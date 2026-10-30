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Σε ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών τους για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη το 2026 και το 2027 προχώρησαν οι επαγγελματίες αναλυτές που συμμετείχαν στην τριμηνιαία έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς η αύξηση των τιμών της ενέργειας και οι έμμεσες επιπτώσεις της στην οικονομία ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το τέταρτο τρίμηνο του 2026, οι προσδοκίες για τον γενικό και τον δομικό πληθωρισμό αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω για την τρέχουσα και την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες παραμένουν σταθερές στο 2%, επίπεδο που αντιστοιχεί στον στόχο της ΕΚΤ.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης, κυρίως λόγω των πρόσφατων οικονομικών στοιχείων, ενώ εξακολουθούν να αναμένουν επιτάχυνση της ανάπτυξης το επόμενο διάστημα.

Αντίθετα, οι προβλέψεις για την ανεργία αναθεωρήθηκαν ελαφρώς ανοδικά για το 2026, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητες για τα επόμενα χρόνια.

Πληθωρισμός 3% το 2026 και 2,6% το 2027

Οι προβλέψεις των αναλυτών για τον γενικό πληθωρισμό, όπως μετράται από τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), διαμορφώνονται πλέον στο 3% για το 2026, στο 2,6% για το 2027 και στο 2% για το 2028.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα, οι εκτιμήσεις αυξήθηκαν κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες για το 2026 και κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες για το 2027. Αντίθετα, η πρόβλεψη για το 2028 παρέμεινε αμετάβλητη.

Οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες, που αφορούν το 2031, διατηρήθηκαν στο 2% τόσο για τον γενικό όσο και για τον δομικό πληθωρισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η ΕΚΤ συμπεριέλαβε, όπως και στην προηγούμενη έρευνα, ειδική ερώτηση σχετικά με τις συνέπειες της σύγκρουσης.

Οι απαντήσεις δείχνουν ότι οι πρόσθετες επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ αναμένεται να γίνουν περισσότερο αισθητές το 2027. Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις θα παραμείνουν περιορισμένες.

Όσον αφορά τους κινδύνους για τον πληθωρισμό, η πλάστιγγα γέρνει προς το ενδεχόμενο υψηλότερων από τις προβλεπόμενες τιμών την περίοδο 2026-2028, ενώ για τα επόμενα χρόνια οι κίνδυνοι εμφανίζονται περισσότερο ισορροπημένοι.

Ανάπτυξη 1% το 2026 – Βελτιωμένες οι εκτιμήσεις

Θετικότερη είναι η εικόνα για τις προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα προβλέπουν αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1% το 2026 και κατά 1,3% τόσο το 2027 όσο και το 2028.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026 αναθεωρήθηκε ανοδικά κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η αντίστοιχη εκτίμηση για το 2027 ενισχύθηκε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα. Η πρόβλεψη για το 2028 παρέμεινε αμετάβλητη.

Ανοδική αναθεώρηση κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα καταγράφηκε και στις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για το 2031, με τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης να διαμορφώνεται πλέον στο 1,3%.

Παρά τη βελτίωση των προβλέψεων, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη εξακολουθούν να είναι ελαφρώς περισσότερο προσανατολισμένοι προς τα κάτω σε όλους τους χρονικούς ορίζοντες.

Ανεργία 6,4% το 2026 με σταδιακή αποκλιμάκωση

Μικρή ανοδική αναθεώρηση καταγράφεται στις προσδοκίες για την ανεργία το 2026, με το σχετικό ποσοστό να εκτιμάται πλέον στο 6,4%.

Για τα επόμενα χρόνια, οι προβλέψεις παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες, με τους αναλυτές να αναμένουν σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 6,1%.