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Τη στρατηγική σημασία της Κύπρου για τον Όμιλο Alpha Bank επιβεβαίωσε η επίσκεψη της Διοίκησης στη Λευκωσία, λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση της ανανεωμένης εταιρικής ταυτότητας της Τράπεζας. Με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Alpha Bank, Δημήτρη Τσιτσιράγκο και τον CEO Βασίλη Ψάλτη, η διοικητική ομάδα της είχε κύκλο συναντήσεων με θεσμικούς φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο του νησιού, σηματοδοτώντας μια περίοδο ουσιαστικής ενίσχυσης της παρουσίας του Ομίλου στην κυπριακή αγορά.

Επαφές με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας

Στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της με τη θεσμική ηγεσία της Κύπρου, η Διοίκηση της Τράπεζας έγινε δεκτή από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο και συναντήθηκε με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Χριστόδουλο Πατσαλίδη. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, με επίκεντρο τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τον ρόλο του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Η Διοίκηση μετέφερε στην Κύπρο το μήνυμα του «νέου Μαζί», της νέας τοποθέτησης της Alpha Bank, που συνοψίζει την προσδοκία της να καλλιεργεί με κάθε πελάτη μία σχέση εμπιστοσύνης, αλλά και να την εξελίσσει παράλληλα με τη ζωή και τις φιλοδοξίες του. Με αυτή την αφετηρία, η Τράπεζα διευρύνει το φάσμα των τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών που προσφέρει στην κυπριακή αγορά καθώς και τον τρόπο με τον οποίο στηρίζει τους πελάτες της. Η φιλοδοξία της Alpha Bank να αποτελέσει την τράπεζα πρώτης επιλογής για τους πελάτες αναδείχθηκε στις επαφές που είχε η διοίκηση με ανθρώπους της Alpha Bank Cyprus, στο πλαίσιο σειράς συσκέψεων στα κεντρικά γραφεία, αλλά και επισκέψεων στο δίκτυο καταστημάτων.

Με αφορμή την επίσκεψη στην Κύπρο, ο CEO του Ομίλου Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Η Κύπρος βρίσκεται στην καρδιά της εξέλιξης της Alpha Bank. Με την AstroBank, την Altius και τη Universal Life χτίζουμε στο νησί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, μέσα από τη στρατηγική μας συνεργασία με την UniCredit, συνδέουμε το οικοσύστημα αυτό με 13 ευρωπαϊκές αγορές. Έτσι μπορούμε να στηρίζουμε μια επιχείρηση όσο αναπτύσσεται και όταν αναζητά ευκαιρίες πέρα από τα σύνορα, αλλά και να βοηθάμε μια οικογένεια να αποταμιεύσει και να σχεδιάσει με ασφάλεια το μέλλον της. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις τους, πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με την Ευρώπη και τις μεγάλες αγορές όσο ποτέ άλλοτε, και θέλουμε να είμαστε ο καταλύτης γι’ αυτό, ενώνοντας τις δυνάμεις μας μαζί τους. Aυτό σημαίνει άλλωστε για εμάς το “νέο Μαζί”».

Μεταξύ άλλων, στην αντιπροσωπεία της Τράπεζας συμμετείχαν ο Deputy CEΟ Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, ο Chief of Corporate Center & General Counsel Νίκος Σαλακάς, ο Chief Retail Strategies Officer Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, ο Chief of Wholesale Banking Ιωσήφ Κιουρούκογλου και ο Chief of Investment Banking Γιώργος Λινάτσας. Από την πλευρά της Alpha Bank Κύπρου, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Alpha Bank Κύπρου Μιχάλης Κολακίδης και ο CEO Μίλτος Μιχαηλάς.

Ισχυρός εταίρος του κυπριακού επιχειρείν

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Alpha Bank Cyprus ενισχύει ουσιαστικά το αποτύπωμά της στην κυπριακή αγορά, διευρύνοντας τον ρόλο της στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και στηρίζοντας επενδύσεις που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για την κυπριακή κοινωνία και οικονομία. Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται στις πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις του Ομίλου στην Κύπρο, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς και απορρόφησης του τραπεζικού χαρτοφυλακίου της AstroBank, καθιστώντας την Alpha Bank την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας.

Παράλληλα, η επιτάχυνση ολοκλήρωσης των συμφωνιών με την Altius Insurance και την Universal Life, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός νέου ισχυρού ασφαλιστικού σχήματος, αναμένεται να αναδείξει τον Όμιλο σε πρωταγωνιστικό ρόλο στους κλάδους Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, ενισχύοντας περαιτέρω το αναπτυξιακό του αποτύπωμα στη χώρα.

Η ιστορία της Κύπρου μέσα από τη Νομισματική Συλλογή

Ξεχωριστή στιγμή της παρουσίας της Διοίκησης του Ομίλου στη Λευκωσία αποτέλεσαν τα εγκαίνια της έκθεσης «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο», η οποία φιλοξενείται στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κυπριακό κοινό επιλεγμένα εκθέματα από τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank.

Μέσα από νομίσματα εξαιρετικής ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, η έκθεση αναδεικνύει το νόμισμα ως οικονομικό εργαλείο, ιστορικό τεκμήριο και μέσο επικοινωνίας. Οι παραστάσεις, τα σύμβολα και οι επιγραφές τους μεταφέρουν μηνύματα εξουσίας, ταυτότητας και αξιών. Νομίσματα της Alpha Bank παρουσιάζονται σε διάλογο με νομίσματα του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και της Λεβεντείου Πινακοθήκης.

Στην τελετή των εγκαινίων, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Δρ. Χριστόδουλου Πατσαλίδη, παρέστησαν ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος και εκπρόσωποι της πολιτειακής, επιχειρηματικής και πολιτιστικής ζωής της Κύπρου, σε μια εκδήλωση που ανέδειξε την πεποίθηση ότι η οικονομική πρόοδος και η πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν αλληλένδετους πυλώνες ενός σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου.

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της Alpha Bank Δημήτρης Τσιτσιράγκος, υπενθυμίζοντας την 30ετή παρουσία της Alpha Bank στην κυπριακή αγορά, σημείωσε σχετικά: «Πίσω από κάθε τραπεζική συναλλαγή βρίσκονται οι ανάγκες και τα σχέδια ανθρώπων. Η ευθύνη μιας τράπεζας είναι να τα στηρίζει με συνέπεια. Γιατί μια κοινωνία χρειάζεται θεσμούς που αντέχουν. Οι υγιείς τράπεζες μετατρέπουν τις αποταμιεύσεις σε παραγωγικές επενδύσεις. Όταν μια επιχείρηση αναπτύσσεται, το όφελος φτάνει στους εργαζομένους, στους προμηθευτές, στην τοπική οικονομία. Η ευθύνη μας, όμως, αφορά και όσα κρατούν μια κοινωνία ενωμένη: τη γνώση, την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό. Η Νομισματική μας Συλλογή εκφράζει αυτή την ευθύνη: να διαφυλάσσουμε μια πολύτιμη κληρονομιά και να την κάνουμε προσιτή σε όλους, ιδιαίτερα στα παιδιά και στους νέους».

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