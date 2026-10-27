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Η JPMorgan προχωρά σε επικαιροποίηση των προβλέψεών του ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, διατηρώντας θετική στάση και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος εκτιμά ότι η υποχώρηση ορισμένων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων και η αύξηση των προβλέψεων δεν ανατρέπουν τη θετική εικόνα της υποκείμενης κερδοφορίας. Αντίθετα, η πιστωτική επέκταση συνεχίζει να τροφοδοτεί τα καθαρά έσοδα από τόκους, ενώ οι τράπεζες διατηρούν ισχυρή κεφαλαιακή βάση και δυνατότητες αυξημένων επιστροφών κεφαλαίου στους μετόχους.

Η JPMorgan εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα ενισχυθούν σε τριμηνιαία βάση κατά 3% έως 5%, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων. Παράλληλα, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές διαπραγματεύονται με πολλαπλασιαστές κερδών για το 2028 μεταξύ 7,6 και 8,4 φορές, επίπεδα που, σύμφωνα με τις αποτιμήσεις του οίκου, αφήνουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου.

Η Πειραιώς και το στοίχημα της λειτουργικής αποτελεσματικότητας

Η JPMorgan διατηρεί την τιμή στόχο στα 13,70 ευρώ, με σύσταση υπεραπόδοσης.

Ο οίκος εκτιμά ότι η Τράπεζα Πειραιώς ξεχωρίζει για την ισχυρή ανάπτυξη των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν κατά 13% σε ετήσια βάση, στα 533 εκατ. ευρώ. και προβλέπει καθαρά κέρδη 313 εκατ. ευρώ, με τη μείωση έναντι του προηγούμενου τριμήνου να αντανακλά κυρίως την εξομάλυνση των εσόδων από υπηρεσίες και την αύξηση των προβλέψεων.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα εκτιμάται στο 32%, παραμένοντας ο χαμηλότερος μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση της οργανικής κερδοφορίας, καθώς το κόστος πιστωτικού κινδύνου προβλέπεται να αυξηθεί στις 65 μονάδες βάσης, στο πλαίσιο της πολιτικής ενίσχυσης του ισολογισμού.

Για το σύνολο του 2026, ο οίκος εκτιμά προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,27 δισ. ευρώ, μετά τις πληρωμές των τίτλων AT1, ενώ για το 2027 προβλέπει 1,44 δισ. ευρώ.

Eurobank: Το πλεονέκτημα της γεωγραφικής διαφοροποίησης

Η JPMorgan διατηρεί τη σύσταση υπεραπόδοσης και την τιμή στόχο των 6,10 ευρώ.

Η Eurobank διαθέτει, σύμφωνα με την JPMorgan, ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, με σημαντική παρουσία εκτός Ελλάδας και δυνατότητες ενίσχυσης των εσόδων από πρόσθετες δραστηριότητες. Η ενσωμάτωση της Ελληνικής Τράπεζας και της CNP Cyprus δημιουργεί προοπτικές συνεργειών υψηλότερων από τις αρχικά ανακοινωθείσες, ενώ η εξαγορά της Eurolife αναμένεται να ενισχύσει τη διαφοροποίηση των εσόδων.

Για το τρίτο τρίμηνο, η JPMorgan προβλέπει καθαρά έσοδα από τόκους 705 εκατ. ευρώ και συνολικά έσοδα 941 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένεται να φτάσουν τα 419 εκατ. ευρώ, ενώ η προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται στο 17,2%.

Η Eurobank εμφανίζει την υψηλότερη προβλεπόμενη κανονικοποιημένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων μεταξύ των ελληνικών τραπεζών για το 2028, άνω του 17%.

Εθνική: Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση και οι δυνατότητες διανομών

Η JPMorgan διατηρεί την τιμή στόχο στα 20,70 ευρώ με σύσταση υπεραπόδοσης.

Στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ποιότητα του ισολογισμού, την αύξηση των χορηγήσεων και την κεφαλαιακή επάρκεια. Η JPMorgan προβλέπει αύξηση των δανείων κατά 12% σε ετήσια βάση, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται στα 577 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 308 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,3%.

Παρά την προβλεπόμενη αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 4% σε τριμηνιαία βάση, ο δείκτης κόστους προς έσοδα παραμένει στο 37,1%. Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη CET1 στο 17,2%.

Για το 2026, η JPMorgan προβλέπει προσαρμοσμένα κέρδη 1,28 δισ. ευρώ μετά τις πληρωμές AT1, με εκτιμώμενη διανομή του 70% των κερδών μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών.

Alpha Bank: Η συνεργασία με την UniCredit και οι νέοι στόχοι

Η JPMorgan διατηρεί την σύσταση υπεραπόδοσης, με τιμή στόχο 5,80 ευρώ.

Για την Alpha Bank, η JPMorgan θεωρεί ότι η επενδυτική προοπτική συνδέεται στενά με τη σύγκλιση της αποδοτικότητας προς τα επίπεδα των ανταγωνιστών της και την αξιοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας με την UniCredit. Η επικείμενη παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου στις 5 Νοεμβρίου αποτελεί κρίσιμο ορόσημο για την αποσαφήνιση των μεσοπρόθεσμων στόχων.

Ο οίκος αναμένει καθαρά έσοδα από τόκους 449 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο και κέρδη μετά από φόρους 257 εκατ. ευρώ. Η προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται στο 11,4%, ενώ για το 2028 προβλέπεται να φτάσει περίπου στο 13,5%.

Η JPMorgan εκτιμά ότι η ενίσχυση των προμηθειών και η βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας μπορούν να περιορίσουν τη διαφορά αποδοτικότητας έναντι των υπόλοιπων συστημικών τραπεζών.

Οι εκτιμήσεις της JPMorgan και για τις τέσσερις τράπεζες είναι ότι η οργανική ανάπτυξη παραμένει ο βασικός μοχλός δημιουργίας αξίας. Η αύξηση των δανείων, η ενίσχυση των προμηθειών και η διαχείριση του κόστους θα καθορίσουν κατά πόσο οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να διατηρήσουν τις υψηλές αποδόσεις κεφαλαίων και να δικαιολογήσουν υψηλότερες χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.