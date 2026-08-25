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Σε πρωταγωνιστική θέση για τον τραπεζικό κλάδο της Ευρώπης κατατάσσει η UBS τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, δίνοντας ισχυρή σύσταση «αγοράς» (buy) και για τους τέσσερις ομίλους, ενώ βλέπει περιθώρια για επαναξιολόγηση (re-rating) των μετοχών.

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν τους βασικούς ωφελημένους από τη μακροοικονομική ανάκαμψη της χώρας, ενώ η αποτελεσματική αξιοποίηση και διοχέτευση των κεφαλαίων τους «ξεκλειδώνει» σημαντική υπεραξία. Παρά την ανάκαμψη των τιμών από τα χαμηλά που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές και διαμορφώνονται με σαφή υποτίμηση (discount) σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς τράπεζες.

Ως επόμενος καταλύτης για τη διαμόρφωση ανώτερων αποδόσεων (ROTE) αναγνωρίζεται η στρατηγική ανάπτυξης των κεφαλαίων, η οποία συνδυάζει συμπληρωματικές εξαγορές (bolt-on acquisitions) και αυξημένες χρηματικές διανομές προς τους μετόχους. Παράλληλα, τα θεμελιώδη μεγέθη εμφανίζονται ισχυρά.

Η επέκταση των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων προβλέπεται στο 8% ετησίως για την περίοδο 2025-2028, την ώρα που τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (NIM) έχουν αγγίξει το χαμηλότερο σημείο τους και τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αναμένεται να επιταχυνθούν. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες προσφέρει μεσοπρόθεσμη στήριξη, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) έχουν ουσιαστικά ομαλοποιηθεί, διατηρώντας το πιστωτικό ρίσκο σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Στο μακροοικονομικό πεδίο, η UBS διαβλέπει διατηρήσιμη αύξηση του ΑΕΠ πέριξ του 2% ετησίως για τα επόμενα έτη, με κύριο μοχλό τον δομικό επενδυτικό κύκλο που τροφοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το οποίο η Ελλάδα έχει εισπράξει ήδη περίπου 25 δισ. ευρώ από τα συνολικά 36 δισ. ευρώ. Η δημοσιονομική εικόνα παραμένει ισχυρή, με πρωτογενές πλεόνασμα έως και 3,5% του ΑΕΠ για το 2025 και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί σταδιακά στο 138% το 2026 και στο 133% το 2027. Παρά τους πιθανούς ανοδικούς κινδύνους από τις γεωπολιτικές εντάσεις, κομβικοί τομείς όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία συνεχίζουν να καταγράφουν υψηλές επιδόσεις.

Όσον αφορά την ευαισθησία στα επιτόκια, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος διαθέτει από τα χαμηλότερα deposit betas στην Ευρώπη σε συνδυασμό με αποτελεσματικές στρατηγικές αντιστάθμισης, με τις Πειραιώς και Εθνική να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία και την Alpha Bank τη μικρότερη. Στο μέτωπο της πιστωτικής ποιότητας, τα οργανικά NPEs έχουν υποχωρήσει σημαντικά και το κόστος κινδύνου (COR) εκπλήσσει θετικά, με την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank να εμφανίζουν την καλύτερη εικόνα, ενώ η Alpha Bank υστερεί ελαφρώς σε NPEs και κάλυψη προβλέψεων.

Σε επίπεδο επιλογών, η UBS θέτει τις εξής τιμές-στόχους και επενδυτικές προοπτικές:

Τράπεζα Πειραιώς (σύσταση buy, τιμή-στόχος 12 ευρώ, περιθώριο ανόδου 18,8%): Αποτελεί κορυφαία επιλογή λόγω του ελκυστικού μακροπρόθεσμου προφίλ ανάπτυξης και της αύξησης του ROTE. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τραπεζοασφαλειών, μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενισχύει την κερδοφορία. Διατηρεί τη μεγαλύτερη υποτίμηση σε όρους πολλαπλασιαστή κερδών (PE), προσφέροντας το υψηλότερο περιθώριο αναθεώρησης της αποτίμησής της.

Εθνική Τράπεζα (σύσταση buy, τιμή-στόχος 18,7 ευρώ, περιθώριο ανόδου 12,7%): Προσφέρει την ποιοτικότερη έκθεση στην ελληνική αναπτυξιακή τροχιά, επιτυγχάνοντας την υψηλότερη κερδοφορία, τον ισχυρότερο κεφαλαιακό δείκτη και εξαιρετική πιστωτική ποιότητα. Παρέχει την επιλογή επιστροφής της πλεονάζουσας κεφαλαιακής επάρκειας στους μετόχους πέραν των προγραμματισμένων διανομών, ενώ η συμφωνία με την Allianz ενισχύει περαιτέρω τα κέρδη και το ROTE.

Eurobank (σύσταση buy, τιμή-στόχος 5,1 ευρώ, περιθώριο ανόδου 11,7%): Ξεχωρίζει ως ένα ελκυστικό περιφερειακό story ανάπτυξης, με επιπλέον προοπτικές από την επέκταση στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι εξαγορές της Hellenic Bank και της Eurolife κρίνονται ιδιαίτερα θετικές για την κερδοφορία και το ROTE, ενώ η τράπεζα διατηρεί ιδανική ισορροπία ανάμεσα στη στόχευση νέων εξαγορών και την αύξηση των χρηματικών διανομών.

Alpha Bank (σύσταση buy, τιμή-στόχος 4,9 ευρώ, περιθώριο ανόδου 8,7%): Παρά τη χαμηλότερη αλλά σταθερά βελτιούμενη κερδοφορία της, επωφελείται από εξαγορές που προσθέτουν αξία. Εμφανίζει υψηλή τροχιά αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS) για την επόμενη τριετία, η οποία υποστηρίζεται ενεργά από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

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