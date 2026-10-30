Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Στην απόσυρση του άρθρου 23, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους δικηγορικούς συλλόγους, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών, κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την αυστηροποίηση της εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων.

Οι δικηγορικοί σύλλογοι είχαν ζητήσει την άμεση απόσυρση της διάταξης υπό τη λογική ότι η συγκεκριμένη διάταξη αποδυνάμωνε τις ουσιώδεις εγγυήσεις της δικαστικής προστασίας, αφού η σύμβαση ρύθμισης οφειλής αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου.

Με τον τρόπο αυτόν παρακάμπτεται η έκδοση διαταγής πληρωμής. Έτσι ο δανειολήπτης δεν μπορεί να ασκήσει ανακοπή. Επίσης η διάταξη αφήνει, κατά τους συλλόγους, θολά σημεία στο πώς και εάν το ποσό της οφειλής υπολογίζεται με ακρίβεια.

Παράλληλα η τράπεζα ή η εταιρεία διαχείρισης έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα, αφήνοντας στο περιθώριο τον ευάλωτο οφειλέτη.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου, σύμφωνα με την κυβερνητική πλευρά, να μην παραμείνει καμία υπόνοια ότι οι προωθούμενες διατάξεις εξυπηρετούν τα συμφέροντα των servicers και των funds.

Την απόσυρση ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, παρεμβαίνοντας στη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη συνολική φιλοσοφία του νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι βασική επιδίωξη είναι η επιβολή σαφών και αυστηρών κανόνων στις εταιρείες που διαχειρίζονται μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

«Δεν παίζουμε παιχνίδια. Θέλουμε να δώσουμε λύσεις. Κάποιοι άλλοι δίνουν μάχη εντυπώσεων. Εμείς δίνουμε μάχη ουσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει καταθέσει συγκεκριμένο σχέδιο για τον περιορισμό της ασυδοσίας στον κλάδο.

Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι η κριτική επικεντρώθηκε σε μία μόνο διάταξη, δημιουργώντας, κατά την εκτίμησή του, παραπλανητική εικόνα για το περιεχόμενο και τις επιδιώξεις της νομοθετικής πρωτοβουλίας.

«Για να μην υπάρχει καμία δικαιολογία από εσάς, αποσύρουμε το άρθρο 23 και σας πετάμε το γάντι», δήλωσε, καλώντας τα κόμματα να ξεκαθαρίσουν εάν προτίθενται να υπερψηφίσουν τις υπόλοιπες ρυθμίσεις.

Ο κ. Μαρκόπουλος επέμεινε ότι απαιτείται ευρύτερη πολιτική συνεννόηση για την προστασία των δανειοληπτών, επισημαίνοντας ότι η καταψήφιση ή η επιλογή του «παρών» δεν αποτελούν, κατά την άποψή του, απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

«Η ασυδοσία από τα funds τέλος. Μπαίνουν κανόνες», τόνισε, ενώ χαρακτήρισε σοβαρό ατόπημα την απουσία εκπροσώπων των εταιρειών διαχείρισης από τη σχετική διαδικασία.

Τι προέβλεπε το άρθρο 23 και γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε η πρόβλεψη του άρθρου 23, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση ρύθμισης οφειλών θα αποκτούσε ισχύ εκτελεστού τίτλου.

Η συγκεκριμένη διάταξη προκάλεσε την παρέμβαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία ζήτησε την άμεση απόσυρσή της.

Μετά τις αντιδράσεις, το υπουργείο Οικονομικών επέλεξε να αφαιρέσει την επίμαχη ρύθμιση από το νομοσχέδιο, διατηρώντας, ωστόσο, τις υπόλοιπες διατάξεις που αφορούν την εποπτεία και τη λειτουργία των servicers.

Η κυβερνητική πλευρά επιμένει ότι στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι να ενισχυθεί το πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών και να τεθούν ουσιαστικοί περιορισμοί στη δράση των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.