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Στην απόκτηση 1.772.090 ιδίων μετοχών προχώρησε η Alpha Bank κατά το διάστημα 28 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου, με μέση τιμή κτήσης 4,5947 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 8.142.149,75 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Alpha Bank

H ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (η ‘Τράπεζα’), σε συνέχεια της από 31.07.2026 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 26.6.2026, κατά το διάστημα 28.09.2026 – 02.10.2026, αγοράστηκαν συνολικά 1.772.090 ίδιες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης 4,5947€ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 8.142.149,75 €.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα κατέχει συνολικά 12.351.940 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,55% του συνόλου των μετοχών της.

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