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Μια διπλή ανάγνωση επιχειρεί ο βουλγαρικός Τύπος για την κίνηση της Eurobank να εξαγοράσει τη Fibank. Από τη μία πλευρά, η συμφωνία δημιουργεί έναν νέο τραπεζικό όμιλο με ενεργητικό που θα ξεπερνά τα 24,6 δισ. ευρώ, φέρνοντας την Postbank και τη Fibank στην πρώτη θέση της αγοράς ως προς το μέγεθος. Από την άλλη, η ίδια εξέλιξη αναδεικνύει έναν προβληματισμό που διαπερνά ήδη τη δημόσια συζήτηση στη χώρα: πόσο ακόμη μπορεί να προχωρήσει η συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος χωρίς να περιοριστεί αισθητά ο ανταγωνισμός και χωρίς να συρρικνωθεί περαιτέρω ο χώρος για εγχώριους τραπεζικούς ομίλους;

Η αντίφαση

Αυτή είναι η αντίφαση που αναδεικνύεται μέσα από τα δημοσιεύματα των βουλγαρικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία αντιμετωπίζουν τη συμφωνία ως μία από τις σημαντικότερες κινήσεις αναδιάταξης της τραπεζικής αγοράς τα τελευταία χρόνια.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται, άλλωστε, στο μέγεθος της συναλλαγής ή στις προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργεί για τον ελληνικό όμιλο. Επεκτείνεται και στην αλλαγή των ισορροπιών στην ίδια τη βουλγαρική αγορά, όπου οι μεγαλύτεροι τραπεζικοί οργανισμοί βρίσκονται πλέον υπό ξένο έλεγχο.

Ενδεικτική είναι η διαφορετική έμφαση που δίνουν τα δημοσιεύματα. Το Forbes Bulgaria, παρουσιάζοντας τη συμφωνία ως την κίνηση που δημιουργεί τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, εστιάζει κυρίως στη στρατηγική διάσταση της εξαγοράς, στο μέγεθος του νέου σχήματος και στις οικονομικές προοπτικές για τη Eurobank. Αντίθετα, το Mediapool, μεταφέροντας και την οπτική της οικονομικής εφημερίδας Capital, στέκεται περισσότερο στις συνέπειες για τη δομή της αγοράς, επισημαίνοντας ότι μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής οι μεγαλύτερες τράπεζες της Βουλγαρίας θα βρίσκονται υπό ξένη ιδιοκτησία.

Η συγκέντρωση της αγοράς στους τέσσερις ισχυρότερους ομίλους αποτελεί, σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση, ένα ζήτημα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. «Μετά τη συμφωνία, οι μεγαλύτερες τράπεζες της Βουλγαρίας θα βρίσκονται πλέον εξ ολοκλήρου υπό ξένη ιδιοκτησία. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, στην αγορά θα παραμείνουν μόλις 15 τράπεζες και έξι υποκαταστήματα ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων».

Tα στοιχεία της συμφωνίας

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση από τη Eurobank ποσοστού 65% της First Investment Bank έναντι περίπου 650 εκατ. ευρώ, με την αποτίμηση του συνόλου της Fibank να προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές, με τη συμμετοχή της Bulgarian Development Bank, η οποία έχει δεσμευτεί να προσφέρει το ποσοστό της, περίπου 18%. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων.

Τα μεγέθη εξηγούν γιατί η εξαγορά χαρακτηρίζεται κομβική για την αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της βουλγαρικής κεντρικής τράπεζας που επικαλείται το Mediapool, στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026 η Postbank διέθετε ενεργητικό 14,84 δισ. ευρώ και η Fibank 9,8 δισ. ευρώ. Το άθροισμά τους, 24,65 δισ. ευρώ, υπερβαίνει τα 24,23 δισ. ευρώ της DSK Bank, η οποία βρίσκεται σήμερα στην πρώτη θέση. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο νέος όμιλος θα συγκεντρώνει μερίδιο περίπου 20% τόσο στο ενεργητικό όσο και στις καταθέσεις, αποκτώντας ηγετική θέση σε μια αγορά όπου η Eurobank έχει ήδη ισχυρή παρουσία μέσω της Postbank.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην κερδοφορία. Τα κέρδη της Postbank στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 181 εκατ. ευρώ και της Fibank σε 85,9 εκατ. ευρώ.

Με συνολικά κέρδη 267 εκατ. ευρώ, το νέο σχήμα θα καταλάμβανε την τρίτη θέση στην αγορά, πίσω από την DSK Bank με 446 εκατ. ευρώ και τη UniCredit Bulbank με 392 εκατ. ευρώ, αλλά μπροστά από την United Bulgarian Bank, η οποία εμφάνισε κέρδη 221 εκατ. ευρώ. Επομένως, η συναλλαγή δεν προσθέτει απλώς μέγεθος στον ελληνικό όμιλο, αλλά μεταβάλλει ουσιαστικά την κατάταξη των τραπεζών στη Βουλγαρία.

