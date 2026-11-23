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Ένα ισχυρό άνοιγμα στη ναυτιλία πραγματοποιούν οι ελληνικές τράπεζες, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο σε μια αγορά στην οποία διαθέτουν παραδοσιακά συγκριτικό πλεονέκτημα, τόσο λόγω της εγγύτητάς τους με τους Έλληνες εφοπλιστές όσο και λόγω της μακράς εμπειρίας τους στη χρηματοδότηση της ποντοπόρου ναυτιλίας. Η εικόνα που προκύπτει από τα αποτελέσματα εννεαμήνου είναι ενδεικτική της δυναμικής: οι χρηματοδοτήσεις προς τον κλάδο ενισχύονται, τα ναυτιλιακά χαρτοφυλάκια μεγαλώνουν και οι τράπεζες διευρύνουν τη συμμετοχή τους σε νέες χρηματοδοτήσεις, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες πλοίων και επιχειρηματικών αναγκών.

Γιατί τώρα

Η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας και η ανάγκη ανανέωσης του παγκόσμιου στόλου αποτελούν ίσως το σημαντικότερο κίνητρο για το δυναμικότερο άνοιγμα των ελληνικών τραπεζών στον κλάδο. Οι νέες ναυπηγήσεις, η επένδυση σε πλοία χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης, οι τεχνολογίες περιορισμού των εκπομπών και η συμμόρφωση με τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες δημιουργούν μια νέα, πολυετή δεξαμενή χρηματοδοτικών αναγκών. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για δάνεια αγοράς μεταχειρισμένων πλοίων ή αναχρηματοδοτήσεις, αλλά για τη χρηματοδότηση ενός εκτεταμένου επενδυτικού κύκλου. Oι παραγγελίες ελληνικών εφοπλιστικών ομίλων για νέες ναυπηγήσεις ανέρχονται σε περίπου 55 δισ. δολάρια για την επόμενη τριετία αναφέρουν τραπεζικά στελέχη.

Την ίδια στιγμή, οι ελληνικές τράπεζες θεωρούν ότι η ναυτιλία παραμένει υποδανεισμένη σε σχέση με το μέγεθος, τα έσοδα και τη διεθνή οικονομική της παρουσία, γεγονός που αφήνει σημαντικά περιθώρια για νέες χορηγήσεις. Η ανάπτυξη του κλάδου προσφέρει, άλλωστε, τη δυνατότητα διεύρυνσης μιας συνολικότερης τραπεζικής σχέσης, από τη χρηματοδότηση πλοίων έως τις καταθέσεις, τις συναλλαγματικές πράξεις, το hedging και το trade finance.

Στην επιλογή αυτή συμβάλλει και η υποχώρηση αρκετών διεθνών τραπεζών από τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση μετά την κρίση του 2008, όταν οι ζημιές από την κατάρρευση της ναυλαγοράς οδήγησαν κυρίως γερμανικά, βρετανικά και σκανδιναβικά ιδρύματα σε περιορισμό της έκθεσής τους. Το χρηματοδοτικό κενό που δημιουργήθηκε αξιοποιούν σταδιακά οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν το πλεονέκτημα της εγγύτητας με την εφοπλιστική κοινότητα, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πλοιοκτήτες. Έτσι, διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο σε μια διεθνή αγορά όπου η ελληνική ναυτιλία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Mια τάση που αναπτύσσεται

Η τάση δεν είναι καινούργια. Επιβεβαιώθηκε, άλλωστε, από την ετήσια έρευνα της Petrofin Research για το 2025, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2026. Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank αύξησαν το συνολικό ναυτιλιακό τους χαρτοφυλάκιο κατά 37%, στα 23,6 δισ. δολάρια, από περίπου 18 δισ. δολάρια το 2024. Το μερίδιό τους στη διεθνή χρηματοδότηση της ναυτιλίας ενισχύθηκε έτσι στο 7,8%, από 6,1% έναν χρόνο νωρίτερα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες συγκαταλέγονται πλέον στις 40 μεγαλύτερες τράπεζες ναυτιλιακής χρηματοδότησης παγκοσμίως: η Εθνική καταλαμβάνει την 20ή θέση, η Eurobank την 21η, η Πειραιώς την 22η και η Alpha Bank την 29η.

Η έκθεση της Petrofin για τα χαρτοφυλάκια στο τέλος του 2025 δίνει και μια πιο αναλυτική εικόνα της θέσης των ελληνικών τραπεζών. Η Εθνική εμφανίζεται με χρηματοδοτήσεις 6,475 δισ. δολαρίων, η Eurobank με 6,2 δισ. δολάρια, η Πειραιώς με 6,07 δισ. δολάρια και η Alpha Bank με 4,6 δισ. δολάρια. Η Εθνική και η Eurobank βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης, ενώ η έκθεση καταγράφει ισχυρή ετήσια αύξηση για όλες.

Η εικόνα από τα αποτελέσματα εννεαμήνου

Η δυναμική αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα στοιχεία που έδωσαν οι ίδιες οι τράπεζες για το εννεάμηνο του 2026, καθώς αποκαλύπτουν διαφορετικές στρατηγικές και μεγέθη έκθεσης στη ναυτιλία.

Η Alpha Bank εμφανίζει ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο 5,4 δισ. ευρώ, με τα δεξαμενόπλοια να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία, συγκεντρώνοντας το 47% των χρηματοδοτήσεων. Τα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου (Dry Bulk) αντιστοιχούν στο 33%, ενώ το υπόλοιπο 20% κατανέμεται μεταξύ πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Containers), με 7%, και LNG carriers, με 13%.

