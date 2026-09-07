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Σε νέες αγορές ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 5,44 εκατ. ευρώ προχώρησε η Eurobank στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ειδικότερα, κατά το διάστημα από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2026, η τράπεζα απέκτησε 1.179.047 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 4,6146 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τις τελευταίες συναλλαγές, η Eurobank κατέχει συνολικά 24.757.258 ίδιες μετοχές.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 10.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 28.04.2026, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα») και σε συνέχεια της από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 31.08.2026 – 04.09.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.179.047 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €4,6146 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €5.440.796,06.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 24.757.258 Ίδιες Μετοχές.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.