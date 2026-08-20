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Περισσότερες από επτά στις δέκα ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα πραγματοποιούνται με κάρτα, κατατάσσοντας τη χώρα μεταξύ των πλέον «καρτοκεντρικών» οικονομιών της Ευρωζώνης.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Καθημερινής, με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ο μέσος όρος χρήσης καρτών στην Ευρωζώνη βρίσκεται στο 57,3%. Υψηλότερα ποσοστά καταγράφουν η Κύπρος με 75,2%, η Πορτογαλία με 73,9% και η Λιθουανία με 73,5%, ενώ στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 45,2%.

Η άνοδος του IRIS

Παρά την κυριαρχία των καρτών, δυναμικά αναπτύσσονται και οι άμεσες πληρωμές μέσω IRIS. Το 2025 οι συναλλαγές μέσω ΔΙΑΣ αυξήθηκαν κατά 72,8%, φθάνοντας τα 122,1 εκατ. και αντιπροσωπεύοντας πλέον το 27% των μεταφορών πίστωσης στην Ελλάδα.

Οι μεταφορές πίστωσης αποτελούν το 21,3% των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ευρωζώνη, αλλά μέσω αυτών διακινείται το 92% της συνολικής αξίας, καθώς χρησιμοποιούνται για μισθούς, επιχειρηματικές συναλλαγές και μεγάλα ποσά.

Πολύ χαμηλά οι πάγιες εντολές

Στον αντίποδα, οι άμεσες χρεώσεις και οι πάγιες εντολές αντιστοιχούν μόλις στο 1,1% των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρωζώνη. Ενδεικτικά, στη Γερμανία φθάνουν το 30,6%.

Ανοδικά κινείται και το ηλεκτρονικό χρήμα (e-money), με μερίδιο 4% στην Ελλάδα έναντι 6,1% στην Ευρωζώνη, καθώς οι υπηρεσίες fintech αποκτούν σταδιακά μεγαλύτερο ρόλο στις συναλλαγές.

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