαση στους κατάλληλους stakeholders και τη δυνατότητα διερεύνησης μιας ευρύτερης εμπορικής συνεργασίας. Παράλληλα, θα λάβει το χρηματικό έπαθλο των 15.000 ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξη της λύσης της.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, μια εξειδικευμένη επιτροπή θα αξιολογήσει τις συμμετοχές, ώστε οι έξι καλύτερες ιδέες να περάσουν στην επόμενη φάση, με τη συμμετοχή τους σε ένα δίμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης (Accelerator), που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2026 και θα περιλαμβάνει mentoring, workshops, networking και συνεχή υποστήριξη. Τέλος, οι φιναλίστ startups θα παρουσιάσουν τις τελικές τους προτάσεις σε ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στην καινοτομία, όπου η κριτική επιτροπή θα αναδείξει τις τρεις νικήτριες ομάδες.

Το FinQuest προσφέρει στις συμμετέχουσες ομάδες μια μοναδική ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς οργανισμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποκτώντας άμεση πρόσβαση σε business stakeholders και decision makers της Alpha Bank.

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