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Το ενδεχόμενο μίας ή και δύο νέων συνεργασιών έως το τέλος του 2025 άφησε ανοιχτό η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Credia Bank, κα Ελένη Βρεττού, κατά τη συμμετοχή της στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Futures Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που διοργανώνει το Ταμείο. Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίεων έργων

«Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς που θα βρεθούμε σε θέση να ανακοινώσουμε τουλάχιστον μία – αν όχι δύο – συνεργασίες», είπε, διευκρινίζοντας ότι αυτές θα συναντήσετε από τους τρεις κλάδους: τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, διαχείριση περιουσίας ή χρηματιστηριακές υπηρεσίες. Στόχος της τράπεζας, όπως είπε, είναι «έξυπνες συναλλαγές που ταιριάζουν στη φιλοσοφία μας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εξαγορά της HSBC Μάλτας, η οποία, όπως επισήμανε, διπλασιάζει το μέγεθος της Credia Bank από περίπου 7 δις. ευρώ σε σχεδόν 16 δις. ευρώ σε ενεργητικό. «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική κίνηση. Είναι μια εξαιρετικά κερδοφόρα τράπεζα», τόνισε, τονίζοντας ότι, χωρίς σημαντικές επενδύσεις από τον προηγούμενο μέτοχο, αποφέρει 100 εκατ. ευρώ κέρδη ετησίως. Με μικρές δικές τους επενδύσεις, εκτίμησε, η κερδοφορία μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Παράλληλα, η Μάλτα θα αποτελέσει βάση για τη βελτίωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, το κλείσιμο δανείων και νέες εξαγορές.

Για τη δανειοδοτική δραστηριότητα της Credia Bank σημείωσε ότι το μερίδιο αγοράς στην πιστωτική επέκταση έχει φτάσει το 16%, καθιστώντας την «την ταχύτερα αναπτυσσόμενη τράπεζα στην Ελλάδα». Τα φετινά νέα δάνεια, όπως είπε, θα ξεπεράσουν τον στόχο του 1 δις. ευρώ και θα αγγίξουν το 1,2 δις. ευρώ. «Είμαστε πλέον ξεκάθαρα ο πέμπτος τραπεζικός πόλος

Σε ό,τι αφορά τις ΜμΕ, τόνισε ότι το 50% των εκταμιεύσεων αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι «δεν μετρά μόνο η έγκριση ενός δανείου, αλλά και η ταχύτητα και οι υπηρεσίες που συνοδεύουν».

Παράλληλα, ανέφερε πως αν η τράπεζα έχει «καταφέρει να ταράξει λίγο τους μεγάλους και να τους αφυπνίσει», τότε έχει γίνει ένας από τους στόχους που είχε θέσει η ΤτΕ.

Σχολιάζοντας τη σχέση φυσικού και ψηφιακού, επισήμανε ότι «χρειάζεται να βρούμε την ισορροπία σε έναν ψηφιακό κόσμο που νοσταλγεί και το αναλογικό».

Τέλος, αναφερόμενη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, σημείωσε ότι οι εγχώριες τράπεζες εμφανίζουν ισχυρή εξωστρέφεια και αξιοποιούν τα κεφαλαία τους για ανάπτυξη, προβλέποντας ότι θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο επόμενο μεγάλο στοίχημα της Ε.Ε. το οποίο είναι η Εθνική Άμυνα.

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