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Η Πειραιώς διευρύνει τη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα χρηματοδότησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και στην υλοποίηση νέων επενδύσεων. Η νέα φάση του προγράμματος υποστηρίζεται από πρόσθετους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους €400 εκατ.

Ήδη από το 2024, η Πειραιώς έχει διοχετεύσει περισσότερα από €1,4 δισ. χρηματοδοτήσεων σε πάνω από 10.000 ελληνικές μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω των εγγυοδοτικών εργαλείων του InvestEU για τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο νέος κύκλος του προγράμματος θα δώσει την δυνατότητα στην Πειραιώς να δημιουργήσει ένα νέο χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ύψους περίπου €2,1 δισ., με ορίζοντα έως το 2029.

Ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Corporate & Investment Banking της Πειραιώς, Θοδωρής Τζούρος, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU έχει ήδη δημιουργήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Έχοντας χρηματοδοτήσει περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις με εκταμιεύσεις άνω των €1,4 δισ., προχωρούμε σήμερα στο επόμενο βήμα και στηρίζουμε ακόμη περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα επενδυτικά τους σχέδια.

Για την Πειραιώς, η αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελεί διαχρονική στρατηγική επιλογή. Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους σε χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων».