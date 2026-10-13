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Την ώρα που η άνοδος των επιτοκίων δοκιμάζει τις δραστηριότητες συναλλαγών των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, η Citigroup κατάφερε να ξεπεράσει τις προσδοκίες της Wall Street, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση τρίτου τριμήνου εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία στον τομέα των τίτλων σταθερού εισοδήματος.

Η ισχυρή δραστηριότητα στις αγορές ομολόγων, συναλλάγματος και εμπορευμάτων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των υπηρεσιών διαχείρισης χρημάτων για επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, οδήγησε τα συνολικά έσοδα της τράπεζας σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα της ιστορίας της.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τρίτη, τα έσοδα της Citigroup αυξήθηκαν κατά περίπου 8%, στα 23,8 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 23,7 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,85 δολάρια, έναντι μέσης πρόβλεψης 2,65 δολαρίων, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο της τράπεζας στην προσπάθεια ενίσχυσης της κερδοφορίας της.

Η δραστηριότητα συναλλαγών ομολόγων, συναλλάγματος και εμπορευμάτων αποτέλεσε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της Citigroup κατά το τρίτο τρίμηνο. Τα έσοδα από συναλλαγές σταθερού εισοδήματος, συναλλάγματος και εμπορευμάτων (FICC) ανήλθαν σε 4,4 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 4,3 δισ. δολάρια. Πρόκειται για την ισχυρότερη επίδοση τρίτου τριμήνου που έχει καταγράψει η συγκεκριμένη δραστηριότητα εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια.

Η Citigroup επωφελήθηκε από την ισχυρή επίδοση των δραστηριοτήτων χρηματοδότησης πιστωτικών προϊόντων, οι οποίες εντάσσονται στον τομέα προϊόντων πιστωτικού περιθωρίου. Ωστόσο, τα έσοδα από συναλλαγές επιτοκιακών προϊόντων υποχώρησαν, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές τάσεις που επικρατούν στις επιμέρους αγορές. Η επίδοση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη Citigroup, καθώς διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη δραστηριότητα συναλλαγών σταθερού εισοδήματος στη Wall Street.

Εξίσου σημαντική ήταν η συμβολή του τομέα υπηρεσιών της Citigroup, ο οποίος εξυπηρετεί μεγάλες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις στη διακίνηση, διαχείριση και αξιοποίηση των χρηματικών τους διαθεσίμων. Τα έσοδα της συγκεκριμένης δραστηριότητας αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 6,6 δισ. δολάρια.

Ο τομέας αυτός αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της τράπεζας, καθώς αξιοποιεί το διεθνές της δίκτυο για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, διαχείρισης ρευστότητας και χρηματοοικονομικής υποστήριξης σε πολυεθνικούς οργανισμούς.

Η ισχυρή ανάπτυξη των υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες επιδόσεις στο trading σταθερού εισοδήματος, αντιστάθμισε την ασθενέστερη δραστηριότητα σε άλλους τομείς της επενδυτικής τραπεζικής. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές μειώθηκαν κατά 4%, ενώ υποχώρηση σημειώθηκε και στις προμήθειες από την αναδοχή εκδόσεων χρέους.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Citigroup, Τζέιν Φρέιζερ, έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη βελτίωση της αποδοτικότητας της τράπεζας, έπειτα από χρόνια κατά τα οποία η κερδοφορία της υπολειπόταν εκείνης των βασικών ανταγωνιστών της. Σύμφωνα με το Bloomberg, η στρατηγική της στηρίζεται στην αύξηση των εσόδων, στον αυστηρό έλεγχο των δαπανών και στην απλοποίηση της οργανωτικής δομής του ομίλου.

Η Citigroup έχει θέσει ως στόχο για το 2026 απόδοση επί των ενσώματων κοινών ιδίων κεφαλαίων (ROTCE) μεταξύ 10% και 11%, επιδιώκοντας να περιορίσει τη διαφορά κερδοφορίας από τις υπόλοιπες μεγάλες τράπεζες της Wall Street. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, ο συγκεκριμένος δείκτης διαμορφώθηκε στο 12,6%, υπερβαίνοντας ήδη το ανώτατο όριο του ετήσιου στόχου.

Τον Σεπτέμβριο, ο οικονομικός διευθυντής της τράπεζας, Γκονσάλο Λουκέτι, είχε ενημερώσει τους επενδυτές ότι η Citigroup βρισκόταν σε τροχιά υπέρβασης του 11% για το σύνολο της χρονιάς.

Ένα ακόμη θετικό στοιχείο των αποτελεσμάτων ήταν η καλύτερη από την αναμενόμενη εικόνα στο λειτουργικό κόστος. Οι δαπάνες εκτός τόκων διαμορφώθηκαν στα 14 δισ. δολάρια, χαμηλότερα από τα 14,4 δισ. δολάρια που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Η επίδοση αυτή έρχεται μετά τις ανησυχίες που είχε προκαλέσει η διοίκηση τον Ιούλιο, όταν είχε προειδοποιήσει ότι θα επιτάχυνε την πραγματοποίηση ορισμένων δαπανών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Οι σχεδιαζόμενες κινήσεις περιλάμβαναν περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας και επενδύσεις στην τεχνολογία, στο πλαίσιο της προσπάθειας αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού των λειτουργιών της τράπεζας.

Παρά τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η Citigroup κατάφερε να διατηρήσει τις δαπάνες του τρίτου τριμήνου χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς. Η συγκράτηση του κόστους ενίσχυσε την τελική κερδοφορία και συνέβαλε στην υπέρβαση των προβλέψεων για τα κέρδη ανά μετοχή.

Παράλληλα με τη βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων, η Citigroup προχωρά στην επόμενη φάση της στρατηγικής αποεπένδυσης από δραστηριότητες λιανικής τραπεζικής εκτός ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Banamex, η δραστηριότητα καταναλωτικής τραπεζικής του ομίλου στο Μεξικό, για την οποία προετοιμάζεται δημόσια εγγραφή και εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Η Citigroup έχει ήδη επιλέξει τράπεζες που θα αναλάβουν συμβουλευτικό ρόλο στη σχεδιαζόμενη προσφορά, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες.

Μέσω της συναλλαγής, ο αμερικανικός όμιλος σχεδιάζει να διαθέσει μεγάλο μέρος της συμμετοχής του στην Banamex, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα της πολυετούς στρατηγικής περιορισμού της παρουσίας του στη λιανική τραπεζική εκτός της αμερικανικής αγοράς.

Η πρόοδος του μετασχηματισμού έχει αποτυπωθεί και στη χρηματιστηριακή πορεία της Citigroup. Η μετοχή της τράπεζας έχει ενισχυθεί κατά 13% από την αρχή του 2026, καταγράφοντας καλύτερη επίδοση από όλους τους βασικούς ανταγωνιστές της στη Wall Street.

Η υπεραπόδοση αντανακλά τις προσδοκίες των επενδυτών ότι η αναδιάρθρωση του ομίλου, ο περιορισμός των δαπανών και η ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων θα οδηγήσουν σε υψηλότερη και πιο διατηρήσιμη κερδοφορία.

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