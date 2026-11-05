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Αύξηση 45% στα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, ανακοίνωσε η Commerzbank, σε μία από τις τελευταίες δημοσιεύσεις τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της ως ανεξάρτητη τράπεζα, πριν περάσει στον έλεγχο της ιταλικής UniCredit.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 860 εκατ. ευρώ, έναντι 590 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και εκτιμήσεων για 850 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,9%, φτάνοντας τα 3,2 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από δανειοδοτήσεις ενισχύθηκαν κατά 3,5% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, η γερμανική τράπεζα αναθεώρησε ελαφρώς προς τα κάτω την πρόβλεψή της για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026, στα 8,5 δισ. ευρώ από 8,6 δισ. ευρώ, επικαλούμενη τον έντονο ανταγωνισμό για την προσέλκυση καταθέσεων. Παράλληλα, διατήρησε αμετάβλητους τους στόχους της για την κερδοφορία και τα συνολικά έσοδα.

«Οι ισχυρές επιχειρηματικές μας επιδόσεις αποδεικνύουν τις δυνατότητες της Commerzbank», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Μπετίνα Όρλοπ (Bettina Orlopp), επισημαίνοντας ότι το λειτουργικό αποτέλεσμα του πρώτου εννεαμήνου διαμορφώθηκε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο.

Η UniCredit ετοιμάζεται να αναλάβει τον έλεγχο

Από τότε που ανέλαβε τα ηνία της Commerzbank, πριν από δύο χρόνια, η Όρλοπ έχει ενισχύσει την κερδοφορία και τις διανομές προς τους μετόχους, επιχειρώντας παράλληλα να διατηρήσει την ανεξαρτησία της τράπεζας. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν απέδωσε.

Έχοντας εξασφαλίσει ποσοστό που προσεγγίζει το 50% των μετοχών της Commerzbank, η UniCredit αναμένεται να αποκτήσει ουσιαστικά τον έλεγχό της έως το τέλος του έτους, σε μία από τις μεγαλύτερες τραπεζικές εξαγορές των τελευταίων δεκαετιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής τράπεζας, Αντρέα Ορσέλ (Andrea Orcel), έχει αφήσει να εννοηθεί ότι στη συνέχεια θα επιδιώξει την αντικατάσταση τόσο της Όρλοπ όσο και του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, Γενς Βάιντμαν (Jens Weidmann).

Πάντως, η ίδια η Όρλοπ εμφανίστηκε θετική στις προοπτικές της συνεργασίας, δηλώνοντας ότι «είμαστε πεπεισμένοι πως μαζί με τη UniCredit μπορούμε να δημιουργήσουμε αξία, αξιοποιώντας συστηματικά τα πλεονεκτήματα και των δύο τραπεζών».

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ, έναντι 2 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ οι δαπάνες εκτός τόκων παρέμειναν στα 1,6 δισ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για πιστωτικές ζημίες διαμορφώθηκαν στα 200 εκατ. ευρώ, όσο και την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 υποχώρησε στο 14,2%, από 14,7% έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν 14,5%.

Η μετοχή της Commerzbank έχει ενισχυθεί περισσότερο από 10% από την αρχή του 2026, ενώ η αξία της έχει υπερδιπλασιαστεί από τότε που ανέλαβε τη διοίκηση η Όρλοπ.

Στο τραπέζι περικοπές έως 7.000 θέσεων εργασίας

Η επικείμενη εξαγορά συνοδεύεται από σχέδια εκτεταμένης αναδιάρθρωσης. Ο Ορσέλ έχει παρουσιάσει προτάσεις για σημαντικό περιορισμό του διεθνούς δικτύου της Commerzbank, καθώς και για περικοπές έως 7.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία.

Από την πλευρά της, η γερμανική κυβέρνηση, η οποία εξακολουθεί να κατέχει ποσοστό σχεδόν 13% της Commerzbank, έχει ξεκαθαρίσει ότι επιθυμεί τη διατήρηση του σημαντικού ρόλου της τράπεζας στη χρηματοδότηση της γερμανικής οικονομίας.