Η οικονομική διάσταση

Στην οικονομική διάσταση της εξαγοράς εστιάζει ιδιαίτερα το Forbes Bulgaria, παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις της Eurobank για τις συνέργειες που θα προκύψουν από την ενσωμάτωση των δύο τραπεζών. Οι ετήσιες συνέργειες κόστους υπολογίζονται σε περισσότερα από 70 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, με πλήρη υλοποίηση έως το 2029.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η συναλλαγή θα ενισχύσει τα καθαρά κέρδη του ομίλου κατά περίπου 12% και τα κέρδη ανά μετοχή κατά 7%, ενώ η Fibank, μετά την πλήρη αξιοποίηση των συνεργειών, αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 190 εκατ. ευρώ στα ετήσια καθαρά κέρδη. Πρόκειται για προβλέψεις και στόχους της διοίκησης, που αποτυπώνουν το οικονομικό σκεπτικό της επένδυσης.

Η σημασία της Βουλγαρίας για τον όμιλο αναμένεται, παράλληλα, να αναβαθμιστεί αισθητά. Σύμφωνα με την παρουσίαση της Eurobank, η συνεισφορά της χώρας στα καθαρά κέρδη του ομίλου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από περίπου 15% σε 26%, εφόσον συνυπολογιστούν οι συνέργειες σε πλήρη ανάπτυξη.

Η προοπτική αυτή συνδέεται με την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου 2026, αλλά και με τις δυνατότητες πιστωτικής επέκτασης που δημιουργεί μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε τροχιά σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για τη Eurobank, η εξαγορά αποτελεί επομένως ένα βήμα περαιτέρω ενίσχυσης της περιφερειακής της παρουσίας, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει στις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η συγκέντρωση προβληματίζει

Εκεί ακριβώς, ωστόσο, αρχίζει η δεύτερη ανάγνωση της συμφωνίας. Το Mediapool, επικαλούμενο την Capital, επισημαίνει ότι οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες θα ελέγχουν πλέον περίπου το 76% της αγοράς, αφήνοντας στις υπόλοιπες ένα περιορισμένο μερίδιο. Παράλληλα, η Central Cooperative Bank αναμένεται να καταλάβει τη θέση της μεγαλύτερης τράπεζας με εγχώρια ιδιοκτησία στην πρώτη πεντάδα. Η παρατήρηση αυτή αναδεικνύει μια σημαντική μεταβολή: η εξαγορά της Fibank δεν αλλάζει μόνο την κατάταξη των τραπεζών, αλλά και τη σύνθεση της ιδιοκτησίας τους.

Το Mediapool υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ότι μετά τη συναλλαγή οι μεγαλύτερες τράπεζες της Βουλγαρίας θα βρίσκονται εξ ολοκλήρου υπό ξένο έλεγχο. Η εξέλιξη έχει και ιστορική διάσταση στην περίπτωση της Fibank. Το 2020, λίγο πριν από την ένταξη της χώρας στον μηχανισμό ERM II, το βουλγαρικό Δημόσιο είχε αποκτήσει μέσω της κρατικής Bulgarian Development Bank ποσοστό 18,35% στην τράπεζα, καταβάλλοντας περίπου 140 εκατ. λέβα. Η συγκεκριμένη συμμετοχή αναμένεται τώρα να προσφερθεί στη δημόσια πρόταση της Eurobank, ανοίγοντας τον δρόμο για την έξοδο του κράτους από τη μετοχική σύνθεση της Fibank.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο βουλγαρικός Τύπος αντιμετωπίζει αρνητικά την επένδυση ή αμφισβητεί την επιχειρηματική λογική της. Αντίθετα, αναγνωρίζεται η δυναμική που αποκτά ο νέος όμιλος και η δυνατότητα δημιουργίας ενός ισχυρότερου τραπεζικού οργανισμού, με μεγαλύτερη χρηματοδοτική δυνατότητα και διευρυμένο πελατολόγιο. Ο προβληματισμός αφορά κυρίως το επόμενο κεφάλαιο για την αγορά: αν η περαιτέρω συγκέντρωση θα δημιουργήσει αποτελεσματικότερες και ισχυρότερες τράπεζες ή αν θα περιορίσει τις επιλογές και τις ανταγωνιστικές πιέσεις για επιχειρήσεις και καταθέτες.

Για τη Eurobank, το διακύβευμα είναι σαφές. Η εξαγορά ενισχύει τη θέση της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργεί ηγετικό τραπεζικό σχήμα στη Βουλγαρία και διευρύνει την παρουσία της τόσο στη λιανική τραπεζική όσο και στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Fibank θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητο πιστωτικό ίδρυμα μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενώ η νομική συγχώνευση με την Postbank τοποθετείται στο τελευταίο τρίμηνο του 2027.

Το πραγματικό στοίχημα, συνεπώς, δεν αφορά μόνο το αν η Eurobank θα καταφέρει να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες συνέργειες και να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες κερδοφορίας. Αφορά και το πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη ημέρα για το βουλγαρικό τραπεζικό σύστημα. Για τον ελληνικό όμιλο, η συμφωνία αποτελεί μια στρατηγική επένδυση που τον αναβαθμίζει σε περιφερειακό πρωταγωνιστή. Για τη Βουλγαρία, σηματοδοτεί την περαιτέρω συγκέντρωση ενός ήδη συγκεντρωμένου συστήματος και περιορίζει ακόμη περισσότερο την παρουσία εγχώριων τραπεζικών ομίλων στις πρώτες θέσεις. Αυτή είναι και η βασική αντίφαση που καταγράφει ο βουλγαρικός Τύπος: μια συμφωνία που ενισχύει την τραπεζική ισχύ, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τη συζήτηση για τα όρια της συγκέντρωσης και το μέλλον του ανταγωνισμού.