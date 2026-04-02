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Μια διαφορετική εικόνα στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο διαμορφώνεται για την Credia Bank, καθώς μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ, το ποσοστό του Δημοσίου υποχωρεί κάτω από το 30%. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στη μετοχική δομή της τράπεζας, αυξάνοντας τη διασπορά της και ενισχύοντας περαιτέρω τον ιδιωτικό της χαρακτήρα .

Η κεφαλαιακή ενίσχυση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία χωρίς τη συμμετοχή των υφιστάμενων βασικών μετόχων, γεγονός που εξυπηρέτησε ένα διπλό στόχο: αφενός τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού σχεδίου της Credia και αφετέρου τη βελτίωση της διασποράς των μετοχών (free float). Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό της Thrivest Holding Ltd διαμορφώθηκε στο 40,73%, ενώ το ποσοστό της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) μειώθηκε στο 29,36%. Παρά τη μείωση, το Υπερταμείο εξακολουθεί να διατηρεί ειδικά δικαιώματα στην τράπεζα, διασφαλίζοντας έναν βαθμό επιρροής στη στρατηγική της.

Νέα Μετοχική Σύνθεση

Ιδιαίτερα θετική ένδειξη για την αγορά αποτελεί η υπερκάλυψη της αύξησης κατά 3,8 φορές, γεγονός που αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της τράπεζας. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία διαδραμάτισαν οι διεθνείς επενδυτές Fiera Capital, Discovery Capital Management και Marbella Investments, οι οποίοι ως cornerstone investors τοποθέτησαν συνολικά 110 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας περίπου το ένα τρίτο της αύξησης.

Τα κεφάλαια που γράφτηκαν στην αύξηση διαμορφώθηκαν σε 1,13 δισ. ευρώ.

Σε στρατηγικό επίπεδο, η Credia Bank προχωρά ως γνωστόν σε σημαντική επέκταση μέσω της εξαγοράς του 70,03% της HSBC Malta plc, έναντι τιμήματος 200 εκατ. ευρώ, βάσει συμφωνίας με την HSBC Continental Europe. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη διεθνή παρουσία του ομίλου, με τα έσοδά του να προέρχονται -κατόπιν της εξαγοράς- κυρίως από την Ελλάδα και τη Μάλτα, ενώ παράλληλα αναμένονται σημαντικές συνέργειες που θα οδηγήσουν σε περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι βασικοί μέτοχοι, δηλαδή η ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) και η Thrivest Holding Ltd, έχουν δεσμευτεί σε περίοδο lock-up 180 ημερών, κατά την οποία δεν θα διαθέσουν μετοχές τους, ενισχύοντας έτσι τη σταθερότητα της μετοχικής βάσης μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χρονοδιάγραμμα

Συνολικά, το επιχειρησιακό σχέδιο της τράπεζας αναμένεται να οδηγήσει σε διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, αύξηση της αποδοτικότητας και βελτιστοποίηση της λειτουργικής δομής. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης και η είσοδος ισχυρών διεθνών επενδυτών δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια νέα αναπτυξιακή πορεία, με την τράπεζα να τοποθετείται δυναμικά τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

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