Στα δεξαμενόπλοια, ισχυρότερη είναι η έκθεση στα Suezmax, με 17%, και στα Aframax, με 13%, ενώ ακολουθούν τα Product Tankers με 8% και τα VLCC με 5%. Στο ξηρό φορτίο κυριαρχούν τα Capesize, με 20%. Η αναλυτική αυτή κατανομή αποτυπώνει τη διασπορά της χρηματοδότησης σε διαφορετικούς τύπους πλοίων και επιμέρους αγορές.

Η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζει ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο 4,3 δισ. ευρώ, το οποίο αφορά ομίλους υψηλής πιστοληπτικής ποιότητας. Περίπου το 40% αφορά δεξαμενόπλοια και το 35% πλοία ξηρού φορτίου, ενώ το υπόλοιπο 25% κατανέμεται σε άλλες κατηγορίες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ποιότητα των χρηματοδοτήσεων: ο δείκτης δανεισμού προς την αξία των πλοίων (Loan to Value) διαμορφώνεται στο 50%, ενώ η τράπεζα αναφέρει μηδενικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα, οι νέες εκταμιεύσεις προς τη ναυτιλία στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 1,622 δισ. ευρώ, με καθαρή πιστωτική επέκταση 886 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα δεν αποκαλύπτει ξεχωριστό υπόλοιπο ναυτιλιακών δανείων στην παρουσίαση του εννεαμήνου. Ωστόσο, οι συνολικές νέες εκταμιεύσεις της έφθασαν τα 7,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 28% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων τα 6,1 δισ. αφορούσαν επιχειρηματική πίστη. Η ίδια επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης κατευθύνθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις και σύνθετες χρηματοδοτήσεις στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, της ναυτιλίας και των ξενοδοχείων. Η θέση της στην αγορά αποτυπώνεται και στην έρευνα της Petrofin, όπου το ναυτιλιακό της χαρτοφυλάκιο στο τέλος του 2025 ανερχόταν σε 6,475 δισ. δολάρια.

Η Eurobank, από την πλευρά της, δεν δημοσιοποιεί στην παρουσίαση αποτελεσμάτων εννεαμήνου ξεχωριστό υπόλοιπο ναυτιλιακών δανείων ή αναλυτική κατανομή ανά τύπο πλοίου. Η παρουσία της, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Σύμφωνα με την Petrofin, το χαρτοφυλάκιό της στο τέλος του 2025 ανερχόταν σε 6,2 δισ. δολάρια, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών. Η χρηματοδοτική της δραστηριότητα καλύπτει τις βασικές κατηγορίες της ναυτιλίας, ενώ η τράπεζα επιδιώκει να αναπτύσσει συνολικότερες σχέσεις με τους ναυτιλιακούς ομίλους, παρέχοντας και συμπληρωματικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Σημαντική είναι και η κινητικότητα της CrediaBank, η οποία, αν και μικρότερου μεγέθους, επιταχύνει την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιό της διαμορφώθηκε στα 640 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, έναντι 257 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας αύξηση 149%. Η ναυτιλία αντιπροσώπευσε το 14% των νέων εκταμιεύσεων της τράπεζας στο εννεάμηνο. Η δραστηριότητά της καλύπτει πλοία ξηρού και υγρού φορτίου, επιβατηγά Ro/Pax, αλλά και πλοία υποστήριξης λιμένων.

Το στοίχημα της ανάπτυξης και οι κίνδυνοι συγκέντρωσης

Η ενίσχυση της ναυτιλιακής χρηματοδότησης δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι απουσιάζουν οι κίνδυνοι. Αντιθέτως, η έκθεση της S&P Global Ratings, που δημοσιοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2026, αναδεικνύει μια σημαντική παράμετρο για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα: τη μεγάλη συγκέντρωση των επιχειρηματικών δανείων σε κοινούς μεγάλους δανειολήπτες και την αυξημένη έκθεση σε κυκλικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων η ναυτιλία, ο τουρισμός και η ενέργεια.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 43% των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, έναντι σημαντικά χαμηλότερου ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι 20 μεγαλύτεροι δανειολήπτες αντιστοιχούν στο 12%-18% του χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών, ενώ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν σε μεγάλο βαθμό τους ίδιους βασικούς εταιρικούς πελάτες. Επιπλέον, η ναυτιλία, ο τουρισμός και η ενέργεια αντιπροσωπεύουν το 45% των επιχειρηματικών δανείων, έναντι 17% στις ευρωπαϊκές τράπεζες που εξετάζει η S&P.

Ο οίκος εξετάζει, μάλιστα, σενάρια που δείχνουν το μέγεθος της δυνητικής επιβάρυνσης. Σε περίπτωση ταυτόχρονης αθέτησης πληρωμών από τρεις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων δανειοληπτών, η επίπτωση στον δείκτη CET1 θα μπορούσε να φθάσει τις 1,5-2,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε δυσμενέστερη υπόθεση ζημιών θα μπορούσε να ανέλθει στις 2-3,1 μονάδες. Ακόμη πιο επιβαρυντικό θα ήταν ένα σοβαρό πλήγμα στους κλάδους της ναυτιλίας, του τουρισμού και της ενέργειας ταυτόχρονα: με αθέτηση του 25% των δανείων και ζημία 50%, το κόστος για το τραπεζικό σύστημα υπολογίζεται σε περίπου 4,8 δισ. ευρώ.

Η S&P, πάντως, δεν θεωρεί αυτά τα σενάρια βασική της εκτίμηση.

Σε μια αγορά όπου η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές ανάγκες για ανανέωση στόλου, νέες ναυπηγήσεις και ενεργειακή μετάβαση, το πεδίο ανάπτυξης παραμένει ευρύ. Και οι ελληνικές τράπεζες δείχνουν αποφασισμένες να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο από αυτή την πίτα.