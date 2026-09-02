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Στις αγορές με τις ισχυρότερες προοπτικές πιστωτικής επέκτασης στην Ευρώπη τοποθετεί την Ελλάδα η Morgan Stanley στην τελευταία της έκθεση, εκτιμώντας ότι ο νέος επενδυτικός κύκλος δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις ελληνικές τράπεζες και μπορεί να στηρίξει την αύξηση των εσόδων τους τα επόμενα χρόνια.

Ο διεθνής οίκος διατηρεί συνολικά θετική στάση απέναντι στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, καθώς βλέπει την αύξηση των επιχειρηματικών δανείων να αποκτά μεγαλύτερο εύρος. Η χρηματοδότηση δεν περιορίζεται πλέον στους τομείς της τεχνολογίας και των υποδομών, αλλά επεκτείνεται στη μεταποίηση, στην ενέργεια, στις μεταφορές και στα ακίνητα. Παράλληλα, οι πρόσφατες ενδείξεις από τους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας ενισχύουν την εκτίμηση ότι η πιστωτική ζήτηση θα συνεχίσει να επιταχύνεται.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα βρίσκεται μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία μεταξύ των χωρών όπου αναμένεται η ισχυρότερη αύξηση των δανείων. H Morgan Stanley σημειώνει επίσης ότι η ελληνική αγορά διαθέτει πιθανότατα τις καλύτερες προοπτικές πιστωτικής επέκτασης στην Ευρώπη.

Alpha Bank στο επίκεντρο

Η Alpha Bank ξεχωρίζει περισσότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, καθώς εντάσσεται στις προτιμώμενες επιλογές της Morgan Stanley μεταξύ των τραπεζών μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Ο οίκος διατηρεί θετική σύσταση για τη μετοχή και ανεβάζει την τιμή στόχο στα 5,50 ευρώ από 5 ευρώ, με δυνητικό περιθώριο ανόδου περίπου 20% έναντι της τιμής που χρησιμοποιείται στην έκθεση.

Η επιλογή της Alpha συνδέεται άμεσα με την εκτίμηση για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η τράπεζα προσφέρει τον ελκυστικότερο συνδυασμό δυνητικής απόδοσης και κινδύνου μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, σε μια οικονομία όπου οι ρυθμοί αύξησης των δανείων αναμένεται να παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυροί.

Υψηλότερες τιμές στόχοι για Πειραιώς, Eurobank και Εθνική

Θετική παραμένει η εικόνα και για την Τράπεζα Πειραιώς. Η Morgan Stanley διατηρεί τη θετική σύσταση και αυξάνει την τιμή στόχο στα 12,30 ευρώ από 11,50 ευρώ, έναντι τιμής αναφοράς 10,28 ευρώ. Το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται έτσι κοντά στο 20%.

Για τη Eurobank, η νέα τιμή στόχος ανεβαίνει στα 5,40 ευρώ από 4,90 ευρώ, με εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου περίπου 18%. Ο οίκος διατηρεί επίσης θετική σύσταση και προχωρά σε ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τα κέρδη των επόμενων ετών.

Στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, η στάση είναι πιο συγκρατημένη, καθώς διατηρείται ουδέτερη σύσταση. Ωστόσο, η τιμή στόχος αυξάνεται σημαντικά στα 19,30 ευρώ από 17,60 ευρώ, υποδηλώνοντας δυνητικό περιθώριο ανόδου άνω του 14%.

Η εικόνα για την CrediaBank

Για την CrediaBank, η Morgan Stanley διατηρεί ουδέτερη σύσταση, αλλά μειώνει την τιμή στόχο στα 1,09 ευρώ από 1,16 ευρώ.

Με τιμή αναφοράς 1,02 ευρώ, το περιθώριο ανόδου υπολογίζεται περίπου στο 7%. Παράλληλα, ο οίκος μειώνει τις εκτιμήσεις του για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 6,5% για το 2027 και κατά 8,2% για το 2028, στοιχείο που διαφοροποιεί την εικόνα της CrediaBank σε σχέση με τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες.

Επενδυτικός κύκλος πολλών ετών

Η αισιοδοξία της Morgan Stanley για τον τραπεζικό κλάδο δεν βασίζεται μόνο στη βραχυπρόθεσμη εικόνα. Η ιστορική ανάλυση δείχνει ότι οι θετικοί επενδυτικοί κύκλοι στην Ευρώπη έχουν συνήθως διάρκεια αρκετών ετών, δημιουργώντας σταθερή ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση.

Ο οίκος ανεβάζει την εκτίμησή του για την αύξηση των δανείων στην Ευρωζώνη περίπου στο 5%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 4%-5%. Παράλληλα, προβλέπει ότι η άνοδος των χορηγήσεων μπορεί να αντισταθμίσει την αναμενόμενη αύξηση του ανταγωνισμού στις καταθέσεις και να επιτρέψει περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους.

Το θετικό σκηνικό συμπληρώνουν οι αποτιμήσεις. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες διαπραγματεύονται περίπου στις 10-10,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, ενώ η Morgan Stanley θεωρεί ότι επίπεδα 11-12 φορές είναι δικαιολογημένα με βάση τις προοπτικές κερδοφορίας.

Για την ελληνική αγορά, όμως, οι αναλυτές θεωρούν ότι η ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα και η αυξημένη ζήτηση χρηματοδότησης δημιουργούν ένα από τα ευνοϊκότερα περιβάλλοντα στην Ευρώπη για τις τράπεζες, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει περισσότερο και Πειραιώς και Eurobank να διατηρούν επίσης σημαντικό εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου.

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