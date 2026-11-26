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O Όμιλος CrediaBank ενισχύει την επιχειρηματική τραπεζική του και διευρύνει τη δυνατότητά του να χρηματοδοτεί παραγωγικές επενδύσεις με την έναρξη λειτουργίας της CrediaLeasing, της νέας εξειδικευμένης 100% θυγατρικής του στον τομέα των χρηματοδοτικών μισθώσεων.

Η CrediaLeasing απαντά στην ανάγκη των επιχειρήσεων να επενδύσουν σε σύγχρονο παραγωγικό εξοπλισμό, επαγγελματικά ακίνητα και οχήματα πάσης φύσεως χωρίς να δεσμεύουν σημαντικό μέρος της διαθέσιμης ρευστότητάς τους. Παράλληλα, μέσω του sale & leaseback επί ακινήτων, τους δίνει τη δυνατότητα να αντλούν επιπλέον ρευστότητα από υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη χρήση τους.

Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας του παγίου, ενώ η διάρκεια και η κατανομή των μισθωμάτων μπορούν να προσαρμόζονται στις οικονομικές δυνατότητες, στις ταμειακές ροές και στην εποχικότητα κάθε δραστηριότητας. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιταχύνουν την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων και να διατηρούν διαθέσιμα κεφάλαια για λειτουργικές και αναπτυξιακές τους ανάγκες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Η CrediaLeasing παρέχει λύσεις απόκτησης ενσώματων πάγιων στοιχείων, όπως μηχανολογικού και παραγωγικού εξοπλισμού, επαγγελματικών οχημάτων, ιατρικών και διαγνωστικών μηχανημάτων, ξενοδοχειακού και επαγγελματικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ακινήτων επαγγελματικής χρήσης.

Στις διαθέσιμες λύσεις περιλαμβάνονται το leasing επί κινητού εξοπλισμού, η άμεση χρηματοδοτική μίσθωση (direct leasing) καθώς και χρηματοδοτική μίσθωση μέσω συνεργασιών με προμηθευτές παγίων (vendor leasing). Οι χρηματοδοτήσεις μέσω leasing μπορούν επίσης, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να συνδυάζονται με την υπαγωγή επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο.

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CrediaLeasing και Chief Corporate Banking Officer της CrediaBank, Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, δήλωσε: «Η έναρξη της νέας θυγατρικής ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρηματική τραπεζική της CrediaBank και τη δυνατότητά μας να καλύπτουμε συνολικά τις ανάγκες των πελατών μας. Η γνώση των επιχειρήσεων και των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται μας επιτρέπει να συνδυάζουμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους. Με την CrediaLeasing ισχυροποιούμε το leasing στις λύσεις τραπεζικής χρηματοδότησης και, μαζί με το factoring που ήδη παρέχουμε, διαμορφώνουμε ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης των παραγωγικών επενδύσεων και της ελληνικής επιχειρηματικότητας».

O CEO της CrediaLeasing, Ιωάννης Χριστόπουλος, δήλωσε: «Στην CrediaLeasing δημιουργούμε μια σύγχρονη εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων με ταχύτητα ανταπόκρισης, εξειδίκευση και ευελιξία που ξεκινά από τις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Για εμάς, το leasing δεν είναι απλώς ένας εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης, αλλά μία δέσμη προτάσεων που μπορεί να επιτρέψει σε μια επιχείρηση να επενδύσει, διατηρώντας παράλληλα τη ρευστότητα που χρειάζεται για τη λειτουργία και την ανάπτυξή της. Με λύσεις προσαρμοσμένες στην κλίμακα, στον επιχειρηματικό κύκλο και στις ταμειακές ροές κάθε πελάτη, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε περισσότερες επιχειρήσεις να κάνουν πράξη τα επενδυτικά τους σχέδια».