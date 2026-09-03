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Σε καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος αναμένεται να προχωρήσει η διοίκηση της Eurobank, όπως αναφέρεται στο επικαιροποιημένο ημερολόγιο της τράπεζας για τους μετόχους. Με βάση τον προγραμματισμό, η αποκοπή αναμένεται στις 7 Δεκεμβρίου, με τον προσδιορισμό των δικαιούχων να ακολουθεί στις 8 Δεκεμβρίου. Οι πληρωμή του μερίσματος αναμένεται στις 11 Δεκεμβρίου.
Σημειώνεται, ότι Eurobank διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, κατόπιν της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
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