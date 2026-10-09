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Η κλίμακα, το εύρος των υπηρεσιών και οι στρατηγικές συνεργασίες θα καθορίσουν την ανταγωνιστικότητα των τραπεζών την επόμενη δεκαετία, σε μια Ευρώπη που επιχειρεί να ενοποιήσει τις αγορές της, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί με σημαντικούς κατακερματισμούς. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank, Λάζαρου Παπαγαρυφάλλου, από το βήμα του Banktech Conference 2026, με τον ίδιο να περιγράφει ένα τραπεζικό μοντέλο στο οποίο το μέγεθος δεν αποτελεί πλέον απλώς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που απαιτεί η νέα εποχή.

«Η κλίμακα δεν είναι επιλογή. Είναι αναγκαιότητα», τόνισε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την ανάγκη για μεγαλύτερα και ισχυρότερα τραπεζικά σχήματα με το αυξανόμενο σταθερό κόστος της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τράπεζες της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης βρίσκονται σήμερα σε καλύτερη αφετηρία από ό,τι στο παρελθόν, καθώς η ποιότητα του ενεργητικού, η κερδοφορία και η πιστωτική επέκταση κινούνται πλέον κοντά ή και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το επόμενο στοίχημα, ωστόσο, είναι να αξιοποιήσουν αυτή τη βελτιωμένη θέση για να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμβέλεια, να διευρύνουν τις υπηρεσίες τους και να διεκδικήσουν ισχυρότερο ρόλο στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Οι κινήσεις σε Κύπρο και Ρουμανία δείχνουν τον δρόμο

Η στρατηγική της Alpha Bank αποτυπώνεται στις κινήσεις της εκτός Ελλάδας, με τον κ. Παπαγαρυφάλλου να υπογραμμίζει ότι κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο η παρουσία σε μια αγορά, αλλά η απόκτηση μεγέθους που επιτρέπει στην τράπεζα να αξιοποιεί οικονομίες κλίμακας και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Κύπρος, όπου η προσθήκη της AstroBank έφερε την Alpha Bank στην τρίτη θέση της αγοράς. Αντίστοιχα, στη Ρουμανία, η συνένωση των δραστηριοτήτων της Alpha Bank με εκείνες της UniCredit δημιούργησε την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας.

Κοινός παρονομαστής των δύο κινήσεων είναι η τοποθέτηση κεφαλαίων σε αγορές όπου υπάρχει δυνατότητα απόκτησης κρίσιμου μεγέθους. Η λογική είναι ότι η ισχυρότερη θέση σε κάθε χώρα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διεύρυνση των εργασιών και καλύτερη αξιοποίηση των επενδύσεων.

Η κλίμακα, πάντως, δεν εξαντλείται στο μέγεθος του ισολογισμού ή στα μερίδια αγοράς. Συνδέεται άμεσα και με το εύρος των προϊόντων που μπορεί να προσφέρει μια τράπεζα. Όπως σημείωσε ο αναπληρωτής CEO της Alpha Bank, ακόμη και μια μεσαίου μεγέθους τράπεζα μπορεί να είναι ανταγωνιστική στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, εφόσον διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν ανάγκες από την επενδυτική τραπεζική έως τη διαχείριση περιουσίας και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Για την ελληνική αγορά, η διάσταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται πλήρως. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να ενισχύσει την τραπεζική διαμεσολάβηση, διοχετεύοντας μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις.

Η συνεργασία με τη UniCredit ανοίγει δίκτυο 13 ευρωπαϊκών αγορών

Η τρίτη διάσταση της στρατηγικής είναι η ανάπτυξη συνεργασιών που προσφέρουν πρόσβαση σε δίκτυα και δυνατότητες τις οποίες μια τράπεζα δεν θα μπορούσε να αναπτύξει με την ίδια ταχύτητα και αποτελεσματικότητα αυτόνομα.

«Όπου μια τράπεζα δεν μπορεί να αποκτήσει γρήγορα εμβέλεια μόνη της, οφείλει να την αποκτήσει μέσω συνεργασιών», ανέφερε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, φέρνοντας ως παράδειγμα τη συνεργασία της Alpha Bank με τη UniCredit.

Μέσω αυτής, οι πελάτες της Alpha Bank αποκτούν πρόσβαση σε ένα δίκτυο που καλύπτει 13 ευρωπαϊκές αγορές, ενώ η UniCredit ενισχύει τους δεσμούς της με μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πιστωτικές αγορές της ευρωζώνης. Η συνεργασία, επομένως, λειτουργεί αμφίδρομα, προσφέροντας διευρυμένη γεωγραφική κάλυψη και στις δύο πλευρές.

