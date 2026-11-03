Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η CrediaBank ολοκλήρωσε επιτυχώς την απόκτηση χαρτοφυλακίου, στεγαστικών κυρίως, επαναεξυπηρετούμενων δανείων (re-performing loans – RPLs), συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους περίπου €37,4 εκατ., τα οποία προέρχονται από υφιστάμενες τιτλοποιήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής», ενώ τελούν υπό τη διαχείριση της Cepal Hellas Α.Ε.

Η Συναλλαγή αποτελεί μια πρωτοποριακή κίνηση για την ελληνική τραπεζική αγορά, καθώς πρόκειται για την πρώτη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου επαναεξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων απευθείας σε τράπεζα. Πρόκειται για δάνεια που είχαν κατά το παρελθόν χαρακτηριστεί ως μη εξυπηρετούμενα, αλλά έχουν πλέον επανέλθει πλήρως σε καθεστώς εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority – EBA), ενώ η τελική περίμετρος του χαρτοφυλακίου καθορίστηκε μετά από ενδελεχή αξιολόγηση όλων των δανειοληπτών.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία της Τράπεζας που πρωτοστατεί στην αποκατάσταση της πρόσβασης των πολιτών στο τραπεζικό σύστημα, δίνοντας μια έμπρακτη λύση σε όσους βρέθηκαν εκτός τραπεζικής κανονικότητας εξαιτίας παλαιότερων οφειλών που πλέον εξυπηρετούνται κανονικά.

Η απόκτηση του Χαρτοφυλακίου Jewel ενισχύει τη θέση της CrediaBank στη Λιανική Τραπεζική, καθώς αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερους από 800 νέους ιδιώτες πελάτες με στόχο την ανάπτυξη ευρύτερων τραπεζικών σχέσεων και την κάλυψη πρόσθετων αναγκών τους. Η Συναλλαγή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική και τους αναπτυξιακούς στόχους της Τράπεζας, συνδυάζοντας ελκυστικές αποδόσεις με συνετή διαχείριση κινδύνων, ενώ παράλληλα επιτρέπει την περαιτέρω στήριξη αξιόχρεων δανειοληπτών σε όλη την Ελλάδα.

Η Cepal θα διατηρήσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου για σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μετάπτωση των δανείων και των σχετικών υπηρεσιών στην ίδια την Τράπεζα, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής εξυπηρέτησης των δανειοληπτών.

Η PwC M&A Consulting Services P.C. ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας, ενώ η δικηγορική εταιρεία «Βύζας – Γρηγοριάδου και Συνεργάτες» («PwC Legal Services») ως νομικός σύμβουλος.