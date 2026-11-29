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Η αγορά ακινήτων εξελίσσεται σε ένα νέο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες επιχειρούν να διευρύνουν τον ρόλο τους πέρα από την παραδοσιακή χρηματοδότηση και να αποκτήσουν παρουσία σε ολόκληρη την αλυσίδα των αγοραπωλησιών. Από τη διάθεση ακινήτων που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία τους μέχρι τη δημιουργία ολοκληρωμένων ψηφιακών αγορών, οι τράπεζες επενδύουν σε πλατφόρμες που φιλοδοξούν να συνδέσουν αγοραστές, πωλητές, ιδιοκτήτες, επενδυτές και επαγγελματίες του real estate.

Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία. Συνδέεται τόσο με την ανάγκη αξιοποίησης των ακινήτων που έχουν συσσωρευτεί στους ισολογισμούς τους από ανακτήσεις εξασφαλίσεων και διαδικασίες διευθέτησης οφειλών όσο και με την επιδίωξη δημιουργίας νέων πηγών εσόδων. Παράλληλα, εξακολουθεί να υπάρχει και η εποπτική διάσταση: η διαχείριση των ακινήτων που έχουν περιέλθει στην κατοχή των τραπεζών παραμένει ένα ζήτημα που απασχολεί τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), καθώς οι τράπεζες καλούνται να περιορίζουν την έκθεσή τους σε περιουσιακά στοιχεία που δεν συνδέονται με τον βασικό τραπεζικό τους ρόλο.

Από την πώληση ακινήτων στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Στην αγορά έχουν ήδη διαμορφωθεί δύο διαφορετικά μοντέλα. Το πρώτο αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες μέσω των οποίων οι τράπεζες διαθέτουν ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους ή ακίνητα που προέρχονται από χαρτοφυλάκια τα οποία διαχειρίζονται. Το δεύτερο αφορά τη δημιουργία ψηφιακών αγορών που συγκεντρώνουν ακίνητα τρίτων και παρέχουν υπηρεσίες σε ολόκληρη τη διαδικασία της συναλλαγής.

Η Πειραιώς διαθέτει ήδη την Piraeus Realty, μέσω της οποίας προβάλλονται ακίνητα ιδιοκτησίας της, αλλά και ακίνητα τρίτων, μεταξύ των οποίων και ακίνητα της Intrum. Στην πλατφόρμα περιλαμβάνονται κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα και οικόπεδα, ενώ υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού επίσκεψης.

Παράλληλα, με τη σύσταση της Piraeus Digital Marketplace και την ανάπτυξη της Doorstep, η τράπεζα προχωρά σε ένα ευρύτερο εγχείρημα ψηφιακής αγοράς ακινήτων. Η νέα εταιρεία, με αρχικό κεφάλαιο 1,5 εκατ. ευρώ, φιλοδοξεί να συνδέσει αγοραστές, πωλητές, ιδιοκτήτες, μισθωτές, επενδυτές και επαγγελματίες του κλάδου.

Στην Εθνική Τράπεζα, το Uniko αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος. Δεν περιορίζεται στην αναζήτηση κατοικίας, αλλά καλύπτει διαδοχικά στάδια της αγοραπωλησίας: πιστοποίηση ακινήτου, νομικό και τεχνικό έλεγχο, εκτίμηση, στεγαστική χρηματοδότηση και υποστήριξη μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Παράλληλα, η τράπεζα διαθέτει το Real Estate Online για την προβολή ιδιόκτητων ακινήτων και τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

Η Eurobank έχει αναπτύξει συνεργασία με την Prosperty, μέσω της οποίας διαθέτει ακίνητα, ενώ προσφέρονται και υπηρεσίες μεσιτείας, εκτίμησης και αξιοποίησης ακινήτων τρίτων. Η Alpha Bank, μέσω της Alpha Real Estate, διαθέτει την πλατφόρμα PropertyNow, στην οποία εμφανίζονται περισσότερες από 600 καταχωρίσεις κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων.

Οι servicers και τα ακίνητα των κόκκινων δανείων

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ψηφιακής αγοράς ακινήτων έχουν και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Οι servicers έχουν αναπτύξει δικές τους πλατφόρμες, μέσω των οποίων προβάλλουν και διαθέτουν ακίνητα που συνδέονται με χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η doValue διαθέτει την Altamira Properties, με ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, από κατοικίες και καταστήματα μέχρι οικόπεδα και τουριστικά συγκροτήματα. Η Intrum έχει αναπτύξει την Intrum REO, με επίκεντρο τη διαχείριση και διάθεση ακινήτων που βρίσκονται στην περίμετρο των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται. Αντίστοιχα, η Cepal, μέσω της ReInvest και της συνεργασίας με τη Resolute, δραστηριοποιείται στην αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων, παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικού και νομικού ελέγχου και συμβουλευτικής.

Εδώ υπάρχει μια ουσιαστική διάκριση: δεν ανήκουν όλα τα ακίνητα που εμφανίζονται στις πλατφόρμες στους servicers ή στις τράπεζες. Σε αρκετές περιπτώσεις, η διαχείριση γίνεται για λογαριασμό επενδυτών ή εταιρειών ειδικού σκοπού που έχουν αποκτήσει τα σχετικά χαρτοφυλάκια. Αλλο, επομένως, είναι η ιδιοκτησία του ακινήτου και άλλο η διαχείριση και η διάθεσή του.

