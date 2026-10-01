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Η ταραχώδης πορεία των ομολόγων φέτος οδήγησε τον Άρβιντ Ναραγιάν, ανώτερο διαχειριστή ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων της Vanguard, σε ένα σαφές συμπέρασμα: «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για υπερβολές».

Ο Ναραγιάν, ο οποίος διευθύνει ένα ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο αξίας 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι ένας από τους οκτώ μεγαλύτερους διαχειριστές ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων των ΗΠΑ με τους οποίους μίλησε το Reuters, οι οποίοι διαχειρίζονται συνολικά σχεδόν 700 δισεκατομμύρια δολάρια. Πολλοί από αυτούς δηλώνουν ότι αποφεύγουν τις μεγάλες μακροοικονομικές τοποθετήσεις και, αντίθετα, αναζητούν προσεκτικά επενδύσεις υψηλότερης ποιότητας.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί φέτος, εν μέρει λόγω ανησυχιών για τον πληθωρισμό και το έλλειμμα των ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, η αγορά εταιρικών ομολόγων ενέχει κινδύνους αποτίμησης και παρατηρείται πληθώρα χρέους που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Ο δείκτης Bloomberg Aggregate Index έχει σημειώσει πτώση 1% φέτος, μια μέτρια απόδοση για τα ομόλογα και η χειρότερη από το 2022. Αν και οι περισσότεροι ενεργοί διαχειριστές ξεπερνούν τον δείκτη, βρίσκονται στο κόκκινο από την αρχή του έτους.

Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί από ένα υψηλότερο σημείο εκκίνησης σε σύγκριση με την άνοδο των αποδόσεων το 2022, η οποία έπληξε τα χαρτοφυλάκια. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορούν να αποκομίσουν υψηλότερα έσοδα, αντισταθμίζοντας την πτώση των τιμών.

To Reuters παρουσίασε τις απόψεις των αναλυτών και στελεχών των μεγαλύτερων διαχειριστών κεφαλαίων

Άρβιντ Ναραγιάν – Vanguard

Τα ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας προσφέρουν στους επενδυτές ασυνήθιστα ελκυστικές συνολικές αποδόσεις. Προτιμά μια υψηλής ποιότητας, διαφοροποιημένη έκθεση σε περιουσιακά στοιχεία βραχυπρόθεσμης διάρκειας, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, τίτλων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία και τίτλων εξασφαλισμένων με ενυπόθηκα δάνεια κρατικών οργανισμών.

Νταν Ιβάσκιν – PIMCO

Χωρίς ενδείξεις σταθεροποίησης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και δεδομένης της έκρηξης των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη, ο Ιβάσκιν δήλωσε ότι αφιερώνει χρόνο στη μελέτη μακροοικονομικών ζητημάτων. Προς το παρόν, αγοράζει τίτλους που εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία και τίτλους που εξασφαλίζονται με στεγαστικά δάνεια, αλλά θεωρεί ότι τα εταιρικά ομόλογα είναι υπερτιμημένα. Ο Ιβάσκιν διαβλέπει ευκαιρίες στα κρατικά ομόλογα μακροπρόθεσμης διάρκειας και θεωρεί την απόφαση της Fed να θέσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο ως «θετικό σήμα για την αγορά ομολόγων».

Γκρεγκ Πίτερς – PGIM Credit

Η τρέχουσα αγορά ευνοεί την προσεκτική επιλογή τίτλων και την πειθαρχημένη διαχείριση κινδύνου, αναφέρει ο Πίτερς. «Δεν πιστεύω ότι όσοι απλώς λένε ‘αγοράστε πιστωτικά προϊόντα’ θα ανταμειφθούν». Ο Πίτερς αυξάνει την έκθεση σε τίτλους που εξασφαλίζονται με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, αλλά επισημαίνει ότι οι υψηλότερες αποδόσεις των εκδόσεων χρέους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη δεν καθιστούν ακόμη ελκυστικά αυτά τα ομόλογα.

Τζούλιαν Ποτένζα – Fidelity Investments

Για να αντιμετωπίσει την πρόσφατη αστάθεια της αγοράς, ο Ποτένζα προτιμά βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας με spread και τη διατήρηση του πιστωτικού κινδύνου κοντά στο κατώτατο όριο του ιστορικού εύρους της ομάδας. «Τα βαρετά πιστωτικά προϊόντα δεν είναι καθόλου άσχημα αυτή τη στιγμή». Αυτό αποκλείει πολλές εκδόσεις ομολόγων από υπερμεγέθεις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που έρχονται στην αγορά. «Γενικά, είμαστε αρκετά επιλεκτικοί σε αυτές τις συναλλαγές».

Πραμόντ Ατλούρι – Capital Group

Ο Ατλούρι, ένας «σταδιακός αντισυμβατικός επενδυτής», εντοπίζει αξία στα κρατικά ομόλογα μακροπρόθεσμης διάρκειας, καθώς τα επιτόκια έχουν κινηθεί προς τα πάνω, και δήλωσε ότι η απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια θα ενισχύσει την αξιοπιστία της στην καταπολέμηση του πληθωρισμού. Πιστεύει ότι οι καλύτερες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη του δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσει «κίνδυνο κατηγορίας AA σε τιμές κατηγορίας BBB».

Εντ Φιτζπάτρικ – JP Morgan Asset Management

Ο Φιτζπάτρικ διαπιστώνει ότι «οι ευκαιρίες δεν είναι τόσο άφθονες όσο ήταν στο παρελθόν». Ενώ αυξάνει την κατανομή του αμοιβαίου κεφαλαίου του σε ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας και τιτλοποιημένα ομόλογα, θεωρεί τις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη λιγότερο ενδιαφέρουσες και περιμένει ακόμη υψηλότερες και ενδεχομένως πιο ελκυστικές αποδόσεις, ειδικά καθώς οι συναλλαγές μεγάλου όγκου (jumbo deals) μπορούν να είναι «σχεδόν συγκρίσιμες με τα κρατικά ομόλογα» ως προς το μέγεθος.

Ράσελ Μπράουνμπακ – BlackRock

Οι υψηλότερες αποδόσεις καθιστούν την αγορά ομολόγων πιο ανθεκτική, παρά τις καθημερινές διακυμάνσεις των τιμών, υποστήριξε ο Μπράουνμπακ. «Η μεταβλητότητα είναι ο λαγός και το carry είναι η χελώνα». Θεωρεί ελκυστικά τα προσεκτικά επιλεγμένα ενυπόθηκα δάνεια και τα τιτλοποιημένα πιστωτικά προϊόντα, αλλά εξετάζει με προσοχή τα υψηλής απόδοσης και τους subprime τίτλους που εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία χαμηλότερης ποιότητας, αναζητώντας ενδείξεις πίεσης.

Γουόρεν Πίρσον – Βaird Asset Management

Η ομάδα του Πίρσον ακολουθεί μια συντηρητική προσέγγιση στις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, προσπαθώντας να «πετύχει πολλά, μικρά κέρδη» μέσω της επιλογής τίτλων με βάση την προσέγγιση «top down». Ο Πίρσον αναφέρει ότι αυτό σημαίνει να διατηρείται underweight στα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα, υπέρ των εταιρικών τίτλων βραχυπρόθεσμης διάρκειας, επιλεγμένων ενυπόθηκων δανείων εκτός των κρατικών οργανισμών και τιτλοποιημένων περιουσιακών στοιχείων με αξιολόγηση AAA.

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