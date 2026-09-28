Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Alpha Τράπεζα A.E. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου κυρίως εξασφαλισμένων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας Ευρώ 0,2 δισ. περίπου στην Tritos Financial Investor Designated Activity Company, οντότητα η οποία συστάθηκε από επενδυτικά κεφαλαία υπό την διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Investment Group LLC.

Τη διαχείριση του Χαρτοφυλακίου έχει αναλάβει η εταιρεία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», η οποία έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, σύμφωνα με τον Ν.5072/2023.

Η Συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Τράπεζα και εντάσσεται στη στρατηγική της για την ενεργή διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Διαβάστε ακόμη

Ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων δοκιμάζει τις αγορές – Οι πιέσεις και οι αντοχές της Ελλάδας

Γιάννης Μασούτης: Πώς «έστρωσε» τον ισολογισμό της Μασούτης πριν από το μεγάλο άλμα με την Κρητικός

Κάμερες παντού: Εκεί που η ζωή καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