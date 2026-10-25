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Η υποχώρηση των χρεωστικών και η εκτίναξη των προπληρωμένων καρτών κατά 40% αποτυπώνουν μια μεταβολή στη χρήση των μέσων πληρωμής. Την ίδια ώρα, οι απάτες με κάρτες υποχωρούν, χωρίς όμως να εξαφανίζεται ο κίνδυνος, ιδίως στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Μια ενδιαφέρουσα μεταβολή στον χάρτη των πληρωμών καταγράφουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026: ο αριθμός των χρεωστικών καρτών μειώθηκε, ενώ οι προπληρωμένες κάρτες αυξήθηκαν με εντυπωσιακό ρυθμό. Η εικόνα αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τις χρεωστικές κάρτες ή ότι στρέφονται μαζικά σε διαφορετικά μέσα πληρωμής από φόβο για απάτες. Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον όπου η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών βρίσκεται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο, η προπληρωμένη κάρτα προσφέρει ένα χαρακτηριστικό πλεονέκτημα: επιτρέπει στον χρήστη να περιορίζει το ποσό που έχει διαθέσιμο για συναλλαγές, χωρίς να εκθέτει άμεσα το σύνολο των χρημάτων που διατηρεί στον κύριο τραπεζικό του λογαριασμό.

Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ, τον Ιούνιο του 2026 οι ενεργές κάρτες πληρωμών σε κυκλοφορία ανήλθαν σε 22,7 εκατ., παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Οι χρεωστικές κάρτες μειώθηκαν κατά 2%, στα 19,2 εκατ., ενώ οι πιστωτικές αυξήθηκαν κατά 3%, στα 3,5 εκατ. Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο αφορά τις προπληρωμένες κάρτες, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε κατά 40%, στα 4,1 εκατ.

Η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδει σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των προπληρωμένων καρτών στην αλλαγή του τρόπου καταβολής ορισμένων οικονομικών ενισχύσεων από δημόσιους φορείς, μέσω ειδικών καρτών που χορηγούνται στους δικαιούχους. Επομένως, η αύξηση δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε ανησυχίες για την ασφάλεια των συναλλαγών. Παράλληλα, όμως, η δυνατότητα να διατηρούνται σε μια κάρτα συγκεκριμένα ποσά, χωριστά από τον βασικό λογαριασμό, μπορεί να λειτουργεί ως πρόσθετο μέσο ελέγχου των δαπανών και περιορισμού της έκθεσης σε περίπτωση υποκλοπής των στοιχείων της.

Λιγότερες απάτες με κάρτες

Τα στοιχεία για τις απάτες με κάρτες πληρωμών παρουσιάζουν βελτίωση το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο αριθμός των συναλλαγών απάτης υποχώρησε κατά 23% σε ετήσια βάση, στις 154.186, από 199.742 το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η συνολική αξία τους μειώθηκε κατά 14%, στα 10,6 εκατ. ευρώ, από 12,3 εκατ. ευρώ.

Παρά τη μείωση, το βασικό πεδίο κινδύνου παραμένει το διαδίκτυο. Από τις 154.186 συναλλαγές απάτης που καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι 130.898 αφορούσαν εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία της κάρτας, όπως οι αγορές μέσω διαδικτύου. Πρόκειται για τη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της προστασίας των στοιχείων της κάρτας, της ασφαλούς χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών και της προσεκτικής αξιολόγησης ύποπτων μηνυμάτων ή αιτημάτων πληρωμής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ποιος επωμίζεται τελικά τη ζημία από τις απάτες. Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι οικονομικές απώλειες από περιστατικά απάτης μειώθηκαν κατά 16%, στα 9,6 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Από τις ζημίες αυτές, το 62% επιβάρυνε τους κατόχους και χρήστες καρτών, το 30% τους παρόχους που αποδέχονται τις συναλλαγές και το 8% τους εκδότες των καρτών.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει ότι, παρά τη βελτίωση των δεικτών απάτης, το κόστος εξακολουθεί να βαρύνει σε σημαντικό βαθμό τους καταναλωτές. Η προπληρωμένη κάρτα δεν αποτελεί από μόνη της ασπίδα απέναντι σε κάθε μορφή απάτης, καθώς μπορεί και αυτή να χρησιμοποιηθεί σε μη εξουσιοδοτημένες ή παραπλανητικές συναλλαγές. Προσφέρει, ωστόσο, τη δυνατότητα περιορισμού του διαθέσιμου υπολοίπου και, κατ’ επέκταση, ενδέχεται να περιορίσει την έκθεση του χρήστη σε ορισμένα περιστατικά.

Το συμπέρασμα είναι ότι η μεταβολή στη σύνθεση των καρτών πρέπει να διαβαστεί με προσοχή: η άνοδος των προπληρωμένων συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με θεσμικές αλλαγές στην καταβολή ενισχύσεων, ενώ η μείωση των χρεωστικών δεν αποδεικνύει στροφή των καταναλωτών λόγω φόβου. Σε κάθε περίπτωση, καθώς οι πληρωμές μεταφέρονται όλο και περισσότερο στο ψηφιακό περιβάλλον, η προστασία των χρημάτων και των προσωπικών δεδομένων γίνεται εξίσου σημαντική με την ευκολία της συναλλαγής.

Κάρτες και απάτες στην Ελλάδα – Α΄ εξάμηνο 2026

Δείκτης Μεταβολή Στοιχεία Χρεωστικές κάρτες 🔻 2% 19,2 εκατ. Προπληρωμένες κάρτες 🔺 40% 4,1 εκατ. Πιστωτικές κάρτες 🔺 3% 3,5 εκατ. Συναλλαγές απάτης 🔻 23% 154.186 Αξία συναλλαγών απάτης 🔻 14% 10,6 εκατ. ευρώ Απάτες σε εξ αποστάσεως συναλλαγές — 130.898

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Μεταβολές σε σύγκριση με το Α΄ εξάμηνο του 2025, όπου αναφέρεται ετήσια σύγκριση, ή με τον Δεκέμβριο του 2025 για τον αριθμό των καρτών.