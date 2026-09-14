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Στην απόκτηση 3,15 εκατ. ιδίων μετοχών προχώρησε η Alpha Bank, κατά το διάστημα 7 με 11 Σεπτεμβρίου, με μέση τιμή κτήσης 4,716 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 14,86 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (η ‘Τράπεζα’), σε συνέχεια της από 31.07.2026 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 26.6.2026, κατά το διάστημα 07.09.2026 – 11.09.2026, αγοράστηκαν συνολικά 3.152.886 ίδιες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης 4,7160 € ανά μετοχή και συνολικό κόστος 14.869.164,60 €.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα κατέχει συνολικά 6.260.374 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,28% του συνόλου των μετοχών της.

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