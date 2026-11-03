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Περισσότερες από 600 νέες θέσεις εργασίας προγραμματίζουν να καλύψουν εντός του 2027 οκτώ τράπεζες-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αναδεικνύοντας τις σημαντικές προοπτικές απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης στον τραπεζικό τομέα. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού συνδέεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την αυξανόμενη ανάγκη για εξειδικευμένα στελέχη σε τομείς αιχμής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Eurobank, η CrediaBank, η Optima bank, η Citi και η Τράπεζα Ηπείρου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, διοργανώνουν το «The Monday Festival», το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στον πολυχώρο «Πειραιώς 260» στον Ταύρο. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης μεταξύ τραπεζών και υποψήφιων εργαζομένων, προσφέροντας ενημέρωση τόσο σε νέους που ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία όσο και σε έμπειρα στελέχη που αναζητούν νέες προκλήσεις.

Ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται σε φάση σημαντικών αλλαγών, καθώς η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση μεταβάλλουν τις παραδοσιακές λειτουργίες και δημιουργούν νέα επαγγελματικά αντικείμενα. Οι ευκαιρίες απασχόλησης δεν περιορίζονται πλέον στις κλασικές τραπεζικές εργασίες, αλλά επεκτείνονται στην πληροφορική, την ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση κινδύνων, τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την ψηφιακή εμπειρία πελάτη.

Παράλληλα, οι τράπεζες επενδύουν στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος, με αποδοχές υψηλότερες από τον μέσο όρο του ιδιωτικού τομέα, πρόσθετες αμοιβές και διευρυμένα πακέτα παροχών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, στην ευέλικτη και εξ αποστάσεως εργασία, καθώς και στην υποστήριξη της οικογένειας και των νέων γονέων.

Στο «The Monday Festival», οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τραπεζικά στελέχη, να παρακολουθήσουν θεματικά εργαστήρια και να ενημερωθούν για τις δεξιότητες που απαιτούνται στις νέες θέσεις εργασίας. Στόχος είναι να γνωρίσουν από κοντά τη σύγχρονη πραγματικότητα του τραπεζικού επαγγέλματος και τις δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης που προσφέρει.