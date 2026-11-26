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Σε συμφωνία για την ένταξη της Σουηδίας στο T2, το σύστημα διακανονισμού πληρωμών σε πραγματικό χρόνο του Ευρωσυστήματος, κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, Sveriges Riksbank, σε ένα ακόμη βήμα προς την ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών υποδομών.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και ο διοικητής της σουηδικής κεντρικής τράπεζας, Έρικ Τεντέεν, συμμετείχαν στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας στην έδρα της ΕΚΤ.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στη Riksbank να χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τον διακανονισμό πληρωμών μεγάλης αξίας σε σουηδικές κορώνες, με τη μετάβαση στο νέο σύστημα να προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2030.

Η ένταξη στο T2 σηματοδοτεί τη μεταφορά του διακανονισμού συναλλαγών μεγάλης αξίας της Σουηδίας από την εθνική πλατφόρμα σε μια κοινή ευρωπαϊκή υποδομή.

Η σουηδική κεντρική τράπεζα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας θα επωφεληθούν από τις κοινές επενδύσεις των συμμετεχουσών αγορών στην ασφάλεια, την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και από την εφαρμογή ενιαίων ευρωπαϊκών προτύπων.

Οι πληρωμές θα εξακολουθήσουν να διακανονίζονται σε σουηδικές κορώνες, με τη χρήση χρήματος κεντρικής τράπεζας.

Ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης

«Οι κοινές υποδομές πληρωμών ενισχύουν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και υποστηρίζουν ένα περισσότερο ενοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία επισφραγίζει τη συνεργασία με τη Riksbank και την κοινή δέσμευση για ασφαλείς και αποτελεσματικές πληρωμές.

Από την πλευρά του, ο Έρικ Τεντέεν επισήμανε ότι η σύνδεση με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα T2, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και άλλες κεντρικές τράπεζες, θα καταστήσει μακροπρόθεσμα το σουηδικό σύστημα πληρωμών ακόμη πιο ασφαλές και αποτελεσματικό, τόσο στην καθημερινή λειτουργία του όσο και σε περιόδους κρίσης.

Οι υπηρεσίες TARGET αποτελούν τη χρηματοπιστωτική υποδομή του Ευρωσυστήματος για τον διακανονισμό πληρωμών μεγάλης αξίας, άμεσων πληρωμών και συναλλαγών επί τίτλων, καθώς και για τη διαχείριση εξασφαλίσεων.