Οι έξι λόγοι πίσω από τις επενδύσεις των τραπεζών

Η στροφή των τραπεζών προς τις ψηφιακές αγορές ακινήτων συνδέεται με έξι βασικές επιδιώξεις:

Απελευθέρωση κεφαλαίων: Οι ανακτήσεις εξασφαλίσεων και οι διαδικασίες διευθέτησης οφειλών έχουν δημιουργήσει αποθέματα ακινήτων που απαιτούν διαχείριση και συνεπάγονται λειτουργικά έξοδα. Η διάθεσή τους επιτρέπει την απομάκρυνση μη παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι ανακτήσεις εξασφαλίσεων και οι διαδικασίες διευθέτησης οφειλών έχουν δημιουργήσει αποθέματα ακινήτων που απαιτούν διαχείριση και συνεπάγονται λειτουργικά έξοδα. Η διάθεσή τους επιτρέπει την απομάκρυνση μη παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων. Περιορισμός του κόστους διακράτησης: Τα ακίνητα που παραμένουν αναξιοποίητα δημιουργούν έξοδα συντήρησης, ασφάλισης, φορολογίας και διαχείρισης, χωρίς απαραίτητα να αποφέρουν αντίστοιχα έσοδα.

Τα ακίνητα που παραμένουν αναξιοποίητα δημιουργούν έξοδα συντήρησης, ασφάλισης, φορολογίας και διαχείρισης, χωρίς απαραίτητα να αποφέρουν αντίστοιχα έσοδα. Ανάπτυξη στεγαστικών εργασιών: Ο πελάτης που αναζητά κατοικία αποτελεί δυνητικό δανειολήπτη. Η τράπεζα μπορεί να του προσφέρει στεγαστικό δάνειο, ασφάλιση κατοικίας και χρηματοδότηση ανακαίνισης.

Ο πελάτης που αναζητά κατοικία αποτελεί δυνητικό δανειολήπτη. Η τράπεζα μπορεί να του προσφέρει στεγαστικό δάνειο, ασφάλιση κατοικίας και χρηματοδότηση ανακαίνισης. Απόκτηση παρουσίας στην αγορά: Η άνοδος των τιμών και η δυσκολία πρόσβασης στη στέγη δημιουργούν μια νέα αγορά υπηρεσιών, στην οποία οι τράπεζες θέλουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η άνοδος των τιμών και η δυσκολία πρόσβασης στη στέγη δημιουργούν μια νέα αγορά υπηρεσιών, στην οποία οι τράπεζες θέλουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μεγαλύτερος έλεγχος της συναλλαγής: Η ενσωμάτωση της εκτίμησης, του νομικού και τεχνικού ελέγχου, της διαπραγμάτευσης και της χρηματοδότησης σε ένα ψηφιακό περιβάλλον μπορεί να περιορίσει τις καθυστερήσεις και να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα.

Η ενσωμάτωση της εκτίμησης, του νομικού και τεχνικού ελέγχου, της διαπραγμάτευσης και της χρηματοδότησης σε ένα ψηφιακό περιβάλλον μπορεί να περιορίσει τις καθυστερήσεις και να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα. Περιορισμός του κινδύνου: Μια απότομη διακύμανση των τιμών των ακινήτων μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα των ισολογισμών των τραπεζών.

Το μεγάλο στοίχημα

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν τα εγχειρήματα αυτά μπορούν να αποκτήσουν κρίσιμη μάζα χρηστών και ακινήτων. Για να πετύχουν, δεν αρκεί να διαθέτουν ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο προς πώληση. Θα πρέπει να προσελκύσουν ιδιώτες που θέλουν να αγοράσουν ή να πουλήσουν το δικό τους ακίνητο, επαγγελματίες του real estate, επενδυτές και επιχειρήσεις που αναζητούν ένα αποτελεσματικότερο ψηφιακό κανάλι συναλλαγών.

Η Εθνική με το Uniko, η Eurobank με τη συνεργασία της Prosperty και η Πειραιώς με την Doorstep κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές.

Το μεγάλο στοίχημα είναι οι τράπεζες να πάψουν να είναι απλώς οι χρηματοδότες της αγοράς κατοικίας και να διεκδικήσουν τον ρόλο του ψηφιακού μεσάζοντα.

Να βρίσκονται δίπλα στον πελάτη από τη στιγμή που ξεκινά να αναζητά ένα ακίνητο μέχρι τη στιγμή που θα χρειαστεί χρηματοδότηση, ασφάλιση, τεχνικό έλεγχο ή υποστήριξη για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Παράλληλα, θα έχουν δημιουργήσει ένα αποτελεσματικότερο εργαλείο για την αξιοποίηση των δικών τους ακινήτων και την ανταπόκριση στις εποπτικές απαιτήσεις για τη μείωση του σχετικού αποθέματος. Αυτή είναι η διπλή διάσταση της νέας στρατηγικής που διαμορφώνεται στον τραπεζικό κλάδο.