Η λογική αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η ευρωπαϊκή αγορά εξελίσσεται μέσα από πρωτοβουλίες όπως η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών, οι άμεσες πληρωμές, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η προοπτική του ψηφιακού ευρώ. Σε αυτό το περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα δεν θα εξαρτάται μόνο από τις επιδόσεις μιας τράπεζας στην εγχώρια αγορά της, αλλά και από την ικανότητά της να συνδέεται με ευρύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα.

Τα 230 δισ. ευρώ που παραμένουν εγκλωβισμένα στην Ευρώπη

Προϋπόθεση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τραπεζικής ανταγωνιστικότητας είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης. Σήμερα, σημαντικά εμπόδια εξακολουθούν να περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και ρευστότητας μεταξύ των κρατών-μελών, παρά το γεγονός ότι λειτουργούν σε κοινό νομισματικό πλαίσιο.

Ο κ. Παπαγαρυφάλλου αναφέρθηκε σε εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες περίπου 230 δισ. ευρώ ρευστότητας παραμένουν εγκλωβισμένα σε θυγατρικές τραπεζών εντός των εθνικών συνόρων. Η κατάσταση αυτή περιορίζει τη δυνατότητα των τραπεζικών ομίλων να κατανέμουν αποτελεσματικά τους πόρους τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάλογα με τις ανάγκες χρηματοδότησης και τις ευκαιρίες που εμφανίζονται σε κάθε αγορά.

Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις αποταμιεύσεις των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και στις ανάγκες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Για τον τραπεζικό κλάδο, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη διεύρυνση των διαθέσιμων επενδυτικών προϊόντων και την ενίσχυση του ρόλου του στη διοχέτευση κεφαλαίων προς την πραγματική οικονομία.

«Μια συνεκτική Ευρώπη χρειάζεται ισχυρές τράπεζες σε κάθε περιοχή της», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ζητούμενο είναι οι τράπεζες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να βρίσκονται σε ισχυρή θέση στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

Το στοίχημα της Alpha Bank: ένας πελάτης, τέσσερις αγορές

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο αναπληρωτής CEO και στο πώς η διεθνής παρουσία της Alpha Bank μπορεί να μεταφραστεί σε μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία για τους πελάτες της. Η τράπεζα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο οι τέσσερις αγορές να λειτουργούν συμπληρωματικά μέσα από ένα ενιαίο μοντέλο εξυπηρέτησης.

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις: ενιαία διαδικασία ένταξης πελατών, κοινή γκάμα προϊόντων και ενιαίο μοντέλο κάλυψης.

Το παράδειγμα που χρησιμοποίησε είναι ενδεικτικό: ένας επιχειρηματίας με δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εταιρεία στην Κύπρο και οικογένεια στην Ελλάδα θα πρέπει να μπορεί να ταυτοποιείται μία φορά και να εξυπηρετείται χωρίς να αντιμετωπίζει τέσσερα διαφορετικά τραπεζικά περιβάλλοντα.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Alpha Bank εγκαινίασε φέτος δυνατότητες ψηφιακής ένταξης διεθνών πελατών (digital onboarding), δίνοντας τη δυνατότητα σε Έλληνες, Κύπριους αλλά και άλλων εθνικοτήτων πελάτες που ζουν στο εξωτερικό και διατηρούν δεσμούς με την Ελλάδα ή την Κύπρο να ξεκινούν εξ αποστάσεως τη συνεργασία τους με την τράπεζα.

Παράλληλα, επενδύει στη δημιουργία κεντρικών μονάδων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής, της διαχείρισης περιουσίας και των πληρωμών. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να συνδυάσει την τοπική γνώση κάθε αγοράς με την ευρωπαϊκή δικτύωση και τεχνογνωσία, προσθέτοντας παράλληλα επιλογές για τους πελάτες της μέσω της συνεργασίας με τη UniCredit.

Η στρατηγική που περιέγραψε ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου αποτυπώνει τη μετάβαση σε ένα τραπεζικό μοντέλο όπου η ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο με το μέγεθος της εγχώριας δραστηριότητας. Η δυνατότητα αξιοποίησης συνεργειών, η πρόσβαση σε ευρωπαϊκά δίκτυα και η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε πελάτες με διασυνοριακές ανάγκες αναδεικνύονται σε κρίσιμα εργαλεία για τη διεκδίκηση μεγαλύτερου ρόλου στην τραπεζική της επόμενης δεκαετίας.

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